Közel félszáz menekült esik el attól a CEU-n, hogy tanuljon, képezze magát, miután az egyetem a CEU-törvényre és a bevándorlási különadóra hivatkozva beszüntette a CEU OLIve-kurzust. De attól is, hogy megtalálja barátait, könnyebben beilleszkedjen a társadalomba, írja az Abcúg. Többüknek esélye sincs, hogy hazájába hazatérjen, mert például ugandai meleg vagy bangladesi ateista. De az a diák sem tanulhatna most filozófiát a leideni egyetemen, aki eredetileg egy giroszosnál dolgozott, és a képzésnek köszönhetően tudott továbbtanulni. Emellett a CEU anyagilag is segítette a diákokat: lakhattak a CEU diákszállóján, kaptak BKV-bérletet és 90 ezer forint költőpénzt.