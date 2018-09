Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e4925ef2-0bd7-498b-aae2-17a7534047cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Törökszentmiklós polgármesterének hála, most már lehet kihajtani és behajtani is.","shortLead":"Törökszentmiklós polgármesterének hála, most már lehet kihajtani és behajtani is.","id":"20180923_Kaput_igy_meg_nem_adott_at_polgarmester_rendorezredesnek__foto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4925ef2-0bd7-498b-aae2-17a7534047cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"012dfc9a-008e-4bf9-a5ac-6ec128c451c3","keywords":null,"link":"/itthon/20180923_Kaput_igy_meg_nem_adott_at_polgarmester_rendorezredesnek__foto","timestamp":"2018. szeptember. 23. 12:57","title":"Kaput így még nem adott át polgármester rendőrezredesnek – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4e6d362-efe0-4531-8cb4-ff51954b2e44","c_author":"Emőd Péter","category":"kultura","description":"Magyarországon is több épületet, köztük a pesti Rumbach Sebestyén utcai zsinagógát tervezte a száz éve elhunyt Otto Wagner, a modern építészet előfutára és Bécs arculatának egyik megálmodója.","shortLead":"Magyarországon is több épületet, köztük a pesti Rumbach Sebestyén utcai zsinagógát tervezte a száz éve elhunyt Otto...","id":"201832__otto_wagner__szecesszio__becs_stilisztaja__realista_latnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4e6d362-efe0-4531-8cb4-ff51954b2e44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31826494-45e7-4959-8a8b-3cf0ce734bdb","keywords":null,"link":"/kultura/201832__otto_wagner__szecesszio__becs_stilisztaja__realista_latnok","timestamp":"2018. szeptember. 23. 11:00","title":"A pesti Országház nem neki jutott, de Bécs nem így nézne ki nélküle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bb0b734-e573-498c-871d-b52a016eed0e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Öt országot sorolt fel egy üzleti oldal.","shortLead":"Öt országot sorolt fel egy üzleti oldal.","id":"20180921_Ugy_is_lehet_kotvenyprogramot_csinalni_hogy_van_ertelme_itt_a_pelda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8bb0b734-e573-498c-871d-b52a016eed0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27c08c84-fd17-45e2-8221-9bec83ebe132","keywords":null,"link":"/kkv/20180921_Ugy_is_lehet_kotvenyprogramot_csinalni_hogy_van_ertelme_itt_a_pelda","timestamp":"2018. szeptember. 21. 16:46","title":"Úgy is lehet kötvényprogramot csinálni, hogy van értelme, itt a példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68690e15-26f4-41a6-bff8-3e3b541415b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Institute for Economics and Peace elnevezésű nemzetközi kutatóintézet évről-évre (ez már a negedik év) meghatározza a Globális Béke Indexet. Ez a mérőszám azt mutatja, hogy a vizsgált 163 országban miként alakult a béke, a stabilitás, illetve az egy év leforgása alatt bekövetkezett változásoknak milyen gazdasági következményei, hatásai voltak.","shortLead":"Az Institute for Economics and Peace elnevezésű nemzetközi kutatóintézet évről-évre (ez már a negedik év) meghatározza...","id":"20180923_Vegre_itt_egy_lista_amelyen_beertuk_Nemetorszagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68690e15-26f4-41a6-bff8-3e3b541415b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9ac3a94-137b-4d34-aa73-d171d6fb6db1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_Vegre_itt_egy_lista_amelyen_beertuk_Nemetorszagot","timestamp":"2018. szeptember. 23. 10:22","title":"Végre itt egy lista, amelyen beértük Németországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5bb3c25-c476-4546-a3b4-80c58df41d56","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Négy súlyos balesetben összesen öten haltak meg az országban szombat délután 6 óráig, több súlyos sérülés is történt. A legutóbbi esetben az apuka három gyerekét szállította ittasan.","shortLead":"Négy súlyos balesetben összesen öten haltak meg az országban szombat délután 6 óráig, több súlyos sérülés is történt...","id":"20180922_Egy_gyerek_meghalt_ez_a_negyedik_halalos_baleset_a_hetvegen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5bb3c25-c476-4546-a3b4-80c58df41d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71733836-1692-4fea-aaa9-abd6eebcab63","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180922_Egy_gyerek_meghalt_ez_a_negyedik_halalos_baleset_a_hetvegen","timestamp":"2018. szeptember. 22. 17:51","title":"Eddig öt ember vesztette életét a hétvégén történt közúti balesetekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6656feaa-f583-41b7-9eba-3e44b4f13480","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Öt hónap után játszott újra tétmeccsen, tizenegyesgóllal mutatkozott be az új csapatában.","shortLead":"Öt hónap után játszott újra tétmeccsen, tizenegyesgóllal mutatkozott be az új csapatában.","id":"20180921_dzsudzsak_mar_meg_is_lotte_az_elso_goljat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6656feaa-f583-41b7-9eba-3e44b4f13480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"198af1af-2041-49e0-918b-011543761061","keywords":null,"link":"/sport/20180921_dzsudzsak_mar_meg_is_lotte_az_elso_goljat","timestamp":"2018. szeptember. 21. 21:38","title":"Dzsudzsák már meg is lőtte az első gólját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4dc72e-2131-4140-ab5a-890e4d68ea72","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Józsefváros polgármestere ajánlatot tett, meg sem várták az október végére kitűzött tárgyalást.","shortLead":"Józsefváros polgármestere ajánlatot tett, meg sem várták az október végére kitűzött tárgyalást.","id":"20180921_Megvenne_az_onkormanyzat_az_Aurora_ingatlanjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa4dc72e-2131-4140-ab5a-890e4d68ea72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dacead7-b17d-46fe-933a-d9a71976d834","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180921_Megvenne_az_onkormanyzat_az_Aurora_ingatlanjat","timestamp":"2018. szeptember. 21. 19:26","title":"Megvenné az önkormányzat az Auróra ingatlanját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"046ab760-b59c-4bbe-a1d3-bc09942adae9","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Csak semmi polkorrektség – biztonsági okokra hivatkozva megtisztítja szervezetét az androidos készülékektől az Egyesült Államokban a demokrata párt.","shortLead":"Csak semmi polkorrektség – biztonsági okokra hivatkozva megtisztítja szervezetét az androidos készülékektől az Egyesült...","id":"20180923_android_vagy_iphone_biztonsagosabb_amerikai_demokrata_part","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=046ab760-b59c-4bbe-a1d3-bc09942adae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cfa153a-6b6a-41a5-9b1b-a6f0ac129b2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180923_android_vagy_iphone_biztonsagosabb_amerikai_demokrata_part","timestamp":"2018. szeptember. 23. 09:03","title":"\"Ez nem hitvita\" – leváltják az Androidot iPhone-ra az amerikai demokraták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]