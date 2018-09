Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e7cde18a-9f95-444f-bdd3-1cc96e50262c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy különös hiba miatt harmadik félhez, nem engedélyezett külsős alkalmazások fejlesztőihez is eljuthattak twitterezők személyes üzenetváltásai. Ennél egy fokkal súlyosabb, hogy a 16 hónapja fennálló gondot csak most sikerült megszüntetni. Addig ugyanis nem is tudtak a létezéséről. ","shortLead":"Egy különös hiba miatt harmadik félhez, nem engedélyezett külsős alkalmazások fejlesztőihez is eljuthattak twitterezők...","id":"20180923_twitter_dm_privat_uzenet_fejlesztoi_hiba_kiszivargott_beszelgetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7cde18a-9f95-444f-bdd3-1cc96e50262c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3c0e173-9741-4bb0-9a3b-1fe32adf9d13","keywords":null,"link":"/tudomany/20180923_twitter_dm_privat_uzenet_fejlesztoi_hiba_kiszivargott_beszelgetes","timestamp":"2018. szeptember. 23. 17:03","title":"Twitterezik? Egy hiba miatt olyanok is olvashatták privát üzeneteit, akiknek nem lett volna szabad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ferenc pápa elismerte a Kína által kinevezett hét püspököt. A lépés része a Vatikán és a kommunista állam közötti kapcsolatok javítását célzó történelmi egyezménynek.



","shortLead":"Ferenc pápa elismerte a Kína által kinevezett hét püspököt. A lépés része a Vatikán és a kommunista állam közötti...","id":"20180922_Tortenelmi_egyezmenyt_kotott_a_kommunista_Kina_es_a_Vatikan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58adf149-ebe4-4f7e-a8e5-33ef0704d85a","keywords":null,"link":"/vilag/20180922_Tortenelmi_egyezmenyt_kotott_a_kommunista_Kina_es_a_Vatikan","timestamp":"2018. szeptember. 22. 16:12","title":"Történelmi egyezményt kötött a kommunista Kína és a Vatikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d70f8c34-2c94-44e6-85b8-ee2189321274","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 168 Óra főszerkesztője szerint elfáradt Bolgár rovata.","shortLead":"A 168 Óra főszerkesztője szerint elfáradt Bolgár rovata.","id":"20180923_Bolgar_Gyorgyot_kirugtak_a_168_Oratol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d70f8c34-2c94-44e6-85b8-ee2189321274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95b9c1c3-2881-42e2-b15a-5b9be022bdc7","keywords":null,"link":"/itthon/20180923_Bolgar_Gyorgyot_kirugtak_a_168_Oratol","timestamp":"2018. szeptember. 23. 08:47","title":"Bolgár Györgyöt elküldték a 168 Órától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4437aaf7-ed58-4ecc-a8e2-7c4d2b65b9a8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ezúttal egy svájci teherszállító hajót foglaltak el szombaton Nigéria partjainál, és a 19 fős legénység 12 tagját hurcolták el. Nyugat-Afrika partvidéke a világ legveszélyesebb kalózterületévé vált.","shortLead":"Ezúttal egy svájci teherszállító hajót foglaltak el szombaton Nigéria partjainál, és a 19 fős legénység 12 tagját...","id":"20180923_Megint_jottek_a_kalozok_NyugatAfrikaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4437aaf7-ed58-4ecc-a8e2-7c4d2b65b9a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b046ba35-b989-47ca-8f79-90c229f11844","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_Megint_jottek_a_kalozok_NyugatAfrikaban","timestamp":"2018. szeptember. 23. 16:27","title":"Megint jöttek a kalózok Nyugat-Afrikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d0428d-22e0-45cd-b235-f30ecda7e481","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A remek állapot és a több évtizedes életkor nagyon hasonló, de a technika talán nem is lehetne ennél eltérőbb.","shortLead":"A remek állapot és a több évtizedes életkor nagyon hasonló, de a technika talán nem is lehetne ennél eltérőbb.","id":"20180923_a_legdragabb_hazai_lada_es_a_legolcsobb_magyar_rollsroyce__vajon_melyik_dragabb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28d0428d-22e0-45cd-b235-f30ecda7e481&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b29c1ab3-89a1-4906-8087-e5cd7e9bd8cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180923_a_legdragabb_hazai_lada_es_a_legolcsobb_magyar_rollsroyce__vajon_melyik_dragabb","timestamp":"2018. szeptember. 23. 07:40","title":"A legdrágább hazai Lada és a legolcsóbb magyar Rolls-Royce - vajon melyik kerül többe?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"102c0a14-3c10-4657-b442-a2f5a765c05e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jön a Ferrari első SUV-je, készült egy toplista a világ legjobb autóiról és végre tartottak egy igazán vagány gyorsulási versenyt. Ezek voltak a hét autós hírei.","shortLead":"Jön a Ferrari első SUV-je, készült egy toplista a világ legjobb autóiról és végre tartottak egy igazán vagány...","id":"20180923_top_autos_hirek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=102c0a14-3c10-4657-b442-a2f5a765c05e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a497bd4-027e-4a71-895b-bedc4b50042a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180923_top_autos_hirek","timestamp":"2018. szeptember. 23. 13:36","title":"Tolatóradar: Új módszerrel mennek neki a gyorshajtóknak a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8de5a61b-4b2e-490a-a595-0b2ec5e8411a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A benzinkút megfigyelő kamerája rögzítette, amint a férfi nekitolatott az egyik kútoszlopnak.","shortLead":"A benzinkút megfigyelő kamerája rögzítette, amint a férfi nekitolatott az egyik kútoszlopnak.","id":"20180923_benzinkut_orult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8de5a61b-4b2e-490a-a595-0b2ec5e8411a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c68e1cb1-bfc8-4172-8924-085c09709661","keywords":null,"link":"/cegauto/20180923_benzinkut_orult","timestamp":"2018. szeptember. 23. 09:27","title":"Videó: nem tudták kiszolgálni, dühében felgyújtotta a benzinkutat egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab6e345e-9356-485a-bbf6-61948ed2c31d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Jöhet még nagyobb program is, Orbán Viktor állítólag maga javasolta, hogy \"lépjenek szövetségre Szalonnával!\", azaz Pál Istvánnal azok, akik többet szeretnének tenni a cigányzene felélesztéséért. ","shortLead":"Jöhet még nagyobb program is, Orbán Viktor állítólag maga javasolta, hogy \"lépjenek szövetségre Szalonnával!\", azaz Pál...","id":"201832__tamogatott_ciganyzene__vonopenz__nepszeru__huzd_ra_cigany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab6e345e-9356-485a-bbf6-61948ed2c31d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"330ffddc-7182-4a0e-a179-0b13070638c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/201832__tamogatott_ciganyzene__vonopenz__nepszeru__huzd_ra_cigany","timestamp":"2018. szeptember. 22. 15:30","title":"Csaknem egymilliárdból hozta vissza az éttermekbe az élő cigányzenét a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]