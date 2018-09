Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"624cc5fc-983d-4a1d-84c3-b18b7559f816","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olyan javaslattal állt elő a „legszárazabb” térség képviselője, hogy szerinte mindenki hátradőlhet. Ehhez persze kell a szakma jóváhagyása is. Az év végéig tető alá kell hozni a sok vitát kiváltó törvény megfelelően módosított verzióját.","shortLead":"Olyan javaslattal állt elő a „legszárazabb” térség képviselője, hogy szerinte mindenki hátradőlhet. Ehhez persze kell...","id":"20180925_Bezoldulhet_a_kuttorveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=624cc5fc-983d-4a1d-84c3-b18b7559f816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a086de0-c95a-4b5c-84c5-da25501d7c8e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180925_Bezoldulhet_a_kuttorveny","timestamp":"2018. szeptember. 25. 05:45","title":"Bezöldülhet az Alkotmánybíróságon megfeneklett kúttörvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbd43735-65e9-457d-b7ad-43ff126ae914","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Arról tárgyal a kormány, hogy írják át a paksi atomerőmű-építés szerződését, valószínűleg azért, mert csúszik a munka.","shortLead":"Arról tárgyal a kormány, hogy írják át a paksi atomerőmű-építés szerződését, valószínűleg azért, mert csúszik a munka.","id":"20180924_Elismerte_a_miniszter_mar_targyalnak_Paks_II_szerzodesmodositasarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbd43735-65e9-457d-b7ad-43ff126ae914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19961da7-85fe-4300-af50-b02bfb3ae667","keywords":null,"link":"/kkv/20180924_Elismerte_a_miniszter_mar_targyalnak_Paks_II_szerzodesmodositasarol","timestamp":"2018. szeptember. 24. 17:09","title":"Elismerte a miniszter: már tárgyalnak Paks II. szerződésmódosításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"426239d9-4dc5-4cbb-b7f3-301b28ad40b3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Indiana állambeli sofőr több gyereknek is megengedte, hogy vezessen, mert rendes akart lenni. A szülők nem fogadták ezt ilyen jól, amikor megtudták, kirúgták a sofőrt, és bíróságon is felelhet majd.","shortLead":"Az Indiana állambeli sofőr több gyereknek is megengedte, hogy vezessen, mert rendes akart lenni. A szülők nem fogadták...","id":"20180925_Megengedte_a_gyerekeknek_hogy_vezessek_a_buszt_kirugtak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=426239d9-4dc5-4cbb-b7f3-301b28ad40b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd2446c-156d-48e0-86c7-a6cab7739978","keywords":null,"link":"/elet/20180925_Megengedte_a_gyerekeknek_hogy_vezessek_a_buszt_kirugtak","timestamp":"2018. szeptember. 25. 11:18","title":"Megengedte a gyerekeknek, hogy vezessék a buszt, kirúgták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50babf2c-e4b9-42bf-a967-16d83b23bd47","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pretoria ad otthont az afrikai kontinens legnagyobb fegyvervásárának és -kiállításának. Miért van szükség fegyverekre Afrikában?","shortLead":"Pretoria ad otthont az afrikai kontinens legnagyobb fegyvervásárának és -kiállításának. Miért van szükség fegyverekre...","id":"20180926_A_fegyvervasar_hazhoz_ment_de_vajon_jo_lakcimre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50babf2c-e4b9-42bf-a967-16d83b23bd47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bf3e688-079f-469c-bda8-39a326d706eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180926_A_fegyvervasar_hazhoz_ment_de_vajon_jo_lakcimre","timestamp":"2018. szeptember. 26. 07:53","title":"A fegyvervásár házhoz ment, de vajon jó lakcímre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12083b79-711b-46af-8925-c3b683011d90","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem tett le a Mészáros Lőrinc tulajdonában álló Konzum Nyrt., hogy a bankszektor és a telekommunikáció irányába terjeszkedjen tovább. ","shortLead":"Nem tett le a Mészáros Lőrinc tulajdonában álló Konzum Nyrt., hogy a bankszektor és a telekommunikáció irányába...","id":"20180924_Tenyleg_viheti_a_Telenort_Meszaros_Konzumja_sot_egy_bankra_is_faj_a_foga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12083b79-711b-46af-8925-c3b683011d90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08c9c2d0-9ce6-4147-add4-e0b31f1beda8","keywords":null,"link":"/kkv/20180924_Tenyleg_viheti_a_Telenort_Meszaros_Konzumja_sot_egy_bankra_is_faj_a_foga","timestamp":"2018. szeptember. 24. 16:01","title":"Tényleg elvinné a Telenort Mészáros Konzumja, sőt: egy bankra is fáj a foga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6742672e-2369-4460-ac6b-b2f5b46e521c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A külföldi állampolgárok vízumát a jövőben nem nemzetiség, hanem képzettség alapján állítják majd ki, ez alapján dől el, ki meddig maradhat az országban.","shortLead":"A külföldi állampolgárok vízumát a jövőben nem nemzetiség, hanem képzettség alapján állítják majd ki, ez alapján dől...","id":"20180925_Semmilyen_elsobbseget_nem_elveznek_majd_az_Angliaba_kivandorlo_EUallampolgarok_a_Brexit_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6742672e-2369-4460-ac6b-b2f5b46e521c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f7f9b5f-bbd6-4660-ae8d-7b1bbe04fe5e","keywords":null,"link":"/vilag/20180925_Semmilyen_elsobbseget_nem_elveznek_majd_az_Angliaba_kivandorlo_EUallampolgarok_a_Brexit_utan","timestamp":"2018. szeptember. 25. 14:11","title":"Semmilyen elsőbbséget nem élveznek majd az Angliába kivándorló EU-állampolgárok a Brexit után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740c0f09-69a1-4a09-b25b-c1787c086dee","c_author":"Bőgel György","category":"tudomany","description":"Az embernek van morálja, etikája, vannak értékei, elvei – a gép „zengő érc és pengő cimbalom” csupán. De nem a pillanatnyi helyzet a döntő, hanem a potenciál és a dinamizmus. Reagálás Kozák Ákos robotizációról szóló cikkére.","shortLead":"Az embernek van morálja, etikája, vannak értékei, elvei – a gép „zengő érc és pengő cimbalom” csupán. De nem...","id":"20180925_Tenyleg_kreativabb_innovativabb_az_ember_a_robotnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=740c0f09-69a1-4a09-b25b-c1787c086dee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6980e9e6-3fbc-48a7-9fab-ea9a85809117","keywords":null,"link":"/tudomany/20180925_Tenyleg_kreativabb_innovativabb_az_ember_a_robotnal","timestamp":"2018. szeptember. 25. 16:55","title":"Tényleg kreatívabb, innovatívabb az ember a robotnál?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe9f9285-6346-48cc-8bed-d3db860ed7ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban a börtönben megtalálták a gyanúsított bizonyítékul szolgáló mobiltelefonját, most egy füzetből kitépett lapot is találtak nála, melyre az áldozat neve és a gyilkosság dátuma volt felírva.","shortLead":"Korábban a börtönben megtalálták a gyanúsított bizonyítékul szolgáló mobiltelefonját, most egy füzetből kitépett lapot...","id":"20180925_Ujabb_arulkodo_nyom_kerult_elo_a_soroksari_gyilkossagrol_a_mar_bortonben_ulo_gyanusitottol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe9f9285-6346-48cc-8bed-d3db860ed7ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76f6caf7-e993-4c61-886d-36ec8caec418","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Ujabb_arulkodo_nyom_kerult_elo_a_soroksari_gyilkossagrol_a_mar_bortonben_ulo_gyanusitottol","timestamp":"2018. szeptember. 25. 07:21","title":"Újabb árulkodó nyom került elő a soroksári gyilkosság már börtönben ülő gyanúsítottjától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]