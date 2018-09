Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ecc3c98-0df9-498e-9b0e-301e7b050cb4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Összesen 125 millió forint bírságot szabott ki Budapest Főváros Kormányhivatala a Ryanair és Wizz Air diszkont légitársaságokra – jelentette be György István fővárosi kormánymegbízott.","shortLead":"Összesen 125 millió forint bírságot szabott ki Budapest Főváros Kormányhivatala a Ryanair és Wizz Air diszkont...","id":"20180925_tisztessegtelen_kereskedelmi_gyakorlat_miatt_buntettek_meg_a_ryanairt_es_a_wizz_airt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ecc3c98-0df9-498e-9b0e-301e7b050cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb12b423-9ad9-4485-afb3-2c164b57c545","keywords":null,"link":"/kkv/20180925_tisztessegtelen_kereskedelmi_gyakorlat_miatt_buntettek_meg_a_ryanairt_es_a_wizz_airt","timestamp":"2018. szeptember. 25. 18:02","title":"Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt megbüntették a Ryanairt és a Wizz Airt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17342def-d20a-4b71-89fe-aadfc46f24bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az orosz gyártó új terepjáró koncepciója a jelek szerint elnyerte a közönség tetszését.","shortLead":"Az orosz gyártó új terepjáró koncepciója a jelek szerint elnyerte a közönség tetszését.","id":"20180924_elismeres_dijat_kapott_a_lada_niva_futurisztikus_utodja_4x4_orosz_terepjaro_volvo_mercedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17342def-d20a-4b71-89fe-aadfc46f24bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5482e533-1fcb-4261-a02f-55076f58e55a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180924_elismeres_dijat_kapott_a_lada_niva_futurisztikus_utodja_4x4_orosz_terepjaro_volvo_mercedes","timestamp":"2018. szeptember. 24. 08:21","title":"Elismerés: díjat kapott a Lada Niva futurisztikus utódja – önnek is tetszik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1430219-7496-4530-aab8-0194e82e6da3","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"A konzervatívok számára sincs menekvés, az Orbán-rezsim pusztító dühe most „a jobboldali elhajlók” ellen irányul. ","shortLead":"A konzervatívok számára sincs menekvés, az Orbán-rezsim pusztító dühe most „a jobboldali elhajlók” ellen irányul. ","id":"20180925_TGM_Szazadveg_ez_a_veg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1430219-7496-4530-aab8-0194e82e6da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44730f0d-3910-45c8-a79d-d2c26ee89192","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_TGM_Szazadveg_ez_a_veg","timestamp":"2018. szeptember. 25. 12:16","title":"TGM: Századvég: ez a vég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb93bb7-f353-4bdb-a018-1bca8e0f6cb9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sorra jelzik az alapvető élelmiszerek – pékáru, tej, sertéshús, baromfihús – termelői és feldolgozói, hogy árat kell emelni. Emiatt változni fog az élelmiszerkosár összetétele is.","shortLead":"Sorra jelzik az alapvető élelmiszerek – pékáru, tej, sertéshús, baromfihús – termelői és feldolgozói, hogy árat kell...","id":"20180925_Szalmonella_es_sertespestis_miatt_valtozik_meg_karacsonyig_az_elelmiszerkosar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2eb93bb7-f353-4bdb-a018-1bca8e0f6cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9e7432b-d17b-42a2-b649-fb236d36c277","keywords":null,"link":"/kkv/20180925_Szalmonella_es_sertespestis_miatt_valtozik_meg_karacsonyig_az_elelmiszerkosar","timestamp":"2018. szeptember. 25. 12:29","title":"Szalmonella és sertéspestis miatt változik meg karácsonyig az élelmiszerkosár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0763dfa-9969-44a0-9763-31a46d6fa95f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az iskola szerint a cél az, hogy a gyerekek az iskolába vezető úton is biztonságban legyenek, egyes szülők szerint viszont az intézmény csak elveszi a tanulók kedvét a mozgástól.","shortLead":"Az iskola szerint a cél az, hogy a gyerekek az iskolába vezető úton is biztonságban legyenek, egyes szülők szerint...","id":"20180925_Kotelezo_lesz_rendszamtablat_tenniuk_a_biciklijukre_egy_brit_iskola_diakjainak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0763dfa-9969-44a0-9763-31a46d6fa95f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f729ef0-9901-410a-ab33-06886d0045d0","keywords":null,"link":"/elet/20180925_Kotelezo_lesz_rendszamtablat_tenniuk_a_biciklijukre_egy_brit_iskola_diakjainak","timestamp":"2018. szeptember. 25. 16:13","title":"Kötelező lesz rendszámtáblát tenniük a biciklijükre egy brit iskola diákjainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62293cb8-e103-467e-b9ee-3a2ab01e65ca","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Henry Cavill a The Witcher című sorozat apropóján érkezett Magyarországra, a produkció ugyanis nálunk készül.","shortLead":"Henry Cavill a The Witcher című sorozat apropóján érkezett Magyarországra, a produkció ugyanis nálunk készül.","id":"20180924_A_Terminator_utan_Superman_is_megerkezett_Budapestre__foto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62293cb8-e103-467e-b9ee-3a2ab01e65ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c79ebbf-9dfb-4a54-804d-54dfdfabe2cc","keywords":null,"link":"/kultura/20180924_A_Terminator_utan_Superman_is_megerkezett_Budapestre__foto","timestamp":"2018. szeptember. 24. 19:42","title":"A Terminátor után Superman is megérkezett Budapestre – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szövetségesre találhat egymásban az amerikai és európai vezetés a nagy webes vállalatok túlzottnak vélt hatalma elleni küzdelemben. Most egy olyan dokumentum jutott az amerikai sajtó kezébe, mely a Donald Trumpnak nem tetsző Facebook és Google elleni \"ráhatás\" eszközének tűnik.","shortLead":"Szövetségesre találhat egymásban az amerikai és európai vezetés a nagy webes vállalatok túlzottnak vélt hatalma elleni...","id":"20180924_donald_trump_elnoki_rendelet_trosztellenes_torveny_szovetsegi_nyomozas_facebook_google_twitter_kozossegi_media","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba43f055-f25f-4669-83ee-4e80be10e34d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180924_donald_trump_elnoki_rendelet_trosztellenes_torveny_szovetsegi_nyomozas_facebook_google_twitter_kozossegi_media","timestamp":"2018. szeptember. 24. 15:03","title":"Ha Trump tényleg nekimegy a Facebooknak és a Google-nek, darabjaira téphetik a vállalatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11abf141-5984-477a-a644-37802ecb9498","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton egy idős nőt vert át a 35 év körüli nő. ","shortLead":"Szombaton egy idős nőt vert át a 35 év körüli nő. ","id":"20180924_Unokazos_csalot_keresnek_Soroksaron_vigyazzon_vele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11abf141-5984-477a-a644-37802ecb9498&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2571b3a-5b67-48f6-81c4-d645b680ea07","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_Unokazos_csalot_keresnek_Soroksaron_vigyazzon_vele","timestamp":"2018. szeptember. 24. 09:16","title":"\"Unokázós\" csalót keresnek Soroksáron, vigyázzon vele!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]