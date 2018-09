Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb19066a-5264-40b4-b23a-5504b7e0236b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A városnéző autóbuszos szolgáltatásra kiírt pályázat miatt pöccent be a Közbeszerzési Döntőbizottság.","shortLead":"A városnéző autóbuszos szolgáltatásra kiírt pályázat miatt pöccent be a Közbeszerzési Döntőbizottság.","id":"20180926_Slendrianul_dolgozott_40_millio_forintra_buntettek_a_Fovarosi_Onkormanyzatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb19066a-5264-40b4-b23a-5504b7e0236b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45158d86-ab10-4973-8748-fc667b7ec09b","keywords":null,"link":"/kkv/20180926_Slendrianul_dolgozott_40_millio_forintra_buntettek_a_Fovarosi_Onkormanyzatot","timestamp":"2018. szeptember. 26. 15:24","title":"Slendriánul dolgozott, 40 millió forintra büntették a Fővárosi Önkormányzatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b15aad0-02c0-4f73-acf6-b5e4ff8e0429","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Tágra nyílt a boltos bérolló. A kistelepülések boltosai megint rosszul járnak, nekik nehezebb váltani is.","shortLead":"Tágra nyílt a boltos bérolló. A kistelepülések boltosai megint rosszul járnak, nekik nehezebb váltani is.","id":"20180927_Lesz_felhaborodas_ketszeresere_nyilt_a_berollo_a_kis_es_nagybolti_dolgozok_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b15aad0-02c0-4f73-acf6-b5e4ff8e0429&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35eb9f30-b696-4937-9b85-0f6e6cf07100","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180927_Lesz_felhaborodas_ketszeresere_nyilt_a_berollo_a_kis_es_nagybolti_dolgozok_kozott","timestamp":"2018. szeptember. 27. 11:19","title":"Lesz felháborodás: kétszeresére nyílt a bérolló a kis- és nagybolti dolgozók között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa656549-ec8b-4e19-86d1-90943918b032","c_author":"K.G.","category":"elet","description":"Éppen öt éve, hogy szeptember 27. különleges dátum lett a cseh sörivók életében. 2003 óta ez a cseh sör napja. Nem mintha amúgy zavarba jönnének, hogy nincs mire koccintani.","shortLead":"Éppen öt éve, hogy szeptember 27. különleges dátum lett a cseh sörivók életében. 2003 óta ez a cseh sör napja. Nem...","id":"20180926_A_csehek_sorhabos_unnepe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa656549-ec8b-4e19-86d1-90943918b032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d11cd02-4eb3-45bc-aad3-c8bd1efb30b3","keywords":null,"link":"/elet/20180926_A_csehek_sorhabos_unnepe","timestamp":"2018. szeptember. 27. 08:33","title":"A csehek sörhabos ünnepe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19c07dfb-b2ee-4117-8b35-e0c5f1069788","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Darabjaira szedték a idei legjobb iPhone-t, s gyorsan egy árkalkulációt is végeztek, hogy megmutassák, mennyibe kerülnek a készülékben lévő alkatrészek.","shortLead":"Darabjaira szedték a idei legjobb iPhone-t, s gyorsan egy árkalkulációt is végeztek, hogy megmutassák, mennyibe...","id":"20180927_iphone_xs_max_ara_alkatreszek_ara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19c07dfb-b2ee-4117-8b35-e0c5f1069788&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"681bb138-a4d1-4df4-bc85-b9512795c4f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180927_iphone_xs_max_ara_alkatreszek_ara","timestamp":"2018. szeptember. 27. 09:03","title":"Kiderült, mennyibe kerül igazából a 499 990 forintért árult új iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5de61689-0c1d-483c-9837-a04795d0ea2a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A beruházás központja a volt nemzeti fejlesztési miniszter, Seszták Miklós városa, Kisvárda.","shortLead":"A beruházás központja a volt nemzeti fejlesztési miniszter, Seszták Miklós városa, Kisvárda.","id":"20180926_Ujabb_allami_szazmilliok_mennek_koser_zoldsegek_termesztesere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5de61689-0c1d-483c-9837-a04795d0ea2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff29d58-68bf-44f5-afb0-4a83bc376328","keywords":null,"link":"/kkv/20180926_Ujabb_allami_szazmilliok_mennek_koser_zoldsegek_termesztesere","timestamp":"2018. szeptember. 26. 15:35","title":"Újabb állami százmilliók mennek kóser zöldségek termesztésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a782e281-6410-4b0e-84d6-1f2bf10b2d1e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Élet-halál harc közepébe csöppent az új-zélandi vizeken egy baráti társaság.","shortLead":"Élet-halál harc közepébe csöppent az új-zélandi vizeken egy baráti társaság.","id":"20180927_polippal_torolte_kepen_egy_foka_a_kajakozot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a782e281-6410-4b0e-84d6-1f2bf10b2d1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93309d9d-65c7-47d1-879d-fafb80ba0853","keywords":null,"link":"/elet/20180927_polippal_torolte_kepen_egy_foka_a_kajakozot","timestamp":"2018. szeptember. 27. 06:58","title":"Polippal törölte képen egy fóka a kajakozót – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ced6b92c-0d1d-43ac-884b-5387dc240093","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A versenyszerű videojátékozás napjainkban még egy nagyságrenddel kevesebb követővel rendelkezik, mint a labdarúgás. Ha önálló ágként tekintjük, akkor már van annyira népszerű, mint a kosárlabda vagy az amerikai foci. Pénzből és profitból sincs hiány benne.","shortLead":"A versenyszerű videojátékozás napjainkban még egy nagyságrenddel kevesebb követővel rendelkezik, mint a labdarúgás. Ha...","id":"20180926_videojatek_e_sport_elektronikus_sport_versenyszeru_videojatekozas_magyarorszagon_e_sport_bar_fifa_bajnoksag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ced6b92c-0d1d-43ac-884b-5387dc240093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cd26b02-cebf-4a79-a610-8dbd5c0eb8bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180926_videojatek_e_sport_elektronikus_sport_versenyszeru_videojatekozas_magyarorszagon_e_sport_bar_fifa_bajnoksag","timestamp":"2018. szeptember. 26. 17:00","title":"Így kaphat értelmet a stadionépítés? Annyi pénz van az e-sportban, hogy lassan megszámolni is nehéz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b21ec462-75d0-4d7f-b33f-efe56b04fcb5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sok múlik az őszi bértárgyalásokon.","shortLead":"Sok múlik az őszi bértárgyalásokon.","id":"20180927_Brutto_220_ezer_forint_alatt_nem_lesznek_eladok_a_boltokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b21ec462-75d0-4d7f-b33f-efe56b04fcb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2ab2dae-ecb7-4778-987e-1c28af180b34","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Brutto_220_ezer_forint_alatt_nem_lesznek_eladok_a_boltokban","timestamp":"2018. szeptember. 27. 09:42","title":"Bruttó 220 ezer forint alatt nem lesznek eladók a boltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]