Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb19066a-5264-40b4-b23a-5504b7e0236b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A városnéző autóbuszos szolgáltatásra kiírt pályázat miatt pöccent be a Közbeszerzési Döntőbizottság.","shortLead":"A városnéző autóbuszos szolgáltatásra kiírt pályázat miatt pöccent be a Közbeszerzési Döntőbizottság.","id":"20180926_Slendrianul_dolgozott_40_millio_forintra_buntettek_a_Fovarosi_Onkormanyzatot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb19066a-5264-40b4-b23a-5504b7e0236b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45158d86-ab10-4973-8748-fc667b7ec09b","keywords":null,"link":"/kkv/20180926_Slendrianul_dolgozott_40_millio_forintra_buntettek_a_Fovarosi_Onkormanyzatot","timestamp":"2018. szeptember. 26. 15:24","title":"Slendriánul dolgozott, 40 millió forintra büntették a Fővárosi Önkormányzatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42e940c7-ba16-49db-b669-1ba7d74d077b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"\"Házhoz\" megy a radiológus.","shortLead":"\"Házhoz\" megy a radiológus.","id":"20180926_Szokatlan_lepesre_szanta_el_magat_egy_civil_szervezet_hogy_csokkentse_a_varolistakat_az_egeszsegugyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42e940c7-ba16-49db-b669-1ba7d74d077b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd7be646-aa07-449b-9c3b-4c868de6b9ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180926_Szokatlan_lepesre_szanta_el_magat_egy_civil_szervezet_hogy_csokkentse_a_varolistakat_az_egeszsegugyben","timestamp":"2018. szeptember. 26. 13:19","title":"Szokatlan lépésre szánta el magát egy civil szervezet, hogy csökkentse a várólistákat az egészségügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f82ebe-3495-49e9-aed8-dad3ebbe082e","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A brit konzervatívok egy része lázong, a munkáspártiak vérszemet kaptak, előrehozott választást vagy új népszavazást akarnak. Európa pedig arra készül, hogy Nagy-Britannia érvényes megállapodás nélkül hagyja ott az EU-t. Közben kiderült, a londoni kormány a Brexit után elvenné az EU-s állampolgárok privilégiumait.","shortLead":"A brit konzervatívok egy része lázong, a munkáspártiak vérszemet kaptak, előrehozott választást vagy új népszavazást...","id":"20180926_brexit_kaosz_nep_dominic_raab_jeremy_corbyn_szavazas_munkaspart_konzervativ_part_theresa_may_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8f82ebe-3495-49e9-aed8-dad3ebbe082e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43d5de06-933c-4139-b92f-a8845d3accbb","keywords":null,"link":"/vilag/20180926_brexit_kaosz_nep_dominic_raab_jeremy_corbyn_szavazas_munkaspart_konzervativ_part_theresa_may_","timestamp":"2018. szeptember. 26. 20:00","title":"Népszavazás? Előrehozott választás? Pártütés? Lassan teljes a Brexit-káosz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a0df2b-2d6a-4da0-a3dc-b74e6832a89d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyre nehezebb pereskedni Magyarországon; szakmai pontatlanságokra vagy formai hibára való hivatkozással a bíróságok számolatlanul dobják vissza még a legtapasztaltabb ügyvédek keresetleveleit is. A szigor előreláthatóan az alternatív vitarendezési formák felé tereli majd a vitázó feleket.","shortLead":"Egyre nehezebb pereskedni Magyarországon; szakmai pontatlanságokra vagy formai hibára való hivatkozással a bíróságok...","id":"20180926_Pereskedne_Szamitson_ra_hogy_banalis_okokbol_dobjak_vissza_keresetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27a0df2b-2d6a-4da0-a3dc-b74e6832a89d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a107f8-21b0-4c97-ae85-1dda08717c45","keywords":null,"link":"/kkv/20180926_Pereskedne_Szamitson_ra_hogy_banalis_okokbol_dobjak_vissza_keresetet","timestamp":"2018. szeptember. 26. 10:39","title":"Pereskedne? Számítson rá, hogy banális okokból dobják vissza keresetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10f333f9-de0b-4065-ac0c-0de602debc7d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Börtönbüntetésre ítélte kedden Bill Cosby amerikai komikust egy pennsylvaniai bíróság szexuális bűncselekmény miatt. Legalább három, legfeljebb tíz évet kell börtönben töltenie. ","shortLead":"Börtönbüntetésre ítélte kedden Bill Cosby amerikai komikust egy pennsylvaniai bíróság szexuális bűncselekmény miatt...","id":"20180925_lecsukjak_bill_cosbyt_a_szexualis_ragadozot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10f333f9-de0b-4065-ac0c-0de602debc7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6798f6f4-07a4-40fd-aba7-1ae0f242d15f","keywords":null,"link":"/elet/20180925_lecsukjak_bill_cosbyt_a_szexualis_ragadozot","timestamp":"2018. szeptember. 25. 21:27","title":"Évekre lecsukják Bill Cosbyt, a \"szexuális ragadozót\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d518bd6-1b27-42df-928a-8d99bd76a6eb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Padma Lakshmi 32 év után beszélt az őt ért nemi erőszakról, hogy elmagyarázza: ebben a kérdésben nincs értelme az időkorlátnak.","shortLead":"Padma Lakshmi 32 év után beszélt az őt ért nemi erőszakról, hogy elmagyarázza: ebben a kérdésben nincs értelme...","id":"20180926_Megertem_miert_hallgatnak_a_nok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d518bd6-1b27-42df-928a-8d99bd76a6eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f86f5192-b975-4549-a888-8662dfadc458","keywords":null,"link":"/elet/20180926_Megertem_miert_hallgatnak_a_nok","timestamp":"2018. szeptember. 26. 14:50","title":"„Megértem, miért hallgatnak a nők”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"370b9236-50b1-4682-a58b-cab51998c00a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közigazgatási rendszerének digitalizációjáról ismert Észtország állampolgárságát vette fel a katolikus egyház vezetője.","shortLead":"A közigazgatási rendszerének digitalizációjáról ismert Észtország állampolgárságát vette fel a katolikus egyház...","id":"20180926_ferenc_papa_allampolgarsag_esztorszag_digitalis_allam_e_allampolgar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=370b9236-50b1-4682-a58b-cab51998c00a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ce235c6-2ac4-4097-8fc3-b315067dd30d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180926_ferenc_papa_allampolgarsag_esztorszag_digitalis_allam_e_allampolgar","timestamp":"2018. szeptember. 26. 15:03","title":"Ferenc pápa új állampolgárságot kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d9f8bbd-1d91-420d-b3fc-df4fa613d8ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Lungo Drom elnöke hosszasan beszélt a Magyar Hírlapnak a jelentés szerinte valós problémáiról.","shortLead":"A Lungo Drom elnöke hosszasan beszélt a Magyar Hírlapnak a jelentés szerinte valós problémáiról.","id":"20180926_Farkas_Florian_A_Sargentinijelentes_veszelyezteti_a_magyar_ciganysag_felzarkozasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d9f8bbd-1d91-420d-b3fc-df4fa613d8ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9956c5b-da07-4a33-9571-139c2f146c87","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_Farkas_Florian_A_Sargentinijelentes_veszelyezteti_a_magyar_ciganysag_felzarkozasat","timestamp":"2018. szeptember. 26. 14:20","title":"Farkas Flórián: A Sargentini-jelentés veszélyezteti a magyar cigányság felzárkózását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]