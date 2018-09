Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b033cb0c-80b5-455e-a406-1c20f7990a80","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Scitec Institute for Sport Performance-ban a tanácsadás mellett kutatást és oktatást is végeznek, ami egészen egyedülálló az országban.","shortLead":"A Scitec Institute for Sport Performance-ban a tanácsadás mellett kutatást és oktatást is végeznek, ami egészen...","id":"20180927_Nem_tudja_hogyan_eddzen_vagy_hogyan_taplalkozzon_Most_nyilt_egy_hely_Budapesten_ahol_megmondjak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b033cb0c-80b5-455e-a406-1c20f7990a80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49b1e332-1629-4652-a20a-dbbf9460770b","keywords":null,"link":"/elet/20180927_Nem_tudja_hogyan_eddzen_vagy_hogyan_taplalkozzon_Most_nyilt_egy_hely_Budapesten_ahol_megmondjak","timestamp":"2018. szeptember. 27. 15:00","title":"Nem tudja, hogyan eddzen vagy hogyan táplálkozzon? Most nyílt egy hely Budapesten, ahol megmondják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"952bc76c-9fc9-4940-ac68-28323bdea836","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meghan Markle csak azt csinálta, amit minden átlagos ember tesz: becsukta maga után az ajtót. Az internet mégis odáig van ezért. ","shortLead":"Meghan Markle csak azt csinálta, amit minden átlagos ember tesz: becsukta maga után az ajtót. Az internet mégis odáig...","id":"20180926_Az_emberek_meg_vannak_orulve_Meghan_Markleert_aki_sajat_maga_csukta_be_a_kocsi_ajtajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=952bc76c-9fc9-4940-ac68-28323bdea836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b446de70-b504-4f5a-a3d1-dffabb9f996b","keywords":null,"link":"/elet/20180926_Az_emberek_meg_vannak_orulve_Meghan_Markleert_aki_sajat_maga_csukta_be_a_kocsi_ajtajat","timestamp":"2018. szeptember. 26. 12:27","title":"Az emberek meg vannak őrülve Meghan Markle-ért, aki saját maga csukta be a kocsi ajtaját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98287a89-ad28-4925-9d72-3441f315df19","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem árulják el a pontos összeget, csak becsülni lehet, hogy havi 130 ezer forint környékén járhat az átlagnyugdíj.","shortLead":"Nem árulják el a pontos összeget, csak becsülni lehet, hogy havi 130 ezer forint környékén járhat az átlagnyugdíj.","id":"20180926_Titkoljak_hogy_mennyi_az_atlagnyugdij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98287a89-ad28-4925-9d72-3441f315df19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60dc1a71-cb50-467f-86c4-def22660d461","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180926_Titkoljak_hogy_mennyi_az_atlagnyugdij","timestamp":"2018. szeptember. 26. 09:50","title":"Titkolják, hogy mennyi az átlagnyugdíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a0d6dc2-3e06-418c-9880-d55c5e678818","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden alkalommal kérték, hogy részt vehessenek, de eddig sosem engedték meg nekik, hogy élőben hallgathassák és kérdezhessék Gulyás Gergelyt.","shortLead":"Minden alkalommal kérték, hogy részt vehessenek, de eddig sosem engedték meg nekik, hogy élőben hallgathassák és...","id":"20180927_Tobbszor_sem_engedtek_be_a_Magyar_Hang_ujsagiroit_a_kormanyinfora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a0d6dc2-3e06-418c-9880-d55c5e678818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a8cb77-5c1d-4706-ba45-f63794063eb0","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_Tobbszor_sem_engedtek_be_a_Magyar_Hang_ujsagiroit_a_kormanyinfora","timestamp":"2018. szeptember. 27. 13:58","title":"Többszöri kérésre sem engedték be a Magyar Hang újságíróit a kormányinfóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c0ce9b9-7013-4917-9846-04979bb85494","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai tuningműhely ezúttal egy Chevrolet Silveradót alakított át olyan brutálisan, ami gyakorlatilag csillagászati magasságokba lökte a kocsi árát.","shortLead":"Az amerikai tuningműhely ezúttal egy Chevrolet Silveradót alakított át olyan brutálisan, ami gyakorlatilag...","id":"20180926_hennessey_chevrolet_silverado_goliath_6x6_pickup_tuninigauto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c0ce9b9-7013-4917-9846-04979bb85494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b477c2e-b74b-4666-b95a-d81c995b2676","keywords":null,"link":"/cegauto/20180926_hennessey_chevrolet_silverado_goliath_6x6_pickup_tuninigauto","timestamp":"2018. szeptember. 26. 15:41","title":"700+ lóerő, 100+ millió forint: itt a Hennessey újabb szörnyetege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mert túl kemény kereskedelmi lépéseket vezetett be Kínával szemben, magyarázta, de ennél pontosabban nem indokolta állítását.","shortLead":"Mert túl kemény kereskedelmi lépéseket vezetett be Kínával szemben, magyarázta, de ennél pontosabban nem indokolta...","id":"20180926_Trump_szerint_Kina_pedig_ellene_avatkozott_be_az_elnokvalasztasba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08007681-139e-4d27-81bf-dfd3898798a8","keywords":null,"link":"/vilag/20180926_Trump_szerint_Kina_pedig_ellene_avatkozott_be_az_elnokvalasztasba","timestamp":"2018. szeptember. 26. 21:02","title":"Trump szerint Kína ellene akar beavatkozni a közelgő választásokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dc734db-2d6d-467b-b42a-f1e392593b35","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Európában 120 millió szegény vár gazdasági integrációra, ezért az új Európai Romastratégiának a munkahelyteremtésre és az ehhez kapcsolódó szakképzésre kell összpontosítania - jelentette ki Járóka Lívia fideszes európai parlamenti (EP-) képviselő az MTI-hez eljuttatott közleményében szerdán.","shortLead":"Európában 120 millió szegény vár gazdasági integrációra, ezért az új Európai Romastratégiának a munkahelyteremtésre és...","id":"20180926_A_Fidesz_EPkepviseloje_a_faji_egyenlosegre_fokuszalo_iranyelvet_erositene","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6dc734db-2d6d-467b-b42a-f1e392593b35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea1e943-1d98-4e33-bba8-b55349394d37","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_A_Fidesz_EPkepviseloje_a_faji_egyenlosegre_fokuszalo_iranyelvet_erositene","timestamp":"2018. szeptember. 26. 11:52","title":"A Fidesz EP-képviselője a faji egyenlőségre fókuszáló irányelvet erősítené","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f82ebe-3495-49e9-aed8-dad3ebbe082e","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A brit konzervatívok egy része lázong, a munkáspártiak vérszemet kaptak, előrehozott választást vagy új népszavazást akarnak. Európa pedig arra készül, hogy Nagy-Britannia érvényes megállapodás nélkül hagyja ott az EU-t. Közben kiderült, a londoni kormány a Brexit után elvenné az EU-s állampolgárok privilégiumait.","shortLead":"A brit konzervatívok egy része lázong, a munkáspártiak vérszemet kaptak, előrehozott választást vagy új népszavazást...","id":"20180926_brexit_kaosz_nep_dominic_raab_jeremy_corbyn_szavazas_munkaspart_konzervativ_part_theresa_may_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8f82ebe-3495-49e9-aed8-dad3ebbe082e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43d5de06-933c-4139-b92f-a8845d3accbb","keywords":null,"link":"/vilag/20180926_brexit_kaosz_nep_dominic_raab_jeremy_corbyn_szavazas_munkaspart_konzervativ_part_theresa_may_","timestamp":"2018. szeptember. 26. 20:00","title":"Népszavazás? Előrehozott választás? Pártütés? Lassan teljes a Brexit-káosz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]