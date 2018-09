Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a630e5c3-8da3-4f85-b015-260d75a2cd88","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Soha többé nem akar hajóra szállni.","shortLead":"Soha többé nem akar hajóra szállni.","id":"20180926_Egy_rutinos_tulelo_vallomasa_mar_harmadjara_sodrodott_az_oceanra_az_indonez_fiu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a630e5c3-8da3-4f85-b015-260d75a2cd88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1efdda13-13d5-494e-b27e-24c025d9e407","keywords":null,"link":"/elet/20180926_Egy_rutinos_tulelo_vallomasa_mar_harmadjara_sodrodott_az_oceanra_az_indonez_fiu","timestamp":"2018. szeptember. 26. 17:28","title":"Egy rutinos túlélő vallomása: már harmadjára sodródott az óceánra az indonéz fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72bec5e7-8144-474c-88d1-791c3f0de2e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A munkaképes korú magyarok 58 százaléka semmilyen idegen nyelven nem beszél.","shortLead":"A munkaképes korú magyarok 58 százaléka semmilyen idegen nyelven nem beszél.","id":"20180927_Hihetetlen_de_meg_mindig_csak_kezzellabbal_mutogatunk_ha_kulfoldivel_kell_targyalnunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72bec5e7-8144-474c-88d1-791c3f0de2e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7a8e40e-addb-4b85-9a52-8ec3404cb615","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Hihetetlen_de_meg_mindig_csak_kezzellabbal_mutogatunk_ha_kulfoldivel_kell_targyalnunk","timestamp":"2018. szeptember. 27. 11:45","title":"Hihetetlen, de még mindig csak kézzel-lábbal mutogatunk, ha külföldivel kell tárgyalnunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb00d856-d3ef-4926-8856-78e52dbf552f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tornateremre, sportpályára kértek pénzt.","shortLead":"Tornateremre, sportpályára kértek pénzt.","id":"20180927_Ilyen_is_van_nemet_mondott_egy_felvideki_varosnak_az_MLSZ","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb00d856-d3ef-4926-8856-78e52dbf552f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52cd5cdc-7ed4-471a-9f0a-fb2fe21dd782","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Ilyen_is_van_nemet_mondott_egy_felvideki_varosnak_az_MLSZ","timestamp":"2018. szeptember. 27. 15:14","title":"Ilyen is van: nemet mondott egy felvidéki városnak az MLSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aba7d3c-df7c-4452-aaaf-e838eb7a2f55","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kövér László szerda esti M1 aktuálisnak adott interjújában azt mondta, most fog eldőlni Európa jövője a migráció tekintetében, de ehhez az kell, hogy \"újra a normalitás talajára helyezkedjen az EU döntéshozóinak többsége\", a Sargentini-jelentést pedig az unió kampánya részének nevezte.","shortLead":"Kövér László szerda esti M1 aktuálisnak adott interjújában azt mondta, most fog eldőlni Európa jövője a migráció...","id":"20180927_Kover_Remelem_hogy_visszaszorul_az_aberraltnak_nevezheto_baloldal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4aba7d3c-df7c-4452-aaaf-e838eb7a2f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69f993aa-9900-4a1d-b2d3-9edbeb532323","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_Kover_Remelem_hogy_visszaszorul_az_aberraltnak_nevezheto_baloldal","timestamp":"2018. szeptember. 27. 07:34","title":"Kövér: \"Remélem, hogy visszaszorul az aberráltnak nevezhető baloldal\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f59d84a-6c6c-4462-916f-17906ecdd34e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már nem csak azért büntetnek, ha rossz helyre ülünk.\r

