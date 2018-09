Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"054171ce-de18-4ad1-8f43-b8839962f0f6","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Míg a Mátyás-templom az egyik legjobban jövedelmező \"muzeális intézménnyé\" vált tavaly, addig a Magyar Nemzeti Galéria egyre kevesebb látogatót tudott a falai közé csábítani. Közgyűjtemények toplistája. ","shortLead":"Míg a Mátyás-templom az egyik legjobban jövedelmező \"muzeális intézménnyé\" vált tavaly, addig a Magyar Nemzeti Galéria...","id":"20180927_Latogatoi_rekordot_dontott_tavaly_a_Matyastemplom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=054171ce-de18-4ad1-8f43-b8839962f0f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ecea127-fcd3-45db-916d-3535b2d13dba","keywords":null,"link":"/kultura/20180927_Latogatoi_rekordot_dontott_tavaly_a_Matyastemplom","timestamp":"2018. szeptember. 27. 11:00","title":"Látogatói rekordot döntött tavaly a Mátyás-templom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bc1e809-d152-4e03-bcec-0fae7692d6fe","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Ingyenes és gyors ultrahang és más civil kezdeményezések szerepelnek egy olyan civil szerveződés akciói között, amely nem akar megállni a panaszkodásnál, hanem az önszerveződő, társadalmi kezdeményezéseknek is teret akar adni.","shortLead":"Ingyenes és gyors ultrahang és más civil kezdeményezések szerepelnek egy olyan civil szerveződés akciói között, amely...","id":"20180927_ultrahang_oltalom_civilek_egeszsegugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bc1e809-d152-4e03-bcec-0fae7692d6fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62940d72-7b44-42d0-8785-0077f2f2ae70","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_ultrahang_oltalom_civilek_egeszsegugy","timestamp":"2018. szeptember. 27. 19:08","title":"500 szerencsés várólista nélkül jut be ultrahangvizsgálatra – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2e234a9-c879-4ecd-a1e1-31e92d33f96c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A Mastercard kutatása szerint tavaly óta 7 helyet javított a magyar főváros a legnépszerűbb turisztikai célpontok listáján, Bangkok, London és Párizs az első három a sorban.","shortLead":"A Mastercard kutatása szerint tavaly óta 7 helyet javított a magyar főváros a legnépszerűbb turisztikai célpontok...","id":"20180926_Budapest_a_32_leglatogatottabb_varos_a_vilagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2e234a9-c879-4ecd-a1e1-31e92d33f96c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcdfcea6-979f-4dab-9dce-c7425455fe0e","keywords":null,"link":"/elet/20180926_Budapest_a_32_leglatogatottabb_varos_a_vilagon","timestamp":"2018. szeptember. 26. 21:32","title":"Budapest a 32. leglátogatottabb város a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fa29529-6365-499f-baf4-99ff693080a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Anna Dovgaljuk azt állítja, hogy a háztartásinál harmincszor erősebb fehérítővel önti le a tömegközlekedési eszközökön széttett lábakkal utazó férfiakat ","shortLead":"Anna Dovgaljuk azt állítja, hogy a háztartásinál harmincszor erősebb fehérítővel önti le a tömegközlekedési eszközökön...","id":"20180927_orosz_metro_terpeszkedo_ferfiak_feherito","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fa29529-6365-499f-baf4-99ff693080a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b941e247-b7a9-4851-8b03-5139ea3a15d0","keywords":null,"link":"/elet/20180927_orosz_metro_terpeszkedo_ferfiak_feherito","timestamp":"2018. szeptember. 27. 13:59","title":"Vegyszerrel harcol a terpeszkedő férfiak ellen egy orosz lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b47dea9-fb46-4e67-8ceb-a466dcca8222","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A márciusi dél-angliai Szkripal-merénylet egyik elkövetőjének tartott Ruszlan Bosirov valódi neve Anatolij Csepiga, s az orosz katonai hírszerzés, a GRU többszörösen kitüntetett ezredese – ezt a Bellingcat nevű nemzetközi oknyomozó portál, és moszkvai partnere, a The Insider derítette ki - és azóta a brit védelmi tárca is megerősítette.","shortLead":"A márciusi dél-angliai Szkripal-merénylet egyik elkövetőjének tartott Ruszlan Bosirov valódi neve Anatolij Csepiga, s...","id":"20180926_Kiderult_a_Szkripalmerenylet_elkovetojenek_valodi_neve_es_rangja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b47dea9-fb46-4e67-8ceb-a466dcca8222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17c6da31-c9b2-4be0-b69a-d73b3bed7eba","keywords":null,"link":"/vilag/20180926_Kiderult_a_Szkripalmerenylet_elkovetojenek_valodi_neve_es_rangja","timestamp":"2018. szeptember. 26. 19:00","title":"Kiderült a Szkripal-merénylet gyanúsítottjának valódi neve és rendfokozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32300873-1457-472c-a2c8-e95d134666b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lemondott csütörtökön az ABC ausztrál közszolgálati műsorszolgáltató vezérigazgatója, Justin Milne, mert felmerült a gyanú, hogy kormányzati nyomásra akarta eltávolítani a szervezet két befolyásos újságíróját.","shortLead":"Lemondott csütörtökön az ABC ausztrál közszolgálati műsorszolgáltató vezérigazgatója, Justin Milne, mert felmerült...","id":"20180927_politika_befolyasolas_elbocsatas_kozszolgalati_csatorna_abc_ausztralia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32300873-1457-472c-a2c8-e95d134666b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29964379-1b70-4967-a16d-2023b6b5cccb","keywords":null,"link":"/vilag/20180927_politika_befolyasolas_elbocsatas_kozszolgalati_csatorna_abc_ausztralia","timestamp":"2018. szeptember. 27. 11:34","title":"Befolyásolni próbálta a politika, lemondani kényszerült a közszolgálati média vezetője – Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde2316a-dcd2-4614-ba13-6248b82e6b9f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ismét napirendre került a Szerbiából 2008-ban kiszakadt, albán többségű Koszovó felosztása, s most úgy tűnik – olvasható az e heti HVG-ben –, a nagyhatalmak a korábbiakkal ellentétben már nem utasítják el a Szerbia és Koszovó közötti területcserét.","shortLead":"Ismét napirendre került a Szerbiából 2008-ban kiszakadt, albán többségű Koszovó felosztása, s most úgy tűnik –...","id":"20180927_Szerbia_es_Koszovo_immar_nagyhatalmi_aldassal_keszul_a_nagy_alkura","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fde2316a-dcd2-4614-ba13-6248b82e6b9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a04aba9-3500-4fbd-8165-3e93a9fc8096","keywords":null,"link":"/vilag/20180927_Szerbia_es_Koszovo_immar_nagyhatalmi_aldassal_keszul_a_nagy_alkura","timestamp":"2018. szeptember. 27. 13:32","title":"Szerbia és Koszovó immár nagyhatalmi áldással készül a nagy alkura","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zacher Gábor főorvos fölmondása után javult a helyzet a Honvédkórházban, de a Budapesti Orvosi Kamara szerint továbbra is sürgős beavatkozásra van szükség a kórházban, mert a helyzet a betegek ellátását is veszélyezteti. A honvédelmi államtitkár korábban arról beszélt, az egészet csak az ellenzék fújja fel. ","shortLead":"Zacher Gábor főorvos fölmondása után javult a helyzet a Honvédkórházban, de a Budapesti Orvosi Kamara szerint továbbra...","id":"20180927_Surgos_intezkedesre_van_szukseg_a_Honvedkorhazban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fbaeb83-121f-4dee-ab27-fd77d67e74dd","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_Surgos_intezkedesre_van_szukseg_a_Honvedkorhazban","timestamp":"2018. szeptember. 27. 16:34","title":"Még mindig nagy a baj a Honvédkórházban, sürgős intézkedésre lenne szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]