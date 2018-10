Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4bfc5ed2-859b-4939-96f4-1abcf5714da7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Míg Andy Warhol és az ő 105 millió dolláros rekordja majdnem négy évig élvezhette csúcstartó szerepét, addig az őt váltó mai csúcstartót, vagyis Jean-Michel Basquiatot máris le akarja söpörni a trónról David Hockney csodálatos 1972-es Egy művész portréja (Medence két alakkal) című vászna, amelyet 80 millió dolláros becsérték körül indít a Christie’s. Hogy a trónfosztás megtörténik-e, arról majd a novemberi New York-i aukció után számolunk be.","shortLead":"Míg Andy Warhol és az ő 105 millió dolláros rekordja majdnem négy évig élvezhette csúcstartó szerepét, addig az őt...","id":"20180930_Hol_van_mar_a_Warholrekord_A_legdragabb_kortars_mukincsek_nyomaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bfc5ed2-859b-4939-96f4-1abcf5714da7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ac747c4-9f5b-48da-bf30-4bbb37f5d669","keywords":null,"link":"/kultura/20180930_Hol_van_mar_a_Warholrekord_A_legdragabb_kortars_mukincsek_nyomaban","timestamp":"2018. szeptember. 30. 18:28","title":"Íme: a világ legdrágább festménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e76430c7-b534-4968-86b5-149f4acbcad9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bíróság szerint a végtörlesztés költségeinek megállapításánál és a bankkártyákkal történő visszaéléseknél is törvénytelenül járt el a hitelintézet.","shortLead":"A bíróság szerint a végtörlesztés költségeinek megállapításánál és a bankkártyákkal történő visszaéléseknél is...","id":"20181001_Tisztessegtelenul_jart_el_egy_magyarorszagi_bank__mondta_ki_az_Itelotabla","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e76430c7-b534-4968-86b5-149f4acbcad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c4880d-5c2f-4427-be67-94ae31e22b06","keywords":null,"link":"/kkv/20181001_Tisztessegtelenul_jart_el_egy_magyarorszagi_bank__mondta_ki_az_Itelotabla","timestamp":"2018. október. 01. 18:57","title":"Tisztességtelenül járt el egy magyarországi bank - mondta ki az Ítélőtábla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1728f8ee-2c14-49d3-a986-c09dc0b5cab5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés fideszes alelnöke nem követi a híreket, így arról sem értesült, hogy a miniszterelnök Garancsi István vendégeként magánrepülővel jár focimeccsre.","shortLead":"Az Országgyűlés fideszes alelnöke nem követi a híreket, így arról sem értesült, hogy a miniszterelnök Garancsi István...","id":"20181001_Lezsak_Sandor_meg_csak_nem_is_hallott_Orban_maganrepulozeserol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1728f8ee-2c14-49d3-a986-c09dc0b5cab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbf25214-3d56-4209-bae0-3bd80100d1d2","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Lezsak_Sandor_meg_csak_nem_is_hallott_Orban_maganrepulozeserol","timestamp":"2018. október. 01. 13:42","title":"Lezsák Sándor még csak nem is hallott Orbán magánrepülőzéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea5b97a-b3ac-46d3-a75f-78d15a296882","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy Ferrari, Porche és Mercedes sofőrje érezte úgy, hogy bármit szabad annak, akinek ilyen autója van. Csak erős idegzetűek nézzék meg!","shortLead":"Egy Ferrari, Porche és Mercedes sofőrje érezte úgy, hogy bármit szabad annak, akinek ilyen autója van. Csak erős...","id":"20180930_baleset_video_alsokubiny_szlovakia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ea5b97a-b3ac-46d3-a75f-78d15a296882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac9f277-8609-4412-81f0-fc890c74b8f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180930_baleset_video_alsokubiny_szlovakia","timestamp":"2018. szeptember. 30. 18:15","title":"Videó: Egy vétlen családapát ölt meg három sportkocsi közúti versenyzése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd3b886c-096d-4680-90ed-fec2746815cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyfelől helyes, hogy Magyarország védi a schengeni külső határát, mondta Angela Merkel német kancellár a múlt héten a bajorországi Augsburgban, de azért kritizált is.","shortLead":"Egyfelől helyes, hogy Magyarország védi a schengeni külső határát, mondta Angela Merkel német kancellár a múlt héten...","id":"20181001_Merkel_Orbanrol_Furcsanak_tartom_ahogy_minket_szapul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd3b886c-096d-4680-90ed-fec2746815cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eb25b91-6c13-4300-9c48-d5afdb9bd660","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Merkel_Orbanrol_Furcsanak_tartom_ahogy_minket_szapul","timestamp":"2018. október. 01. 09:15","title":"Merkel Orbánról: Furcsának tartom, ahogy minket szapul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d06661e-d400-4510-afed-6dcd169c82c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még pénteken fogták el, a rendőrök most letartóztatták.","shortLead":"Még pénteken fogták el, a rendőrök most letartóztatták.","id":"20180930_Beismero_vallomast_tett_a_ferfi_akit_a_varpalotai_kettos_gyilkossaggal_gyanusitanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d06661e-d400-4510-afed-6dcd169c82c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a940c68-5770-4fa6-9730-fa3b792e6133","keywords":null,"link":"/itthon/20180930_Beismero_vallomast_tett_a_ferfi_akit_a_varpalotai_kettos_gyilkossaggal_gyanusitanak","timestamp":"2018. szeptember. 30. 14:19","title":"Beismerő vallomást tett a férfi, akit a várpalotai kettős gyilkossággal gyanúsítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dbb749a-78b3-40b9-8282-28a512c3263a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hazai pályán, Japánban morcosították meg az újdonságot. ","shortLead":"Hazai pályán, Japánban morcosították meg az újdonságot. ","id":"20180930_suzuki_swift_sport_tuning","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0dbb749a-78b3-40b9-8282-28a512c3263a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd46eace-c02e-4275-a663-0c329e3ab625","keywords":null,"link":"/cegauto/20180930_suzuki_swift_sport_tuning","timestamp":"2018. október. 01. 10:32","title":"Megkapta az első komoly tuningját az új Suzuki Swift Sport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b61f8fe2-6636-4eb3-9141-1bd5db5b762a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legkevesebb 830 halottja van a pénteki indonéziai földrengésnek és szökőárnak, további százakat még mindig keresnek. Jelentések szerint nem működött rendesen a cunamit előrejelző rendszer.","shortLead":"Legkevesebb 830 halottja van a pénteki indonéziai földrengésnek és szökőárnak, további százakat még mindig keresnek...","id":"20181001_dramai_dronvideok_mutatjak_a_cunami_pusztitasat_sulawesin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b61f8fe2-6636-4eb3-9141-1bd5db5b762a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6499945c-2415-42f8-bc9f-9eb5d9a7a336","keywords":null,"link":"/vilag/20181001_dramai_dronvideok_mutatjak_a_cunami_pusztitasat_sulawesin","timestamp":"2018. október. 01. 17:29","title":"Drámai drónvideók mutatják a cunami pusztítását Sulawesin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]