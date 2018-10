Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d8e48d1-2364-4083-856a-0b39ef7b8f89","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két év börtönbüntetésre ítélték hétfőn Stockholmban Jean-Claude Arnault francia származású kulturális menedzsert, az irodalmi Nobel-díjat odaítélő Svéd Akadémia egyik tagjának férjét, akinek zaklatási és korrupciós ügyei a rangos testület munkájának teljes szétzilálódásához vezettek. ","shortLead":"Két év börtönbüntetésre ítélték hétfőn Stockholmban Jean-Claude Arnault francia származású kulturális menedzsert...","id":"20181001_nemi_eroszak_irodalmi_nobel_dij_sved_akademia_bortonbuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d8e48d1-2364-4083-856a-0b39ef7b8f89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba633b5b-f30f-4431-ae04-aaca63bc82d3","keywords":null,"link":"/vilag/20181001_nemi_eroszak_irodalmi_nobel_dij_sved_akademia_bortonbuntetes","timestamp":"2018. október. 01. 12:34","title":"Nemi erőszakért lecsukják a férfit, aki miatt idén nem adnak irodalmi Nobel-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9639c109-f374-4a3e-86ae-a83a828e1cfc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Győrhöz közeli településen bérelt szobát, ahol szinte profi kenderültetvényt alakított ki.","shortLead":"Egy Győrhöz közeli településen bérelt szobát, ahol szinte profi kenderültetvényt alakított ki.","id":"20181001_Tobb_szaz_to_kendert_nevelt_a_tetoterben_egy_osztrak_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9639c109-f374-4a3e-86ae-a83a828e1cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4448e79-628e-4021-aac6-de9d47ed6d13","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Tobb_szaz_to_kendert_nevelt_a_tetoterben_egy_osztrak_ferfi","timestamp":"2018. október. 01. 09:30","title":"Több száz tő kendert nevelt a tetőtérben egy osztrák férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c30cb5aa-79e1-47bf-9d33-b9d2d900bf91","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nyugtatókat és altatókat adott a kollégáinak csaknem egy éven keresztül. ","shortLead":"Nyugtatókat és altatókat adott a kollégáinak csaknem egy éven keresztül. ","id":"20181002_mergezte_a_kollegait_felfuggesztettet_kapott_az_apolono","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c30cb5aa-79e1-47bf-9d33-b9d2d900bf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ff8ef86-07db-4554-9396-5868017954e8","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_mergezte_a_kollegait_felfuggesztettet_kapott_az_apolono","timestamp":"2018. október. 02. 19:36","title":"Mérgezte a kollégáit, felfüggesztettet kapott az ápolónő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d751223-ddae-4044-bc72-7ec9addf081e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden olyan külsős szolgáltatást érint a Facebook múlt pénteken nyilvánosságra hozott hibája, melybe be lehetett lépni a Facebook segítségével. A legnagyobb hal az Instagram, de sok (tíz)ezernyi más weboldal és telefonos alkalmazás, játék is érintett.","shortLead":"Minden olyan külsős szolgáltatást érint a Facebook múlt pénteken nyilvánosságra hozott hibája, melybe be lehetett lépni...","id":"20181001_facebook_feltores_2018_instagram_hozzaferes_facebookos_belepes_login","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d751223-ddae-4044-bc72-7ec9addf081e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa79ccf0-0cb3-4caf-8dc5-0f9a35270d60","keywords":null,"link":"/tudomany/20181001_facebook_feltores_2018_instagram_hozzaferes_facebookos_belepes_login","timestamp":"2018. október. 01. 07:02","title":"Rossz hír: nem csak a Facebookhoz törtek be, az Instagram és sok más szolgáltatás is érintett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c94ae6-1c31-461e-a430-ec2b969a385a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"\"De hát szakításban voltunk!\"","shortLead":"\"De hát szakításban voltunk!\"","id":"20181002_Jobaratok_Rachel_es_Ross_szakitas_sorozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0c94ae6-1c31-461e-a430-ec2b969a385a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c475363-1ee5-47c8-8c45-51eec88e0f04","keywords":null,"link":"/kultura/20181002_Jobaratok_Rachel_es_Ross_szakitas_sorozat","timestamp":"2018. október. 02. 16:10","title":"Jóbarátok: Rachel és Ross azért szakított, mert az örök szerelem unalmas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34ffb9d2-aad2-46fb-a84b-b7f74e91632a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem tudni, milyen kórokozó okozza a betegséget, de már azok is hánynak, akik nem is ettek az iskolai ebédből.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, milyen kórokozó okozza a betegséget, de már azok is hánynak, akik nem is ettek az iskolai ebédből.","id":"20181001_Egyre_rejtelyesebb_a_szombathelyi_iskolasok_megbetegedese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34ffb9d2-aad2-46fb-a84b-b7f74e91632a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb4ca94-aacf-4a54-ba53-626e3fd8af60","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Egyre_rejtelyesebb_a_szombathelyi_iskolasok_megbetegedese","timestamp":"2018. október. 01. 17:52","title":"Egyre rejtélyesebb a szombathelyi iskolások megbetegedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"690eea4f-a0fc-4bb2-a2de-5ff6e98ff918","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sufnituning legfőbb szabálya: minél olcsóbban megúszni a tuningolást. Még akkor is, ha felniről van szó.","shortLead":"A sufnituning legfőbb szabálya: minél olcsóbban megúszni a tuningolást. Még akkor is, ha felniről van szó.","id":"20181002_kezzel_festett_felni_foto_a_nap_kepe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=690eea4f-a0fc-4bb2-a2de-5ff6e98ff918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e6eaf2f-a19a-47dc-b297-883f9c8f81e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20181002_kezzel_festett_felni_foto_a_nap_kepe","timestamp":"2018. október. 02. 08:21","title":"A nap képe: Amikor nincs pénz nagy felnire, jön a kreativitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a759e869-5029-445c-816f-bdefe07fd06c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nagy-britanniai bankfelügyelete azért szabta ki az óriásbüntetést a Tescóra, mert az sorozatosan olyan hibákat követett el, melyek lehetővé tették, hogy a kiberbűnözők megdézsmálják a befektetéseket.","shortLead":"A nagy-britanniai bankfelügyelete azért szabta ki az óriásbüntetést a Tescóra, mert az sorozatosan olyan hibákat...","id":"20181001_6_milliard_forintra_buntettek_a_Tesco_bankjat_mert_nem_vigyazott_elegge_a_penzre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a759e869-5029-445c-816f-bdefe07fd06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52304daa-2223-4a26-8167-d3ed6db2a2cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181001_6_milliard_forintra_buntettek_a_Tesco_bankjat_mert_nem_vigyazott_elegge_a_penzre","timestamp":"2018. október. 01. 13:26","title":"6 milliárd forintra büntették a Tesco bankját, mert nem vigyázott eléggé a pénzre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]