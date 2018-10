Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4581338a-1e6d-44d9-ab27-1b49f1bd24b8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar teniszező az olasz Andreas Seppit verte meg. ","shortLead":"A magyar teniszező az olasz Andreas Seppit verte meg. ","id":"20181001_gyozelemmel_kezdett_fucsovics_kinaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4581338a-1e6d-44d9-ab27-1b49f1bd24b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45d6e2b6-7a5f-4522-8f60-1b0c24b3f7be","keywords":null,"link":"/sport/20181001_gyozelemmel_kezdett_fucsovics_kinaban","timestamp":"2018. október. 01. 14:14","title":"Győzelemmel kezdett Fucsovics Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"100a0632-6f0c-4095-a140-e4ab1e3a5415","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy vidéki kisvárosban érte tetten az RTL Híradója az új őrületet: a forgalmas útra feküdtek a kamaszok, miközben egymást videózták.","shortLead":"Egy vidéki kisvárosban érte tetten az RTL Híradója az új őrületet: a forgalmas útra feküdtek a kamaszok, miközben...","id":"20180930_Eletemet_egy_lajkert__Ismet_veszelyes_kihivas_terjed","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=100a0632-6f0c-4095-a140-e4ab1e3a5415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec694ab6-e97b-4444-871c-bbe390e6ddbc","keywords":null,"link":"/elet/20180930_Eletemet_egy_lajkert__Ismet_veszelyes_kihivas_terjed","timestamp":"2018. szeptember. 30. 21:39","title":"Életemet egy lájkért? - Ismét veszélyes kihívás terjed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cc39fa7-e268-4923-b8b6-5854dadc7858","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Charles Aznavour hat legemlékezetesebb dala.","shortLead":"Charles Aznavour hat legemlékezetesebb dala.","id":"20181002_Csak_ledobta_a_zsebkendot_a_foldre_es_a_kozonseg_tulekedve_probalta_megszerezni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cc39fa7-e268-4923-b8b6-5854dadc7858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3ecceb0-b047-4ba2-a351-0c70dfdf3e13","keywords":null,"link":"/kultura/20181002_Csak_ledobta_a_zsebkendot_a_foldre_es_a_kozonseg_tulekedve_probalta_megszerezni","timestamp":"2018. október. 02. 15:40","title":"Csak ledobta a zsebkendőt a földre, és a közönség már ugrott is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec1781df-d926-4b17-aa14-7e3d8bef92b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap oldalán csak egy közlemény volt olvasható, de ezzel csak támogatói kampányukat akarták reklámozni.","shortLead":"A lap oldalán csak egy közlemény volt olvasható, de ezzel csak támogatói kampányukat akarták reklámozni.","id":"20181001_Nem_elerheto_az_Index","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec1781df-d926-4b17-aa14-7e3d8bef92b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"044d6e7a-01ab-4db9-a56c-08a21858a4c6","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Nem_elerheto_az_Index","timestamp":"2018. október. 01. 11:30","title":"Meghackelte saját magát az Index","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2edd6523-1f69-48ae-beff-c340ea050c02","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A miniszterelnök azt mondta, 30 éve így utazik. Mellár Tamás szamizdatról és bezúzott lapokról, a KDNP képviselője Sargentiniről beszélt a hétfői plenáris ülésen. Pénzt is kért az ellenzék a kormánytól, de nem önmagának, hanem az embereknek, otthonápolóknak, nyugdíjasoknak. A Fidesz szerint ők adnak, a baloldal volt az, aki nem adott, sőt, elvett. Adok-kapok, élő, szöveges tudósítás a Tisztelt Házból.","shortLead":"A miniszterelnök azt mondta, 30 éve így utazik. Mellár Tamás szamizdatról és bezúzott lapokról, a KDNP képviselője...","id":"20181001_Penzt_ker_az_ellenzek_a_kormanytol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2edd6523-1f69-48ae-beff-c340ea050c02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49515b92-025d-4503-a4d8-a9303b04022c","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Penzt_ker_az_ellenzek_a_kormanytol","timestamp":"2018. október. 01. 13:26","title":"Orbán a luxusrepüléséről: Eddig is így mentem, ezután is így fogok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd8d4377-66ad-4921-826f-477ae0754483","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A másik a lengyel miniszterelnök. Orbán talán úgy érzi, most aztán bosszút állt az őt kritizáló Walesán.","shortLead":"A másik a lengyel miniszterelnök. Orbán talán úgy érzi, most aztán bosszút állt az őt kritizáló Walesán.","id":"20180930_Ket_europai_vezeto_nem_irta_ala_Walesa_koszontojet_es_az_egyik_Orban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd8d4377-66ad-4921-826f-477ae0754483&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49d5333-f23f-4bfe-a52c-14085dc9306c","keywords":null,"link":"/vilag/20180930_Ket_europai_vezeto_nem_irta_ala_Walesa_koszontojet_es_az_egyik_Orban","timestamp":"2018. szeptember. 30. 21:20","title":"Két európai vezető nem írta alá Walesa köszöntőjét, és az egyik Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b935f49-3fd9-4374-a531-cf26713fb37a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-s Harangozó Tamás, valamint a fideszes Böröcz László igazi csúcstartók, ha lakásbérlésről van szó.","shortLead":"Az MSZP-s Harangozó Tamás, valamint a fideszes Böröcz László igazi csúcstartók, ha lakásbérlésről van szó.","id":"20181001_Ket_kepviselonek_is_tobb_mint_300_ezerert_berelnek_havonta_lakast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b935f49-3fd9-4374-a531-cf26713fb37a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d820e1c0-35f8-4b67-8640-92ed86691557","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Ket_kepviselonek_is_tobb_mint_300_ezerert_berelnek_havonta_lakast","timestamp":"2018. október. 01. 16:34","title":"Két képviselőnek is több mint 300 ezerért bérelnek havonta lakást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a759e869-5029-445c-816f-bdefe07fd06c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nagy-britanniai bankfelügyelete azért szabta ki az óriásbüntetést a Tescóra, mert az sorozatosan olyan hibákat követett el, melyek lehetővé tették, hogy a kiberbűnözők megdézsmálják a befektetéseket.","shortLead":"A nagy-britanniai bankfelügyelete azért szabta ki az óriásbüntetést a Tescóra, mert az sorozatosan olyan hibákat...","id":"20181001_6_milliard_forintra_buntettek_a_Tesco_bankjat_mert_nem_vigyazott_elegge_a_penzre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a759e869-5029-445c-816f-bdefe07fd06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52304daa-2223-4a26-8167-d3ed6db2a2cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181001_6_milliard_forintra_buntettek_a_Tesco_bankjat_mert_nem_vigyazott_elegge_a_penzre","timestamp":"2018. október. 01. 13:26","title":"6 milliárd forintra büntették a Tesco bankját, mert nem vigyázott eléggé a pénzre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]