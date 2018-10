Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f080d54-fe3b-4179-8351-011f6e292e87","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Magyar Úszószövetség Facebook-oldalának tanúsága szerint már körülnézett a Duna Arénában Eric Moussambani. Az egyenlítői-guineai sportoló azért érkezett Budapestre, hogy csütörtökön részt vegyen egy all-star úszóversenyen.","shortLead":"A Magyar Úszószövetség Facebook-oldalának tanúsága szerint már körülnézett a Duna Arénában Eric Moussambani...","id":"20181001_eric_az_angolna_moussambani_duna_arena","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f080d54-fe3b-4179-8351-011f6e292e87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77280f2c-0849-4e72-be17-19a54a1c4938","keywords":null,"link":"/sport/20181001_eric_az_angolna_moussambani_duna_arena","timestamp":"2018. október. 01. 16:01","title":"Eric, az angolna megérkezett Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b935f49-3fd9-4374-a531-cf26713fb37a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-s Harangozó Tamás, valamint a fideszes Böröcz László igazi csúcstartók, ha lakásbérlésről van szó.","shortLead":"Az MSZP-s Harangozó Tamás, valamint a fideszes Böröcz László igazi csúcstartók, ha lakásbérlésről van szó.","id":"20181001_Ket_kepviselonek_is_tobb_mint_300_ezerert_berelnek_havonta_lakast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b935f49-3fd9-4374-a531-cf26713fb37a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d820e1c0-35f8-4b67-8640-92ed86691557","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Ket_kepviselonek_is_tobb_mint_300_ezerert_berelnek_havonta_lakast","timestamp":"2018. október. 01. 16:34","title":"Két képviselőnek is több mint 300 ezerért bérelnek havonta lakást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d5b2503-d572-44f9-9b25-81330472dc2f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A legtöbb hóra a déli csúcsoknál lehet számítani.","shortLead":"A legtöbb hóra a déli csúcsoknál lehet számítani.","id":"20181001_mar_a_heten_fel_meteres_ho_lehet_az_alpokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d5b2503-d572-44f9-9b25-81330472dc2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7382b72-6766-4679-a8e0-3672fde864ea","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_mar_a_heten_fel_meteres_ho_lehet_az_alpokban","timestamp":"2018. október. 01. 17:38","title":"Már a héten félméteres hó lehet az Alpokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54fe23c9-b23a-4f8c-ab4e-c03de611d64b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egymillió aláírás helyett 550 ezer jött össze, bár a párt több okból is sikerként értékeli az elmúlt időszakot.","shortLead":"Egymillió aláírás helyett 550 ezer jött össze, bár a párt több okból is sikerként értékeli az elmúlt időszakot.","id":"20181001_Elbukta_a_Jobbik_a_berunios_kezdemenyezeset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54fe23c9-b23a-4f8c-ab4e-c03de611d64b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48588a6d-3da8-462f-a034-3937204f811e","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Elbukta_a_Jobbik_a_berunios_kezdemenyezeset","timestamp":"2018. október. 01. 11:05","title":"Elbukta a Jobbik a béruniós kezdeményezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1cb14ab-390c-4d1d-bf9e-e8378c5da818","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan sok felhasználónak nem tetszett a Skype új verziója, hogy a Microsoftra nehezedő felhasználói nyomás miatt meghosszabbították a klasszikus csevegő(felület) támogatását. Most azonban kihúzzák a dugót.","shortLead":"Olyan sok felhasználónak nem tetszett a Skype új verziója, hogy a Microsoftra nehezedő felhasználói nyomás miatt...","id":"20181001_microsoft_skype_csevegoprogram_chatprogram_regi_skype_7_verzio_tamogatottsag_vege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1cb14ab-390c-4d1d-bf9e-e8378c5da818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"363a7af4-f754-47d9-9d46-fde776031f3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181001_microsoft_skype_csevegoprogram_chatprogram_regi_skype_7_verzio_tamogatottsag_vege","timestamp":"2018. október. 01. 09:03","title":"Nincs tovább: kihúzzák a széket jól megszokott Skype alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce22d4eb-2de5-4d4d-bb50-005c1551c8dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nemcsak zenésznek profi, hanem photobombernek is.

","shortLead":"Nemcsak zenésznek profi, hanem photobombernek is.

","id":"20181002_Senki_nem_tud_ugy_megzavarni_egy_eskuvot_mint_Paul_McCartney","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce22d4eb-2de5-4d4d-bb50-005c1551c8dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d9b18f8-2f40-4070-b76e-cb37549928a9","keywords":null,"link":"/elet/20181002_Senki_nem_tud_ugy_megzavarni_egy_eskuvot_mint_Paul_McCartney","timestamp":"2018. október. 02. 09:23","title":"Senki nem tud úgy megzavarni egy esküvőt, mint Paul McCartney","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatal elkövető mobiltelefonra akarta cserélni a motoros fűrészt, de társa így még nem ment bele az üzletbe.","shortLead":"A fiatal elkövető mobiltelefonra akarta cserélni a motoros fűrészt, de társa így még nem ment bele az üzletbe.","id":"20181001_Motoros_furesz_melle_meg_fukaszat_is_lopatott_felbujtoja_a_fiatalkoruval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dae8dde-be15-4f46-a022-2215be0b7a8c","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Motoros_furesz_melle_meg_fukaszat_is_lopatott_felbujtoja_a_fiatalkoruval","timestamp":"2018. október. 01. 15:11","title":"Motoros fűrész mellé még fűkaszát is lopott felbujtója kérésére a fiatalkorú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5bb3c25-c476-4546-a3b4-80c58df41d56","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A Tímár utca és az Árpád fejedelem útja kereszteződésében történt a szerencsétlenség.","shortLead":"A Tímár utca és az Árpád fejedelem útja kereszteződésében történt a szerencsétlenség.","id":"20181001_Baleset_tortent_Obudan_egy_embert_feszitovagoval_szabaditottak_ki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5bb3c25-c476-4546-a3b4-80c58df41d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e88c22c4-ac2d-4925-985a-a0b200f8626a","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181001_Baleset_tortent_Obudan_egy_embert_feszitovagoval_szabaditottak_ki","timestamp":"2018. október. 01. 19:14","title":"Baleset történt Óbudán, egy embert feszítővágóval szabadítottak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]