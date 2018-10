Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f37b1751-1219-47b4-b01f-15110384c13e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Négy személy megsérült, egy férfi életét vesztette a balesetben.","shortLead":"Négy személy megsérült, egy férfi életét vesztette a balesetben.","id":"20181001_halalos_baleset_m0as_autout_utzar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f37b1751-1219-47b4-b01f-15110384c13e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bafcd97-fba9-402b-b444-055a7b71fb6d","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181001_halalos_baleset_m0as_autout_utzar","timestamp":"2018. október. 01. 00:21","title":"Halálos baleset történt az M0-áson, teljes az útzár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbda3a70-940e-4cc0-af6b-4df06ee47fd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár a kormánypárti képviselők többsége – nyíltan legalábbis – védi a múlt héten nyilvánosságra került magánrepülőútjai miatt támadott miniszterelnököt, \"nagyon négyszemközt\" többen is elismerték, hogy morálisan azért problémás szerintük a helyzet. Orbán Viktor láthatóan derűsen kezeli az ügyet: tudósítónknak nevetgélve reagált a parlamenti folyosón, hogy \"főzzön abból\", amit elmondott odabent. Pedig abból nem könnyű. ","shortLead":"Bár a kormánypárti képviselők többsége – nyíltan legalábbis – védi a múlt héten nyilvánosságra került magánrepülőútjai...","id":"20181001_Nyilvan_jobb_lenne_ha_nem_lenne__van_azert_fideszes_aki_nem_boldog_Orban_maganrepuloutjaitol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbda3a70-940e-4cc0-af6b-4df06ee47fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20d6aad2-7f62-4dd7-8d14-01991783e765","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Nyilvan_jobb_lenne_ha_nem_lenne__van_azert_fideszes_aki_nem_boldog_Orban_maganrepuloutjaitol","timestamp":"2018. október. 02. 06:15","title":"\"Nyilván jobb lenne, ha nem lenne\" – van azért fideszes, aki nem boldog Orbán magánrepülőútjaitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Van, ahol a helyi hírekben sem szerepel a kormánypárti médiában a vasárnapi időközi választás eredménye, és van, ahol csak a fideszes gőzelem ért címlapot, a vereség már nem.","shortLead":"Van, ahol a helyi hírekben sem szerepel a kormánypárti médiában a vasárnapi időközi választás eredménye, és van, ahol...","id":"20181001_Fideszes_diadal_vs_par_szaz_szavazat__igy_beszel_a_kormanyparti_sajto_a_vasarnapi_idokozi_valasztasokrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5619bab-63ef-4348-9845-fcff472eec8f","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Fideszes_diadal_vs_par_szaz_szavazat__igy_beszel_a_kormanyparti_sajto_a_vasarnapi_idokozi_valasztasokrol","timestamp":"2018. október. 01. 13:49","title":"Fideszes diadal vs. \"pár száz szavazat\" - így beszél a kormánypárti sajtó a vasárnapi időközi választásokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83fdda56-7969-451b-9e27-f568d26cfead","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem hiába mondta Mészáros Lőrinc másfél éve, hogy ügyesebb, mint a Facebook-alapító Mark Zuckerberg: a Konzum Nyrt felívelésére nehéz más kifejezést találni a gazdasági csodánál. ","shortLead":"Nem hiába mondta Mészáros Lőrinc másfél éve, hogy ügyesebb, mint a Facebook-alapító Mark Zuckerberg: a Konzum Nyrt...","id":"20180930_Zuckerberg_jegyzetelhet_2_milliardos_nyereseggel_zarta_az_elso_felevet_a_Meszarosbirodalom_ekkove","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83fdda56-7969-451b-9e27-f568d26cfead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5314d5f9-7215-49d3-afca-c05af0a758db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180930_Zuckerberg_jegyzetelhet_2_milliardos_nyereseggel_zarta_az_elso_felevet_a_Meszarosbirodalom_ekkove","timestamp":"2018. szeptember. 30. 16:58","title":"Zuckerberg jegyzetelhet: 2 milliárdos nyereséggel zárta az első félévet a Mészáros-birodalom ékköve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c42d607-3a01-474f-a7f0-bc7dbe1e76d8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Bár Németország lakossága mintegy 3 millióval nőtt az ország 1990-es újraegyesítése óta, az egykori NDK lakossága több mint tíz százalékkal csökkent.","shortLead":"Bár Németország lakossága mintegy 3 millióval nőtt az ország 1990-es újraegyesítése óta, az egykori NDK lakossága több...","id":"20181001_Meg_mindig_nagyok_a_kulonbsegek_az_egykori_Nyugates_KeletNemetorszag_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c42d607-3a01-474f-a7f0-bc7dbe1e76d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"627e37e1-26e6-4524-843f-a253da1e2b5c","keywords":null,"link":"/vilag/20181001_Meg_mindig_nagyok_a_kulonbsegek_az_egykori_Nyugates_KeletNemetorszag_kozott","timestamp":"2018. október. 01. 21:37","title":"Még mindig nagyok a különbségek az egykori Nyugat-és Kelet-Németország között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b996564f-91ba-46ba-b2cf-90e561e9b451","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész már reagált is az összevágott videóra.","shortLead":"A színész már reagált is az összevágott videóra.","id":"20181001_Samuel_L_Jackson_a_Ponyvaregenyben_osztja_ki_alaposan_Kavanaught","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b996564f-91ba-46ba-b2cf-90e561e9b451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f27a3e30-7e72-4c10-90a3-31c4a0b5d911","keywords":null,"link":"/kultura/20181001_Samuel_L_Jackson_a_Ponyvaregenyben_osztja_ki_alaposan_Kavanaught","timestamp":"2018. október. 01. 15:19","title":"Samuel L. Jackson a Ponyvaregényben osztja ki alaposan Kavanaugh-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdd5d7ef-770f-48ba-bcc0-fced7e314b7b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az aszálytól szenvedő állataira költi mintegy 200 ezer dolláros lottónyereményét egy ausztrál gazda. A pénzből új vízforrások felkutatása mellett takarmányt vesz az állatainak. ","shortLead":"Az aszálytól szenvedő állataira költi mintegy 200 ezer dolláros lottónyereményét egy ausztrál gazda. A pénzből új...","id":"20180930_Szomjas_marhakra_kolti_nyeremenyet_a_szerencses_lottozo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cdd5d7ef-770f-48ba-bcc0-fced7e314b7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"163aa53c-6e58-4f9c-9a98-040cc0d74ad3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180930_Szomjas_marhakra_kolti_nyeremenyet_a_szerencses_lottozo","timestamp":"2018. szeptember. 30. 12:15","title":"Szomjas marhákra költi nyereményét a szerencsés lottózó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10d0ccef-37a6-47b8-9aa5-6acceda7cb84","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem kevesebb mint 251 olyan ügy volt, amely miatt az autókat időközi szervizre kellett visszavinni. ","shortLead":"Nem kevesebb mint 251 olyan ügy volt, amely miatt az autókat időközi szervizre kellett visszavinni. ","id":"20180930_Kinaban_az_autovisszahivas_is_mas_szinten_mozog_tavaly_20_millio_autot_erintett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10d0ccef-37a6-47b8-9aa5-6acceda7cb84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e569318d-7eae-467d-a690-31df5c7be5a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180930_Kinaban_az_autovisszahivas_is_mas_szinten_mozog_tavaly_20_millio_autot_erintett","timestamp":"2018. október. 01. 18:26","title":"Kínában az autóvisszahívás is más szinten mozog: tavaly 20 millió kocsit érintett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]