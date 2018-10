Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83017536-f865-4127-916f-2bea7a5923f6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ljubomir Vranjes, a Telekom Veszprém férfi kézilabdacsapatának távozó vezetőedzője úgy fogalmazott, sokkal többet akart elérni a csapatával.","shortLead":"Ljubomir Vranjes, a Telekom Veszprém férfi kézilabdacsapatának távozó vezetőedzője úgy fogalmazott, sokkal többet akart...","id":"20181001_Vranjes_A_Veszpremmel_kotott_hazassag_nem_ugy_mukodott_ahogy_akartuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83017536-f865-4127-916f-2bea7a5923f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8950fd7e-791b-4051-b7b1-40db370864c0","keywords":null,"link":"/sport/20181001_Vranjes_A_Veszpremmel_kotott_hazassag_nem_ugy_mukodott_ahogy_akartuk","timestamp":"2018. október. 01. 21:23","title":"Vranjes: A Veszprémmel kötött házasság nem úgy működött, ahogy akartuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad10f2e-9ed7-4b82-b8e8-22e919ea712d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világon most először találtak bizonyítékot arra a kutatók, hogy a második világháborús bombázások nemcsak a talajon, hanem a légkörben is okoztak károkat.","shortLead":"A világon most először találtak bizonyítékot arra a kutatók, hogy a második világháborús bombázások nemcsak a talajon...","id":"20181001_bombazas_masodik_vilaghaboru_legkor_ionoszfera_lokeshullam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ad10f2e-9ed7-4b82-b8e8-22e919ea712d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f3cf8fa-bade-4c5b-ada8-8d0407c61f90","keywords":null,"link":"/tudomany/20181001_bombazas_masodik_vilaghaboru_legkor_ionoszfera_lokeshullam","timestamp":"2018. október. 01. 11:03","title":"Bizonyíték találtak: olyan erősek voltak a II. világháborús bombázások, hogy még a világűrt is elérték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57e6c8a6-d163-45e8-b07d-ebc45ee91ca8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mivel a tudósok nem nagyon remélhetik, hogy a közeljövőben marsi homokra tehetik a kezüket, előállították a sajátjukat.\r

","shortLead":"Mivel a tudósok nem nagyon remélhetik, hogy a közeljövőben marsi homokra tehetik a kezüket, előállították...","id":"20181001_Marsi_homokot_vehet_ha_akar_mindossze_20_dollarert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57e6c8a6-d163-45e8-b07d-ebc45ee91ca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b83381-b2f5-4d66-8b56-b0fceb3167f9","keywords":null,"link":"/elet/20181001_Marsi_homokot_vehet_ha_akar_mindossze_20_dollarert","timestamp":"2018. október. 01. 14:07","title":"Marsi homokot vehet, ha akar, mindössze 20 dollárért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4cd0a3f-8038-47f1-b2e3-bf9d935173ff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A támadás – amelynek nincsenek halálos áldozatai – elkövetését az al-Shabaab szomáliai terrorista csoport vállalta magára.","shortLead":"A támadás – amelynek nincsenek halálos áldozatai – elkövetését az al-Shabaab szomáliai terrorista csoport vállalta...","id":"20181001_Autoba_rejtett_bomba_robbant_egy_unios_konvoj_mellett_Szomaliaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4cd0a3f-8038-47f1-b2e3-bf9d935173ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fad4320-adfc-4381-82b7-5fa14a0181ce","keywords":null,"link":"/vilag/20181001_Autoba_rejtett_bomba_robbant_egy_unios_konvoj_mellett_Szomaliaban","timestamp":"2018. október. 01. 15:48","title":"Autóba rejtett bomba robbant egy uniós konvoj mellett Szomáliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa05bff-a154-4844-8630-79e2a6d590e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közösségi média jogi oldaláról, illetve a társadalmi nemekről szóló előadás bizonyult nemkívánatosnak az MTA számára.","shortLead":"A közösségi média jogi oldaláról, illetve a társadalmi nemekről szóló előadás bizonyult nemkívánatosnak az MTA számára.","id":"20181002_Politikai_okokbol_ket_eloadast_is_betiltott_a_Magyar_Tudomanyos_Akademia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6aa05bff-a154-4844-8630-79e2a6d590e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1308ec52-a3a7-4deb-a1c2-ed3ce5667569","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Politikai_okokbol_ket_eloadast_is_betiltott_a_Magyar_Tudomanyos_Akademia","timestamp":"2018. október. 02. 10:58","title":"Politikai okokból két előadást is betiltott a Magyar Tudományos Akadémia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad659775-3fca-42d4-8440-552837a56fe3","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A legnagyobb európai ingatlankiállítás és -vásár egyik magyar résztvevője a Voldemort nagyúrként elhíresült Mengyi Roland, aki mint „developer”, vagyis fejlesztő regisztrált a müncheni ágazati csúcseseményre. A kenőpénzek miatt is megvádolt fideszes exképviselő ellen javában folyik a büntetőeljárás, ha bűnösnek találják, akár 15 évet is kaphat. Viszont szabadlábon védekezhet, és ezek szerint már ingatlanfejlesztői álmokat dédelget.","shortLead":"A legnagyobb európai ingatlankiállítás és -vásár egyik magyar résztvevője a Voldemort nagyúrként elhíresült Mengyi...","id":"20181002_mengyi_roland_voldemort_muncheni_ingatlan_expo_real","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad659775-3fca-42d4-8440-552837a56fe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"607e5908-9194-4e82-8f4d-a7f4aed082b8","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_mengyi_roland_voldemort_muncheni_ingatlan_expo_real","timestamp":"2018. október. 02. 06:00","title":"Hová tűnt a fideszes Voldemort? Fejlesztőként nyomul az európai ingatlanexpón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dbb749a-78b3-40b9-8282-28a512c3263a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hazai pályán, Japánban morcosították meg az újdonságot. ","shortLead":"Hazai pályán, Japánban morcosították meg az újdonságot. ","id":"20180930_suzuki_swift_sport_tuning","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0dbb749a-78b3-40b9-8282-28a512c3263a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd46eace-c02e-4275-a663-0c329e3ab625","keywords":null,"link":"/cegauto/20180930_suzuki_swift_sport_tuning","timestamp":"2018. október. 01. 10:32","title":"Megkapta az első komoly tuningját az új Suzuki Swift Sport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722fa853-6228-4b92-a05b-5d3b8c273e49","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még az Apple-t is meglepte, hogy mekkora sikere lett nemrég bemutatott okosórájának. Egy ilyen nagy cégnek persze mindig van B terve is.","shortLead":"Még az Apple-t is meglepte, hogy mekkora sikere lett nemrég bemutatott okosórájának. Egy ilyen nagy cégnek persze...","id":"20181001_apple_watch_series4_keszlethiany_uj_beszallito","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=722fa853-6228-4b92-a05b-5d3b8c273e49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"044ab3e1-cae2-4b75-96e9-41bc573b7d46","keywords":null,"link":"/tudomany/20181001_apple_watch_series4_keszlethiany_uj_beszallito","timestamp":"2018. október. 01. 10:03","title":"Apple Watch 4: az Apple-nek életbe kellett léptetnie a B tervet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]