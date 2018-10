Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ec75123-4611-418b-85a2-5aae7688c9c2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Naeglria fowleri főleg természetes vizekben gyakori, de előfordul rosszul fertőtlenített úszómedencékben is.","shortLead":"A Naeglria fowleri főleg természetes vizekben gyakori, de előfordul rosszul fertőtlenített úszómedencékben is.","id":"20181001_Uszott_egy_jot_a_hullammedenceben_majd_agyevo_amoba_miatt_meghalt_egy_amerikai_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ec75123-4611-418b-85a2-5aae7688c9c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e8f5fcd-2a9c-4581-8b79-186723406882","keywords":null,"link":"/elet/20181001_Uszott_egy_jot_a_hullammedenceben_majd_agyevo_amoba_miatt_meghalt_egy_amerikai_ferfi","timestamp":"2018. október. 01. 12:03","title":"Hullámmedencében fürdött, majd agyevő amőba miatt meghalt egy amerikai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"756f66c9-3979-4356-bb3a-a20d13a37f37","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagy a baj, száguld az infláció, kell a hanyatló nyugat tudása.","shortLead":"Nagy a baj, száguld az infláció, kell a hanyatló nyugat tudása.","id":"20181002_Erdogan_iPhonebojkottot_hirdet_de_amerikai_valsagtanacsadokat_szerzodtet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=756f66c9-3979-4356-bb3a-a20d13a37f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4166be95-1666-432e-8181-267f4769ca8c","keywords":null,"link":"/vilag/20181002_Erdogan_iPhonebojkottot_hirdet_de_amerikai_valsagtanacsadokat_szerzodtet","timestamp":"2018. október. 02. 14:11","title":"Erdogan iPhone-bojkottot hirdet, de amerikai válságtanácsadókat szerződtet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7cb91b5-e0de-453a-bf05-33ac54925d00","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Soha nem sikerült még annyira felpörgetni a gyártást a Teslánál, mint az elmúlt három hónapban. Már csak egy problémát kellene megoldani.","shortLead":"Soha nem sikerült még annyira felpörgetni a gyártást a Teslánál, mint az elmúlt három hónapban. Már csak egy problémát...","id":"20181001_tesla_model_3_elektromos_auto_gyartasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7cb91b5-e0de-453a-bf05-33ac54925d00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe2e3462-3820-421d-892a-57e11bd6871f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181001_tesla_model_3_elektromos_auto_gyartasa","timestamp":"2018. október. 01. 16:31","title":"Kimászott a bajból a Tesla? Fontos rekordot döntött meg a cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42ed3d7b-7f00-4ee7-8367-ca9f2fbd4a37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország nem a problémát engedi be, hanem a segítséget viszi el azoknak, akik erre rászorulnak – így magyarázta el másfél éve Orbán Viktor a Hungary Helps alatt futó kormányzati programot. A projekt részleteiről hiába érdeklődtünk, végül közérdekű adatkérés kellett a tények megismeréséhez. E szerint csak üres szólam a kibocsátó, zömükben muzulmán országokba vitt segítség elve. A Hungary Helps kiadásai száz százalékban egybeesnek azzal, amit az üldözött keresztények megsegítésére fordít az ország.","shortLead":"Magyarország nem a problémát engedi be, hanem a segítséget viszi el azoknak, akik erre rászorulnak – így magyarázta el...","id":"20181001_hungary_helps_emmi_uldozott_keresztenyek_azbej_tristan_menekultek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42ed3d7b-7f00-4ee7-8367-ca9f2fbd4a37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4511fb7e-c680-485b-ad61-d53577718d80","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_hungary_helps_emmi_uldozott_keresztenyek_azbej_tristan_menekultek","timestamp":"2018. október. 01. 11:50","title":"Orbán migrációellenes programja a valóságban: álommeló Heltainak és pár szívesség az egyháznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fec8c3ed-c145-4dd1-b627-f41c81e128e4","c_author":"Szabó Yvette","category":"itthon","description":"Új cég jött létre a BDPST-csoport részeként, a kormányfő veje a kontrolling üzletággal bővítette tucatnál is több ingatlanos vállalkozását.","shortLead":"Új cég jött létre a BDPST-csoport részeként, a kormányfő veje a kontrolling üzletággal bővítette tucatnál is több...","id":"20181001_Tiborcz_Istvan_uj_vallalkozasba_kezdett_adoszakertoi_tevekenyseget_kinal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fec8c3ed-c145-4dd1-b627-f41c81e128e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"026330ec-6bdb-4729-b268-167fe7c2d9a2","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Tiborcz_Istvan_uj_vallalkozasba_kezdett_adoszakertoi_tevekenyseget_kinal","timestamp":"2018. október. 01. 12:03","title":"Tiborcz István új vállalkozása adószakértői tevékenységet kínál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc6cef4f-fbfd-42f6-9dc1-6f8339250dd0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Domenico Lucano érdekházasságokban működött közre, hogy így leheljen életet elnéptelenedő falujába. ","shortLead":"Domenico Lucano érdekházasságokban működött közre, hogy így leheljen életet elnéptelenedő falujába. ","id":"20181002_Orizetbe_vettek_egy_illegalis_bevandorloknak_segito_olasz_polgarmestert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc6cef4f-fbfd-42f6-9dc1-6f8339250dd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98a783e5-7ea4-40b0-b20c-472c75cdb056","keywords":null,"link":"/vilag/20181002_Orizetbe_vettek_egy_illegalis_bevandorloknak_segito_olasz_polgarmestert","timestamp":"2018. október. 02. 11:12","title":"Őrizetbe vettek egy illegális bevándorlóknak segítő olasz polgármestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea58cd88-6f9e-49bb-8dca-e883bd7b62a7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szlovákia önkéntes alapon fogadna be tíz szíriai árvát - jelentett be tegnap este Igor Skoček, a külügyminisztérium sajtófőnöke. A nemzeti hírügynökség (TASR) beszámolója szerint a gyermekek jelenleg egy görögországi menekülttáborban vannak.","shortLead":"Szlovákia önkéntes alapon fogadna be tíz szíriai árvát - jelentett be tegnap este Igor Skoček, a külügyminisztérium...","id":"20181002_Sziriai_arvakat_fogadna_be_Szlovakia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea58cd88-6f9e-49bb-8dca-e883bd7b62a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f19d3a9-7948-494c-88f9-f19dc387d8a0","keywords":null,"link":"/vilag/20181002_Sziriai_arvakat_fogadna_be_Szlovakia","timestamp":"2018. október. 02. 16:59","title":"Szíriai árvákat fogadna be Szlovákia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9f23cf1-bf70-4940-aefa-8250b296a9eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Echo Tv Sajtóklub című műsorában elmélkedett Bayer Zsolt, Huth Gergely, Bencsik András és Szentesi-Zöldi László az Átlátszó oknyomozó cikkéről. ","shortLead":"Az Echo Tv Sajtóklub című műsorában elmélkedett Bayer Zsolt, Huth Gergely, Bencsik András és Szentesi-Zöldi László...","id":"20181002_Meszaros_Lorinc_teveje_szerint_az_Orban_luxusrepkedeset_megiro_ujsagirok_mind_hazaarulok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9f23cf1-bf70-4940-aefa-8250b296a9eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fd5eaf2-5373-47f2-84cf-b5e4fe7f931e","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Meszaros_Lorinc_teveje_szerint_az_Orban_luxusrepkedeset_megiro_ujsagirok_mind_hazaarulok","timestamp":"2018. október. 02. 13:02","title":"Mészáros Lőrinc tévéje szerint az Orbán luxusrepkedését megíró újságírók mind hazaárulók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]