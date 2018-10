Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea92360d-9d24-4f7e-9ca9-744c1e076c8f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Több tízmillióra tehető a mínusz.","shortLead":"Több tízmillióra tehető a mínusz.","id":"20181003_Veszteseget_hozott_a_Tesconak_a_vasarnapi_boltzar_Lengyelorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea92360d-9d24-4f7e-9ca9-744c1e076c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85fd52e0-7f58-4c49-be8c-27d2222a3892","keywords":null,"link":"/kkv/20181003_Veszteseget_hozott_a_Tesconak_a_vasarnapi_boltzar_Lengyelorszagban","timestamp":"2018. október. 03. 11:24","title":"Veszteséget hozott a Tescónak a vasárnapi boltzár Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc15d852-d58f-4d64-8df1-85ce5fbc5635","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"itthon","description":"Újra nekiestek a képviselők a Sargentini-jelentésnek és egymásnak. ","shortLead":"Újra nekiestek a képviselők a Sargentini-jelentésnek és egymásnak. ","id":"20181003_Sargentini_jelentes_parlament","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc15d852-d58f-4d64-8df1-85ce5fbc5635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ce56a16-a8d3-4ed4-b28f-54f929bbce83","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Sargentini_jelentes_parlament","timestamp":"2018. október. 03. 10:35","title":"Elkárhozik az ellenzék, a kormány kenegesse magát Bibliával a kórházban - a Sargentini-jelentés elutasításáról vitáznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"505a36ed-e421-4487-94c1-c575494c1d86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Először szólalt meg élő adásban Zacher Gábor, mióta távozott a Honvédkórházból.","shortLead":"Először szólalt meg élő adásban Zacher Gábor, mióta távozott a Honvédkórházból.","id":"20181003_Zacher_Tiszta_a_lelkiismeretem_es_jol_erzem_magam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=505a36ed-e421-4487-94c1-c575494c1d86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa065ff-9c79-48ff-afd5-ff0d49a04fc9","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Zacher_Tiszta_a_lelkiismeretem_es_jol_erzem_magam","timestamp":"2018. október. 03. 11:17","title":"Zacher: Tiszta a lelkiismeretem, és jól érzem magam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a47a346-99fa-428f-ab0c-6c6b635da6a9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A házasság alternatívájaként.","shortLead":"A házasság alternatívájaként.","id":"20181002_Anglia_is_bevezeti_az_elettarsi_kapcsolatot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a47a346-99fa-428f-ab0c-6c6b635da6a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f2e7585-9be4-497c-9090-8f84ac61f852","keywords":null,"link":"/vilag/20181002_Anglia_is_bevezeti_az_elettarsi_kapcsolatot","timestamp":"2018. október. 02. 13:31","title":"Anglia a heteroszexuális pároknak is bevezeti az élettársi kapcsolatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd92de35-94bc-4519-b14a-6a32f707109f","c_author":"Murányi Gábor","category":"kultura","description":"A „magyaroknál magyarabb” Urmánczy Nándor megszobrozása már fél évtizeddel korábban is botrányt kavart, amikor a Szabadság térből egykoron irredenta skanzent fabrikáló, leginkább a mai CÖF-öz hasonlítható „civil” szervezet elnökének emlékpadját avatták. A skandalumot fokozta, hogy mindez a friss Urmánczy-díjas Kövér László házelnök hathatós támogatásával történt. Az akkori és a minapi csepeli – egész alakos – szoboravató ceremónián egyaránt főszerepet kapott Németh Szilárd. 2003-ban Tarlós István főpolgármester árnyékában, csepeli polgármesterként, a hét elején honvédelmi államtitkárként nevezte „megrendítően aktuálisnak” Urmánczy gondolatait. A gyűlöletbeszéd egyik nagymesterének portréját a HVG öt évvel ezelőtt, egy ma is aktuális cikkben rajzolta meg. ","shortLead":"A „magyaroknál magyarabb” Urmánczy Nándor megszobrozása már fél évtizeddel korábban is botrányt kavart, amikor...","id":"20181003_Az_orszagzaszlovivo__ki_volt_az_irredenta_vezeto_akiert_ennyire_rajong_Nemeth_Szilard","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd92de35-94bc-4519-b14a-6a32f707109f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6df2a3e-bdd0-4b19-b274-efc1785bf0d6","keywords":null,"link":"/kultura/20181003_Az_orszagzaszlovivo__ki_volt_az_irredenta_vezeto_akiert_ennyire_rajong_Nemeth_Szilard","timestamp":"2018. október. 03. 17:28","title":"Az országzászlóvivő – ki volt az irredenta vezető, akiért ennyire rajong Németh Szilárd?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9352ad0d-c501-465d-85c1-4de23df5aff6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ENSZ BT szerint a vírus gyorsan terjed Kongóban, az országhatárokra sincs tekintettel, ezért a térség stabilitását is alááshatja.","shortLead":"Az ENSZ BT szerint a vírus gyorsan terjed Kongóban, az országhatárokra sincs tekintettel, ezért a térség stabilitását...","id":"20181004_Terjed_az_ebola_abba_kell_hagyni_a_haborut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9352ad0d-c501-465d-85c1-4de23df5aff6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb598e95-7978-44cd-8174-b4626fe0adab","keywords":null,"link":"/vilag/20181004_Terjed_az_ebola_abba_kell_hagyni_a_haborut","timestamp":"2018. október. 04. 08:02","title":"Terjed az ebola, abba kell hagyni a háborút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37cb249e-69d9-4362-be82-d84aca6d4e28","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szeptemberben mérföldkőhöz érkezett az emberiség: a történelem során most először csökkent 50 százalék alá az szegények aránya. Az emberiség fele ma már középosztálybeli – vagy gazdagabb.","shortLead":"Szeptemberben mérföldkőhöz érkezett az emberiség: a történelem során most először csökkent 50 százalék alá az szegények...","id":"20181003_Hihetetlen_mutatok_masodpercenkent_egy_ember_emelkedik_ki_a_szegenysegbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37cb249e-69d9-4362-be82-d84aca6d4e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8448e1f8-c6cd-4bf2-8555-3d7eb9f176ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181003_Hihetetlen_mutatok_masodpercenkent_egy_ember_emelkedik_ki_a_szegenysegbol","timestamp":"2018. október. 03. 13:16","title":"Hihetetlen mutatók: másodpercenként egy ember emelkedik ki a szegénységből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b04dbe-b621-4fcc-b5b5-018c2c8c70d6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Manfred Weber néppárti frakcióvezető is odaszúrt egyet Jeremy Huntnak, a külügyminiszter így kénytelen volt visszakozni, de azért nem hagyta teljesen annyiban a dolgot.","shortLead":"Manfred Weber néppárti frakcióvezető is odaszúrt egyet Jeremy Huntnak, a külügyminiszter így kénytelen volt...","id":"20181002_May_helyre_tette_kulugyminiszteret_aki_a_Szovjetuniohoz_hasonlitotta_az_EUt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73b04dbe-b621-4fcc-b5b5-018c2c8c70d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4bdce74-990f-44ed-a11d-bf1e53e09af5","keywords":null,"link":"/vilag/20181002_May_helyre_tette_kulugyminiszteret_aki_a_Szovjetuniohoz_hasonlitotta_az_EUt","timestamp":"2018. október. 02. 12:28","title":"Theresa May helyretette külügyminiszterét, aki a Szovjetunióhoz hasonlította az EU-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]