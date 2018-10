Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5301f936-9d38-4915-b391-4a5c4d492547","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Négyen utaztak abban az autóban, amit a Rákoscsaba-Újtelep vasútállomásnál gázolt el a vonat.","shortLead":"Négyen utaztak abban az autóban, amit a Rákoscsaba-Újtelep vasútállomásnál gázolt el a vonat.","id":"20181004_vonatbaleset_vonatgazolas_budapest_rakoscaba_ujtelep_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5301f936-9d38-4915-b391-4a5c4d492547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b057d6cf-458a-41ab-a24d-4c77c2530a99","keywords":null,"link":"/cegauto/20181004_vonatbaleset_vonatgazolas_budapest_rakoscaba_ujtelep_video","timestamp":"2018. október. 04. 04:01","title":"Felvette a térfigyelő kamera a budapesti brutális vonatgázolást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23657714-07a1-4477-9622-2c1e4ce21931","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Czira Szabolcs 1987-től volt tagja az állampártnak, nyilvántartó lapja szerint a feladata az volt, hogy hangulatjelentéseket írjon.","shortLead":"Czira Szabolcs 1987-től volt tagja az állampártnak, nyilvántartó lapja szerint a feladata az volt...","id":"20181002_MSZMPtag_volt_a_Sargentinijelentest_lekommunistazo_nagykorosi_polgarmester","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23657714-07a1-4477-9622-2c1e4ce21931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f91dc834-fa4c-4c9f-b90f-e6244f615263","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_MSZMPtag_volt_a_Sargentinijelentest_lekommunistazo_nagykorosi_polgarmester","timestamp":"2018. október. 02. 19:30","title":"MSZMP-tag volt a Sargentini-jelentést lekommunistázó nagykőrösi polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c92306e-b52a-4df0-aa91-ab906c96bcfd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"96 esztendős korában elhunyt Leon Lederman Nobel-díjas amerikai fizikus.\r

","shortLead":"96 esztendős korában elhunyt Leon Lederman Nobel-díjas amerikai fizikus.\r

","id":"20181004_meghalt_leon_lederman_fizikus_aki_eloszor_irt_az_isteni_reszecskerol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c92306e-b52a-4df0-aa91-ab906c96bcfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f1b906d-01a6-4667-8650-20d4f167c70a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181004_meghalt_leon_lederman_fizikus_aki_eloszor_irt_az_isteni_reszecskerol","timestamp":"2018. október. 04. 05:13","title":"Meghalt a tudós, aki először írt az \"isteni részecskéről\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418aef14-eef1-4950-9451-f914c2ab19ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fahéjas zéró kólát dob piacra a Coca-Cola, a termék az év végéig lesz elérhető.","shortLead":"Fahéjas zéró kólát dob piacra a Coca-Cola, a termék az év végéig lesz elérhető.","id":"20181003_A_CocaColanal_mar_karacsony_van_erkezik_a_fahejas_iz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=418aef14-eef1-4950-9451-f914c2ab19ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c908f978-d935-4dee-828f-c31895f89ed8","keywords":null,"link":"/elet/20181003_A_CocaColanal_mar_karacsony_van_erkezik_a_fahejas_iz","timestamp":"2018. október. 03. 13:27","title":"A Coca-Colánál már karácsony van, érkezik a fahéjas íz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c901f7bd-ce53-4df2-8b7a-58f97b368146","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Többtucatnyian dolgoztak a bálna megmentésén, ami csak második nekifutásra sikerült.","shortLead":"Többtucatnyian dolgoztak a bálna megmentésén, ami csak második nekifutásra sikerült.","id":"20181002_Partra_sodrodott_egy_pupos_balna_28_oraig_tartott_visszavontatni_a_vizbe__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c901f7bd-ce53-4df2-8b7a-58f97b368146&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"734741c3-4c3e-4b20-9b1c-7e00464923a1","keywords":null,"link":"/elet/20181002_Partra_sodrodott_egy_pupos_balna_28_oraig_tartott_visszavontatni_a_vizbe__video","timestamp":"2018. október. 02. 10:12","title":"Partra sodródott egy púpos bálna, 28 óráig tartott visszavontatni a vízbe – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"690eea4f-a0fc-4bb2-a2de-5ff6e98ff918","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sufnituning legfőbb szabálya: minél olcsóbban megúszni a tuningolást. Még akkor is, ha felniről van szó.","shortLead":"A sufnituning legfőbb szabálya: minél olcsóbban megúszni a tuningolást. Még akkor is, ha felniről van szó.","id":"20181002_kezzel_festett_felni_foto_a_nap_kepe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=690eea4f-a0fc-4bb2-a2de-5ff6e98ff918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e6eaf2f-a19a-47dc-b297-883f9c8f81e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20181002_kezzel_festett_felni_foto_a_nap_kepe","timestamp":"2018. október. 02. 08:21","title":"A nap képe: Amikor nincs pénz nagy felnire, jön a kreativitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cfbb996-dc6c-4560-acbc-c055c14f8280","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nyolcvanas években egy gyengülő, illegitim rendszerben tágította az iskolarendszer kereteit az AKG-val, ma egy nagy felhatalmazással működő, erős állam rosszallásával küzd olykor az alternatív iskola, de vezetője nem fél, mert minden törvényi változáshoz tudtak eddig alkalmazkodni. Az e heti HVG Portréjában Horn Györggyel beszélgettünk.\r

\r

","shortLead":"A nyolcvanas években egy gyengülő, illegitim rendszerben tágította az iskolarendszer kereteit az AKG-val, ma egy nagy...","id":"20181003_A_NER_elitje_inkabb_az_egyhazi_iskolakat_preferalja_a_mienk_tul_szabad_szamukra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cfbb996-dc6c-4560-acbc-c055c14f8280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"523a0be1-17de-4f48-911e-1c53d669d0d1","keywords":null,"link":"/kultura/20181003_A_NER_elitje_inkabb_az_egyhazi_iskolakat_preferalja_a_mienk_tul_szabad_szamukra","timestamp":"2018. október. 03. 11:49","title":"„A NER elitje inkább az egyházi iskolákat preferálja, a miénk túl szabad számukra”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c872af07-d809-4578-b632-2de302eb7538","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy újabb, ezúttal nagyobb, tízkilós leszállóegységet bocsátott szerdán hajnalban a Hajabusza-2 japán űrszonda a Ryugu aszteroida felszínére – jelentette be a japán űrhivatal.","shortLead":"Egy újabb, ezúttal nagyobb, tízkilós leszállóegységet bocsátott szerdán hajnalban a Hajabusza-2 japán űrszonda a Ryugu...","id":"20181003_hajabusza2_urszonda_japan_jaxa_ryugu_mascot_egyseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c872af07-d809-4578-b632-2de302eb7538&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6273cb9e-98d1-433f-aae1-0340dab0f939","keywords":null,"link":"/tudomany/20181003_hajabusza2_urszonda_japan_jaxa_ryugu_mascot_egyseg","timestamp":"2018. október. 03. 22:33","title":"A Hajabusza-2 ledobott egy új kutászdroidot az űrben száguldó aszteroidára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]