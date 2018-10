Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eea8d78c-1754-4d4b-b8d1-01eb8f60bc27","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő először beszélt arról, hogy 22 éves korában poszttraumás stressz szindrómával diagnosztizálták.","shortLead":"A színésznő először beszélt arról, hogy 22 éves korában poszttraumás stressz szindrómával diagnosztizálták.","id":"20181005_Keira_Knightley_idegosszeomlas_lesifotosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eea8d78c-1754-4d4b-b8d1-01eb8f60bc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"914ad357-ab6a-4ed1-aa1b-28b0b13c95ae","keywords":null,"link":"/elet/20181005_Keira_Knightley_idegosszeomlas_lesifotosok","timestamp":"2018. október. 05. 16:26","title":"Keira Knightley-nak idegösszeomlása volt a lesifotósok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"204c03be-6951-454b-84e2-2887779e4ebf","c_author":"W. J.","category":"itthon","description":"A Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója a kultúrharc első áldozata, akit egy ellentmondásos megítélésű irodalmár követhet.","shortLead":"A Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója a kultúrharc első áldozata, akit egy ellentmondásos megítélésű irodalmár követhet.","id":"20181004_takaro_mihaly_prohle_gergely_pim_kulturharc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=204c03be-6951-454b-84e2-2887779e4ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d26c8a7e-4583-475b-a302-c7713bc46f5a","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_takaro_mihaly_prohle_gergely_pim_kulturharc","timestamp":"2018. október. 04. 14:55","title":"Nyirő Józsefet népszerűsítő irodalomtörténész válthatja Prőhle Gergelyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60158d9b-c8d2-41c1-a629-3e5c8f4c7b24","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A sportmárka, ahogy az EA Sport is, szerződésben áll a sztárral, aggódva figyelik az eseményeket.","shortLead":"A sportmárka, ahogy az EA Sport is, szerződésben áll a sztárral, aggódva figyelik az eseményeket.","id":"20181005_Aggodik_a_Nike_Ronaldo_zaklatasos_hirei_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60158d9b-c8d2-41c1-a629-3e5c8f4c7b24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42a80f5c-2388-4b30-b679-74fadb3c91c6","keywords":null,"link":"/kkv/20181005_Aggodik_a_Nike_Ronaldo_zaklatasos_hirei_miatt","timestamp":"2018. október. 05. 15:30","title":"Aggódik a Nike a Ronaldóról szóló erőszakolásos hírek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d960a634-d163-4aef-9840-797395e30c94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bayer Zsolt beszállt a kultúrharcba, kiállt a frissen menesztett Prőhle Gergely mellett.","shortLead":"Bayer Zsolt beszállt a kultúrharcba, kiállt a frissen menesztett Prőhle Gergely mellett.","id":"20181004_Bayer_Zsolt_Spiro_egy_zseni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d960a634-d163-4aef-9840-797395e30c94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5798ed23-eeaf-4cf4-b76e-b31aabb9ead0","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Bayer_Zsolt_Spiro_egy_zseni","timestamp":"2018. október. 04. 11:08","title":"Bayer Zsolt: Spiró egy zseni, Alföldi pedig hazudik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccbc18f8-a7aa-4b80-b0a0-79db34cbc128","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hetven percig állta a Chelsea támadásait a Vidi a labdarúgó Európa Ligában, de Álvaro Morata végül csak talált lehetőséget a gólszerzésre. A magyar bajnok így két meccs után két vereséggel áll a sorozatban. ","shortLead":"Hetven percig állta a Chelsea támadásait a Vidi a labdarúgó Európa Ligában, de Álvaro Morata végül csak talált...","id":"20181005_chelsea_vidi_europa_liga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccbc18f8-a7aa-4b80-b0a0-79db34cbc128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d32451cf-6f24-450e-a91a-665d4861966c","keywords":null,"link":"/sport/20181005_chelsea_vidi_europa_liga","timestamp":"2018. október. 05. 06:59","title":"A Chelsea–Vidi után: \"Nem voltunk betojva\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"257988df-a90f-4a4d-873c-5fb9e959a77f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarországnak több olyan tartaléka is van, amelyeket kiaknázva, saját erőből is képes megoldani a gazdasági növekedésből eredő munkaerőhiányt, mondta Kövér László Az Üzletnek adott interjújában. Az Országgyűlés elnöke beszélt arról is, a korábbinál konzultatívabb törvényhozásra számít. Kritikát is megfogalmazott.","shortLead":"Magyarországnak több olyan tartaléka is van, amelyeket kiaknázva, saját erőből is képes megoldani a gazdasági...","id":"20181005_Kover_szerint_a_ciganysag_es_a_munkanelkuliek_az_orszag_tartalekai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=257988df-a90f-4a4d-873c-5fb9e959a77f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70aabbbf-470b-4c74-8b99-5f4a1b5a7d28","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_Kover_szerint_a_ciganysag_es_a_munkanelkuliek_az_orszag_tartalekai","timestamp":"2018. október. 05. 17:11","title":"Kövér szerint a cigányság és a munkanélküliek az ország tartalékai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bcecf1c-0b28-4c72-b821-ca5e53617542","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20181004_Tarlos_Istvan_szintet_lepett_es_a_hvgs_ujsagirok_egeszsegeert_aggodik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bcecf1c-0b28-4c72-b821-ca5e53617542&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aedb7f4a-6044-47c1-bde3-eb18051e1943","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Tarlos_Istvan_szintet_lepett_es_a_hvgs_ujsagirok_egeszsegeert_aggodik","timestamp":"2018. október. 04. 10:42","title":"Tarlós István szintet lépett, és a hvg-s újságírók egészségéért aggódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50bfdd1d-9c4a-4dc8-8625-2b181c40fdc3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az MIT kutatócsoportja szerint már a hírforrás alapján megállapítható, hogy egy adott hír csak kattintásra vadászik vagy valódi információval szolgál.","shortLead":"Az MIT kutatócsoportja szerint már a hírforrás alapján megállapítható, hogy egy adott hír csak kattintásra vadászik...","id":"20181005_Uj_fake_newsdetektort_fejlesztettek_ki_amerikai_kutatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50bfdd1d-9c4a-4dc8-8625-2b181c40fdc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f2e738e-4379-40f6-9d51-af7c13cb2656","keywords":null,"link":"/tudomany/20181005_Uj_fake_newsdetektort_fejlesztettek_ki_amerikai_kutatok","timestamp":"2018. október. 05. 15:30","title":"Új fake news detektort fejlesztettek ki amerikai kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]