Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A benzin 406, a gázolaj 427 forintra drágul ezzel.","shortLead":"A benzin 406, a gázolaj 427 forintra drágul ezzel.","id":"20181003_400_felett_ujabb_uzemanyagaremeles_jon_penteken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6648f075-4ee5-4493-adfa-add82f8dfaf7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181003_400_felett_ujabb_uzemanyagaremeles_jon_penteken","timestamp":"2018. október. 03. 12:51","title":"400 felett: újabb üzemanyag-áremelés jön pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti lap szerint Muzsay Ildikó orvos ezredes, az Egészségügyi Szervezési Intézet igazgatója veszi át a posztot.","shortLead":"A kormánypárti lap szerint Muzsay Ildikó orvos ezredes, az Egészségügyi Szervezési Intézet igazgatója veszi át...","id":"20181004_magyar_idok_muzsay_ildiko_a_honvedkorhaz_uj_orvosigazgatoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e137175-2e34-40b5-a70f-9b29d95bbd8a","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_magyar_idok_muzsay_ildiko_a_honvedkorhaz_uj_orvosigazgatoja","timestamp":"2018. október. 04. 05:56","title":"Magyar Idők: Megvan a Honvédkórház új orvosigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba5e8db7-073c-4048-972b-42b9f738fb96","c_author":"Csurja Zsolt","category":"kkv","description":"A cégek szerint a HVG Állásbörzére felkészültebben érkeznek az álláskeresők, mint egy hasonló egyetemi rendezvényre. Cégektől kértünk tanácsokat, hogy segítsük a jelentkezőket.","shortLead":"A cégek szerint a HVG Állásbörzére felkészültebben érkeznek az álláskeresők, mint egy hasonló egyetemi rendezvényre...","id":"20181003_HVG_allasborze_cegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba5e8db7-073c-4048-972b-42b9f738fb96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0299272-b3d9-4ccb-aa04-82e8dd91407b","keywords":null,"link":"/kkv/20181003_HVG_allasborze_cegek","timestamp":"2018. október. 03. 17:47","title":"\"Aki nagyobb kabátot mer felvenni, az itt megtalálja a számítását\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c270ff91-0d08-4314-8b15-f290d43bad50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tudtuk, hogy nem egy nyugdíjas állás egészségügyi államtitkárnak lenni, de olyan gyorsan, mint Nagy Anikó, még senki sem távozott a minisztériumból. Információink szerint az utóbbi időben megromlott a viszonya Káslerrel, Orbántól is sárga lapot kapott, a miniszterelnök mégis megadta a lehetőséget arra, hogy maga jelentse be távozását. Összeszedtük, mi vezetett idáig. A nagy kérdés, hogy a szintén az egészségügyből érkezett miniszter meddig marad.","shortLead":"Tudtuk, hogy nem egy nyugdíjas állás egészségügyi államtitkárnak lenni, de olyan gyorsan, mint Nagy Anikó, még senki...","id":"20181003_nagy_aniko_egeszsegugy_kasler_orban_menesztes_tavozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c270ff91-0d08-4314-8b15-f290d43bad50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e55a4df2-7a5c-47e4-b6ea-860dede43e47","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_nagy_aniko_egeszsegugy_kasler_orban_menesztes_tavozas","timestamp":"2018. október. 03. 17:35","title":"Orbán ezzel a lendülettel Káslert is kirúghatta volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50109f4d-9742-4310-97ad-83693f8232fd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem lesz a csapatban Cristiano Ronaldo a portugál válogatott következő két válogatott mérkőzésén sem: kihagyja a lengyelek elleni Nemzetek Ligája-találkozót és a skótok elleni felkészülési meccset.","shortLead":"Nem lesz a csapatban Cristiano Ronaldo a portugál válogatott következő két válogatott mérkőzésén sem: kihagyja...","id":"20181004_kimaradt_a_portugal_keretbol_cristiano_ronaldo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50109f4d-9742-4310-97ad-83693f8232fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"192f8b29-df89-4c5a-a7ad-f48c62fd4cf3","keywords":null,"link":"/sport/20181004_kimaradt_a_portugal_keretbol_cristiano_ronaldo","timestamp":"2018. október. 04. 14:25","title":"Kimaradt a portugál keretből Cristiano Ronaldo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2592753-b6c9-4e96-851d-41c98aa6bbdf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Parlament 25 százalékban maximálná a tagállamokban az általános forgalmi adó kulcsát; a képviselők a szerdai plenáris ülésen támogatták az áfaszabályok Európai Bizottság által javasolt reformjának jó részét is – közölte az EP sajtószolgálata szerdán.","shortLead":"Az Európai Parlament 25 százalékban maximálná a tagállamokban az általános forgalmi adó kulcsát; a képviselők a szerdai...","id":"20181003_Dontott_az_Europai_Parlament_csokkenhet_az_afa_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2592753-b6c9-4e96-851d-41c98aa6bbdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff9b04b-461f-48c0-a469-bfc27259498d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181003_Dontott_az_Europai_Parlament_csokkenhet_az_afa_Magyarorszagon","timestamp":"2018. október. 03. 17:51","title":"Döntött az Európai Parlament, csökkentené az áfát Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15b747d6-f0db-4e73-a065-92e80010f832","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kinevezés előtt azért a belügyminiszter kikéri a Csongrád Megyei Közgyűlés véleményét is.","shortLead":"A kinevezés előtt azért a belügyminiszter kikéri a Csongrád Megyei Közgyűlés véleményét is.","id":"20181004_Budapest_utan_Csongradnak_is_uj_rendorfonoke_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15b747d6-f0db-4e73-a065-92e80010f832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4cec014-b6c2-4296-8e6b-61a299f97cb9","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Budapest_utan_Csongradnak_is_uj_rendorfonoke_lesz","timestamp":"2018. október. 04. 09:20","title":"Budapest után Csongrádnak is új rendőrfőnöke lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f26184ff-b39b-4cb2-9ae6-730c32aa041b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány azonnali hatállyal 2 milliárd 759 millió forintot csoportosított át az idei költségvetésben az egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatására.","shortLead":"A kormány azonnali hatállyal 2 milliárd 759 millió forintot csoportosított át az idei költségvetésben az egyházi...","id":"20181003_27_milliardot_ad_a_kormany_az_egyhazaknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f26184ff-b39b-4cb2-9ae6-730c32aa041b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"103c93da-8374-4baa-8ad1-2ece1e8df0b6","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_27_milliardot_ad_a_kormany_az_egyhazaknak","timestamp":"2018. október. 03. 15:23","title":"2,7 milliárdot ad a kormány az egyházaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]