[{"available":true,"c_guid":"393a4a77-2c35-49c4-9d3c-b11b4be3afa3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két Antonov ütközött össze.","shortLead":"Két Antonov ütközött össze.","id":"20181004_Dramai_felvetel_orokiti_meg_ahogy_ket_repulo_egymasba_rohan_a_kartumi_repteren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=393a4a77-2c35-49c4-9d3c-b11b4be3afa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da9a05f6-4ff3-4d4c-bf4c-bf89fcf241b7","keywords":null,"link":"/elet/20181004_Dramai_felvetel_orokiti_meg_ahogy_ket_repulo_egymasba_rohan_a_kartumi_repteren","timestamp":"2018. október. 04. 08:52","title":"Drámai felvétel örökíti meg, ahogy két repülő egymásba rohan a kartúmi reptéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"237b0ec4-eb5f-4897-a324-37714ab472de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181004_Orban_40_ezerbol_is_eljuthatna_a_mai_ChelseaVidi_meccsre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=237b0ec4-eb5f-4897-a324-37714ab472de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8369ded9-da6b-4703-85b6-23a94e9ca14f","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Orban_40_ezerbol_is_eljuthatna_a_mai_ChelseaVidi_meccsre","timestamp":"2018. október. 04. 10:07","title":"Orbán 40 ezerből is eljuthatna a mai Chelsea–Vidi-meccsre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ab1bc8-3019-469d-af0d-a47f5a8f5727","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közel kétezer évvel ezelőtt elpusztult város még napjainkban is tartogat felfedezni valót a régészek számára. ","shortLead":"A közel kétezer évvel ezelőtt elpusztult város még napjainkban is tartogat felfedezni valót a régészek számára. ","id":"20181005_pompeji_lelet_regesz_romvaros_hazi_oltar_lalarium_elvarazsolt_kert_szentely_romvaros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05ab1bc8-3019-469d-af0d-a47f5a8f5727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14efc362-158b-43e4-aa8c-6c9297834b3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181005_pompeji_lelet_regesz_romvaros_hazi_oltar_lalarium_elvarazsolt_kert_szentely_romvaros","timestamp":"2018. október. 05. 14:31","title":"Ledöbbentek a kutatók: csodálatos leletek kerültek elő Pompejiben – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97fac809-14dc-4fce-87ed-fc7e4574dfac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem engedélyezett összetevők voltak bennük.","shortLead":"Nem engedélyezett összetevők voltak bennük.","id":"20181004_Potencianovelo_etrendkiegeszitoket_vont_ki_a_forgalombol_a_Nebih","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97fac809-14dc-4fce-87ed-fc7e4574dfac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c5c21c2-6ffc-4773-bad8-658416ec52f4","keywords":null,"link":"/elet/20181004_Potencianovelo_etrendkiegeszitoket_vont_ki_a_forgalombol_a_Nebih","timestamp":"2018. október. 04. 08:13","title":"Potencianövelő étrend-kiegészítőket vont ki a forgalomból a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3af574b2-4192-488f-b1fd-6df5e41a6f3f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Fellebbez az ír Ryanair a fővárosi kormányhivatal 100 milliós bírsága ellen, és vélhetően a magyar hátterű Wizz Air sem fogadja el a rá kiszabott 25 milliós büntetést.","shortLead":"Fellebbez az ír Ryanair a fővárosi kormányhivatal 100 milliós bírsága ellen, és vélhetően a magyar hátterű Wizz Air sem...","id":"20181005_Nem_fizeti_ki_a_Ryanair_a_100_millios_bunteteset_a_WizzAir_meg_gondolkodik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3af574b2-4192-488f-b1fd-6df5e41a6f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eab617bb-63c2-4f66-af42-f1a0ba5b0384","keywords":null,"link":"/kkv/20181005_Nem_fizeti_ki_a_Ryanair_a_100_millios_bunteteset_a_WizzAir_meg_gondolkodik","timestamp":"2018. október. 05. 11:36","title":"Nem fizeti ki a Ryanair a 100 milliós büntetését, a WizzAir még gondolkodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc34719-0fc6-4884-8716-be2cf3c84e99","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mintegy harminc amerikai cég üzleti titkait és államtitkokat is megszerezhetett Kína, ha igazak a vádak.","shortLead":"Mintegy harminc amerikai cég üzleti titkait és államtitkokat is megszerezhetett Kína, ha igazak a vádak.","id":"20181004_kina_kem_apple_amazon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bc34719-0fc6-4884-8716-be2cf3c84e99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe7c6f34-a4e1-4072-9f04-3e0d4a023ff3","keywords":null,"link":"/kkv/20181004_kina_kem_apple_amazon","timestamp":"2018. október. 04. 16:58","title":"Bloomberg: A kínai hírszerzés nem kispályázik kémprogramokkal, chipet tett 30 amerikai cég számítógépeibe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3e9f7fc-91ed-4ab0-aa9c-14b21b241ca7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mélypontra értek az ukrán–magyar viszonyok, az e heti HVG-ban arról olvashat, melyik fél mit tett, hogy így legyen, és Magyarország hogy szolgálja akarva-akaratlanul is az orosz politika céljait.","shortLead":"Mélypontra értek az ukrán–magyar viszonyok, az e heti HVG-ban arról olvashat, melyik fél mit tett, hogy így legyen, és...","id":"20181004_HVG_Diplomaciai_hirig_Ukrajnaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3e9f7fc-91ed-4ab0-aa9c-14b21b241ca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92ae704a-74cb-42d4-85ff-8320ecee5fd1","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_HVG_Diplomaciai_hirig_Ukrajnaval","timestamp":"2018. október. 04. 15:42","title":"HVG: Diplomáciai hirig Ukrajnával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"553e31bc-c0a2-4763-81e9-a9473bda7606","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Azt akarják elérni, hogy a gyalogosok jobban odafigyeljenek, amikor átkelnek az úttesten.","shortLead":"Azt akarják elérni, hogy a gyalogosok jobban odafigyeljenek, amikor átkelnek az úttesten.","id":"20181003_Tilos_lesz_a_mobiltelefonok_hasznalata_a_litvaniai_zebrakon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=553e31bc-c0a2-4763-81e9-a9473bda7606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"856e0a30-7b26-4e11-9aee-69b05b172a05","keywords":null,"link":"/elet/20181003_Tilos_lesz_a_mobiltelefonok_hasznalata_a_litvaniai_zebrakon","timestamp":"2018. október. 03. 21:57","title":"Tilos lesz a mobiltelefonok használata a litvániai zebrákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]