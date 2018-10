Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"45db3fd3-912c-4389-8495-5a9f38d9f543","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A rendőrök több kirívó szabályszegést is tapasztaltak.","shortLead":"A rendőrök több kirívó szabályszegést is tapasztaltak.","id":"20181005_nyiergyhaza_gyorshajtas_traffipax_ellenorzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45db3fd3-912c-4389-8495-5a9f38d9f543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d07fc644-42dc-4423-b69a-c9f8be5fbe23","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181005_nyiergyhaza_gyorshajtas_traffipax_ellenorzes","timestamp":"2018. október. 05. 09:31","title":"148 km/h-val száguldott a nyíregyházi BMW-s a városban, lekapcsolták a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f84d2cea-4c24-47f8-95b0-d383e5d7a168","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181005_Habony_lapja_ujsagirot_keres_130_netto_fizetes_irni_nem_kell_tudni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f84d2cea-4c24-47f8-95b0-d383e5d7a168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c09c5160-7417-402d-b5e8-f973ce1d1c4a","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_Habony_lapja_ujsagirot_keres_130_netto_fizetes_irni_nem_kell_tudni","timestamp":"2018. október. 05. 09:09","title":"Habony lapja újságírót keres: 130 ezres nettó fizetés, íráskészség nem kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdcc8a20-1b30-4b6b-87bd-61d9eec8a9b3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mükénéi korszakból származó síremlékből értékes leletek kerültek elő.","shortLead":"A mükénéi korszakból származó síremlékből értékes leletek kerültek elő.","id":"20181005_3500_evesnel_is_regebbi_sertetlen_sirt_tartak_fel_gorogorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bdcc8a20-1b30-4b6b-87bd-61d9eec8a9b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24a9929e-9dcd-4341-bb83-298e513bf6cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181005_3500_evesnel_is_regebbi_sertetlen_sirt_tartak_fel_gorogorszagban","timestamp":"2018. október. 05. 12:30","title":"3500 évesnél is régebbi, sértetlen sírt tártak fel Görögországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcd96494-b106-487e-8777-11fc0f50afcf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az a török milliárdos ült Orbán Viktor mellett a Chelsea-Vidi meccsen, aki Budapest egy új városrészét építheti fel.","shortLead":"Az a török milliárdos ült Orbán Viktor mellett a Chelsea-Vidi meccsen, aki Budapest egy új városrészét építheti fel.","id":"20181005_Adnan_Polat_Vidi_Orban_vip","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcd96494-b106-487e-8777-11fc0f50afcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8a80bc9-c7a9-4f51-9cff-639dca4741f9","keywords":null,"link":"/kkv/20181005_Adnan_Polat_Vidi_Orban_vip","timestamp":"2018. október. 05. 10:55","title":"Ki az a rejtélyes üzletember Orbán Viktor mellett a VIP-páholyban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecb29aa6-c333-449a-b93a-678750cb6c29","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sandvine kutatásában rávilágított, hogy a világ teljes internetforgalmának 15 százalékát a Netflix és műsorai viszik el. ","shortLead":"A Sandvine kutatásában rávilágított, hogy a világ teljes internetforgalmának 15 százalékát a Netflix és műsorai viszik...","id":"20181005_netflix_internetezesi_szokasok_letoltes_streaming_szolgaltas_youtube_nezesi_szokasok_sandvine_savszelleseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecb29aa6-c333-449a-b93a-678750cb6c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82c8b197-6011-4be6-bd03-658419f6a805","keywords":null,"link":"/tudomany/20181005_netflix_internetezesi_szokasok_letoltes_streaming_szolgaltas_youtube_nezesi_szokasok_sandvine_savszelleseg","timestamp":"2018. október. 05. 14:03","title":"Bármilyen furcsa, nem a YouTube-ra használja el a legtöbb netet az ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb93bb7-f353-4bdb-a018-1bca8e0f6cb9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagy bérkülönbségekkel kell számolnia","shortLead":"Nagy bérkülönbségekkel kell számolnia","id":"20181005_Boltban_dolgozna_Nem_mindegy_melyik_megyeben_probalkozik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2eb93bb7-f353-4bdb-a018-1bca8e0f6cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7287f993-e7da-4811-bcc7-efe3a812fa96","keywords":null,"link":"/kkv/20181005_Boltban_dolgozna_Nem_mindegy_melyik_megyeben_probalkozik","timestamp":"2018. október. 05. 13:10","title":"Boltban dolgozna? Nem mindegy, melyik megyében próbálkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9d9a06c-fab7-4170-a6df-00b7644b17f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár kinézetre nem különbözik majd túlságosan a OnePlus 6T az elődjétől, azért kerül bele néhány érdekesség.","shortLead":"Bár kinézetre nem különbözik majd túlságosan a OnePlus 6T az elődjétől, azért kerül bele néhány érdekesség.","id":"20181005_kijelzo_alatti_ujjlenyomatolvaso_oneplus_6t_teaser_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9d9a06c-fab7-4170-a6df-00b7644b17f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c46a022e-d32a-476e-a2c0-5a02ccfab796","keywords":null,"link":"/tudomany/20181005_kijelzo_alatti_ujjlenyomatolvaso_oneplus_6t_teaser_video","timestamp":"2018. október. 05. 15:03","title":"A telefon képernyője alá teszi be az ujjlenomat-olvasót a OnePlus is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e49be20f-7b44-496c-bee5-ebfe541ad104","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénteken és szombaton nyugodt időre számíthatunk, vasárnapra jöhet némi eső.\r

\r

","shortLead":"Pénteken és szombaton nyugodt időre számíthatunk, vasárnapra jöhet némi eső.\r

\r

","id":"20181005_kellemes_oszi_napok_varnak_rank","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e49be20f-7b44-496c-bee5-ebfe541ad104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a18635f-ea74-417f-be39-3f7ab526c303","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_kellemes_oszi_napok_varnak_rank","timestamp":"2018. október. 05. 06:17","title":"Kellemes őszi napok várnak ránk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]