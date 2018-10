Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d2625ad-d4b8-4295-826a-d1c500481c81","c_author":"","category":"kkv","description":"Többet alapítottak idén, mint tavaly, de annyi a kényszertörlés és a végelszámolás, hogy még mindig negatív a szaldó.","shortLead":"Többet alapítottak idén, mint tavaly, de annyi a kényszertörlés és a végelszámolás, hogy még mindig negatív a szaldó.","id":"20181005_Tomeges_magyar_ceghalal__nincs_megallas_csak_lassulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d2625ad-d4b8-4295-826a-d1c500481c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1abb4d14-493a-4619-9abd-e203f89fda4a","keywords":null,"link":"/kkv/20181005_Tomeges_magyar_ceghalal__nincs_megallas_csak_lassulas","timestamp":"2018. október. 05. 11:11","title":"Tömeges magyar céghalál – nincs megállás, csak lassulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6be5b54-c485-41d6-85d3-8298be4bd1bb","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181005_Marabu_FekNyuz_Gyulekezesi_jog_2018","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6be5b54-c485-41d6-85d3-8298be4bd1bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df8fc110-4aec-4474-9c4e-63d3d8f039b1","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_Marabu_FekNyuz_Gyulekezesi_jog_2018","timestamp":"2018. október. 05. 13:20","title":"Marabu FékNyúz: Gyülekezési jog, 2018","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a529fed6-48a3-4cb3-8d15-cff0a132976a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután nyilvánosságra került, hogy Orbán 17 milliárdos luxusrepülővel ment meccset nézni, majd a Vidi csütörtöki londoni meccsére is hasonló gép érkezett, Gréczy Zsolt kezdeményezte, hogy bizottsággal vizsgáltassák ki, hányszor, hová és mennyiért repült a kormányfő magángéppel.","shortLead":"Miután nyilvánosságra került, hogy Orbán 17 milliárdos luxusrepülővel ment meccset nézni, majd a Vidi csütörtöki...","id":"20181005_Bizottsaggal_vizsgaltatna_a_DK_mennyiert_repult_Orban_kozpenzbol_elo_oligarchak_magangepein","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a529fed6-48a3-4cb3-8d15-cff0a132976a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f60602b5-483d-42a0-950a-9f3bf763cec4","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_Bizottsaggal_vizsgaltatna_a_DK_mennyiert_repult_Orban_kozpenzbol_elo_oligarchak_magangepein","timestamp":"2018. október. 05. 14:09","title":"Bizottsággal vizsgáltatná a DK, hányszor repült Orbán \"közpénzből élő oligarchák magángépein\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6769764e-dcb5-4208-9373-520b2e487171","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felháborodottan tiltakozik az Apple a Bloomberg egyik cikke ellen, amelyben az évtized egyik legnagyobb kémbotrányában nevezik meg érintettként.","shortLead":"Felháborodottan tiltakozik az Apple a Bloomberg egyik cikke ellen, amelyben az évtized egyik legnagyobb kémbotrányában...","id":"20181004_az_apple_tagadja_hogy_erintett_lenne_a_supermicro_kembotranyban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6769764e-dcb5-4208-9373-520b2e487171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02758872-b232-44d4-8949-e79c77e79a0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181004_az_apple_tagadja_hogy_erintett_lenne_a_supermicro_kembotranyban","timestamp":"2018. október. 04. 14:08","title":"Kínai chipek kémkedtek az Apple-nél?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2defcad4-2897-4035-8e3b-554c2f44923d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hosszú Katinka a verseny második napján egyéniben egy arany- és egy bronzéremmel folytatta szereplését az úszók világkupa-sorozatának budapesti állomásán. Ezúttal a 29 éves klasszison kívül is nyertek érmeket a magyarok, Lakatos Dávid, Cseh László és Jakabos Zsuzsanna, valamint a 4x50 méteres vegyes gyorsváltó is odafért a dobogóra.","shortLead":"Hosszú Katinka a verseny második napján egyéniben egy arany- és egy bronzéremmel folytatta szereplését az úszók...","id":"20181005_uszo_vilagkupa_duna_arena_hosszu_katinka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2defcad4-2897-4035-8e3b-554c2f44923d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6ba643b-5294-4051-b583-e7665797bfe7","keywords":null,"link":"/sport/20181005_uszo_vilagkupa_duna_arena_hosszu_katinka","timestamp":"2018. október. 05. 20:38","title":"Hat magyar érem termett ma budapesti úszó világkupán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13e86414-f337-4655-8bf5-5a381363c2b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az OTP-vezér 13 milliárdos Dassault Falconja már kora reggel útnak indult Budapestről, hogy a Chelsea–Vidi-meccs előtt még egy oroszországi kitérő beleférjen a napba.","shortLead":"Az OTP-vezér 13 milliárdos Dassault Falconja már kora reggel útnak indult Budapestről, hogy a Chelsea–Vidi-meccs előtt...","id":"20181005_Csanyi_Sandor_magangepe_tett_egy_kort_Moszkvaban_mielott_elindult_Londonba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13e86414-f337-4655-8bf5-5a381363c2b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e4fbee8-36fd-4950-bbd4-fa197dc697d6","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_Csanyi_Sandor_magangepe_tett_egy_kort_Moszkvaban_mielott_elindult_Londonba","timestamp":"2018. október. 05. 14:51","title":"Csányi Sándor magángépe tett egy kört Moszkvában, mielőtt elindult Londonba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63cb2221-ad54-4261-b2f3-a6bd44f83f33","c_author":"IMMOFINANZ","category":"brandcontent","description":"A millenárisok munkaerőpiacra lépése és a technológia gyors fejlődése miatt napjainkban gyökeres változáson esnek át a munkahelyek. De milyen ma egy modern iroda, és mi kap nagyobb hangsúlyt a munkaadók részéről, hogy az alkalmazottak még jobban teljesítsenek? És milyen segítséget igényelnek ők? Utánanéztünk a trendeknek. ","shortLead":"A millenárisok munkaerőpiacra lépése és a technológia gyors fejlődése miatt napjainkban gyökeres változáson esnek át...","id":"20180925_Milyen_is_egy_igazi_modern_munkahely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63cb2221-ad54-4261-b2f3-a6bd44f83f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1752ae13-cd25-4781-865c-94986e802e50","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180925_Milyen_is_egy_igazi_modern_munkahely","timestamp":"2018. október. 05. 17:20","title":"Milyen is egy igazi modern munkahely?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a381655-fb26-4f47-a58d-35084923d4df","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A kiküldetési irányelv politikai viták kereszttüzében született meg, amelyben Magyarországnak nem sikerült maga mellé állítania a tagországokat. Most a luxemburgi EU- bíróságban bízik.","shortLead":"A kiküldetési irányelv politikai viták kereszttüzében született meg, amelyben Magyarországnak nem sikerült maga mellé...","id":"20181004_Birosagon_tamadta_meg_a_kormany_a_kamionosok_eletot_megkeserito_jogszabalyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a381655-fb26-4f47-a58d-35084923d4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12db33d7-da35-42ef-980b-ac562266768f","keywords":null,"link":"/kkv/20181004_Birosagon_tamadta_meg_a_kormany_a_kamionosok_eletot_megkeserito_jogszabalyt","timestamp":"2018. október. 04. 11:07","title":"Bíróságon támadta meg a kormány a kamionosok életét megkeserítő jogszabályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]