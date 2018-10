Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"932b4497-04df-4dc5-b146-43d7abdc53d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyiek ma is jól emlékeznek a nyolc évvel ezelőtti tragédiára. ","shortLead":"A helyiek ma is jól emlékeznek a nyolc évvel ezelőtti tragédiára. ","id":"20181004_A_pillanat_amit_sosem_felejtenek_el_a_kolontariak__8_eve_tortent_a_vorosiszapkatasztrofa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=932b4497-04df-4dc5-b146-43d7abdc53d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53d5d4f2-5cbb-41e7-a3b1-a419443333e5","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_A_pillanat_amit_sosem_felejtenek_el_a_kolontariak__8_eve_tortent_a_vorosiszapkatasztrofa","timestamp":"2018. október. 04. 22:06","title":"A pillanat, amit sosem felejtenek el a kolontáriak - 8 éve történt a vörösiszap-katasztrófa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fd147bb-f808-42f6-8212-87160b6ea7b1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tízéves mélypontjára zuhant a Vlagyimir Putyin mögött álló Egységes Oroszország (JeR) nevű párt népszerűsége, ha most lennének a választások, a tömörülés csak 31 százalékot kapna. Az oroszok dühének oka, hogy a parlament elfogadta, az orosz államfő pedig aláírta a nyugdíjkorhatár megemeléséről szóló törvényt.","shortLead":"Tízéves mélypontjára zuhant a Vlagyimir Putyin mögött álló Egységes Oroszország (JeR) nevű párt népszerűsége, ha most...","id":"20181005_Zuhan_Putyin_partjanak_nepszerusege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fd147bb-f808-42f6-8212-87160b6ea7b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e46a64b-13b5-4ab0-a277-331344cb1538","keywords":null,"link":"/vilag/20181005_Zuhan_Putyin_partjanak_nepszerusege","timestamp":"2018. október. 05. 16:37","title":"Zuhan Putyin pártjának népszerűsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e357c1b4-9206-4da9-ba77-92d206bdb46c","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A kamerás mobilok által évek óta szorongatott fényképezőgép-piac szereplői új irányba indultak el. A korábbiaknál kisebb méretű, de egyre nagyobb szenzorral szerelt masinákkal a „kompakt képminőségre” helyezik a hangsúlyt.","shortLead":"A kamerás mobilok által évek óta szorongatott fényképezőgép-piac szereplői új irányba indultak el. A korábbiaknál...","id":"201840__fenykepezogepek__trendfordulo__egy_kis_nagyzolas__belul_tagasabb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e357c1b4-9206-4da9-ba77-92d206bdb46c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaa80ac7-c5d8-4af9-adaa-d5e659d042cc","keywords":null,"link":"/tudomany/201840__fenykepezogepek__trendfordulo__egy_kis_nagyzolas__belul_tagasabb","timestamp":"2018. október. 06. 13:30","title":"Hagyják a dagadt gépet másra: új gépkategóriát találtak maguknak a hobbifotósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b546873-d86d-4aca-9bd7-243aabf3dfde","c_author":"Parászka Boróka","category":"vilag","description":"Félreértés azt hinni, hogy csak a melegeket érinti a hétvégi romániai népszavazás. Sokkal több joghátránytól tarthatnak a nem házasságban élő heteroszexuálisok és a gyermeküket egyedül nevelők. Vélemény.","shortLead":"Félreértés azt hinni, hogy csak a melegeket érinti a hétvégi romániai népszavazás. Sokkal több joghátránytól tarthatnak...","id":"201840_csalad_elleni_eroszak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b546873-d86d-4aca-9bd7-243aabf3dfde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2fb90d0-599a-4e6f-b087-4f38724b74f3","keywords":null,"link":"/vilag/201840_csalad_elleni_eroszak","timestamp":"2018. október. 06. 10:00","title":"Parászka Boróka: Család elleni erőszak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c294fce-5cf1-4fc0-9e2e-d1f9713bfbb2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő malibui rezidenciáját múlt csütörtökön lepték el a rendőrök, és többféle, nagy mennyiségű kábítószert foglaltak le nála.","shortLead":"Az énekesnő malibui rezidenciáját múlt csütörtökön lepték el a rendőrök, és többféle, nagy mennyiségű kábítószert...","id":"20181005_Cher_otthona_kabitoszer_Donovan_Ruiz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c294fce-5cf1-4fc0-9e2e-d1f9713bfbb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46ac42d0-54c5-41fe-ae84-f94899e66ccf","keywords":null,"link":"/elet/20181005_Cher_otthona_kabitoszer_Donovan_Ruiz","timestamp":"2018. október. 05. 10:04","title":"Rengeteg kábítószert találtak Cher otthonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66cd8ccf-0cb0-4796-90ac-8b4d1e564fa0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jelentős forgalomkorlátozásokra, ezzel összefüggésben a közösségi közlekedés menetrendjének változására kell számítani a hétvégén a fővárosban a Budapest Maraton Fesztivál miatt.","shortLead":"Jelentős forgalomkorlátozásokra, ezzel összefüggésben a közösségi közlekedés menetrendjének változására kell számítani...","id":"20181006_Lezarasokra_kell_szamitani_a_fovarosban_a_hetvegen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66cd8ccf-0cb0-4796-90ac-8b4d1e564fa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6e314e5-2530-45b5-8c0f-1ddf29af6684","keywords":null,"link":"/itthon/20181006_Lezarasokra_kell_szamitani_a_fovarosban_a_hetvegen","timestamp":"2018. október. 06. 08:29","title":"Lezárásokra kell számítani a fővárosban a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcd96494-b106-487e-8777-11fc0f50afcf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök Schmidt Máriával, a Terror Háza Múzeum főigazgatójával és Csányi Sándorral, a Magyar Labdarúgó-szövetség elnökével együtt figyeli barátja csapatát.","shortLead":"A miniszterelnök Schmidt Máriával, a Terror Háza Múzeum főigazgatójával és Csányi Sándorral, a Magyar...","id":"20181004_orban_viktor_chelsea_vidi_europa_liga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcd96494-b106-487e-8777-11fc0f50afcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c9b62c7-a1b0-48b3-aff2-acdf122b6734","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_orban_viktor_chelsea_vidi_europa_liga","timestamp":"2018. október. 04. 21:53","title":"Orbán csak megérkezett a Vidi londoni meccsére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d33781c7-d6c5-4b28-bd44-52a4148db4c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Aktuality.sk szerint Peter Sufliarsky szálka volt a helyi maffia szemében. \r

","shortLead":"Az Aktuality.sk szerint Peter Sufliarsky szálka volt a helyi maffia szemében. \r

","id":"20181005_jan_kuciak_gyilkosai_a_szlovak_fougyeszhelyettest_is_meg_akartak_olni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d33781c7-d6c5-4b28-bd44-52a4148db4c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd0f16b1-aaf9-4412-a937-39cba13aeb03","keywords":null,"link":"/vilag/20181005_jan_kuciak_gyilkosai_a_szlovak_fougyeszhelyettest_is_meg_akartak_olni","timestamp":"2018. október. 05. 05:11","title":"Ján Kuciak gyilkosai a szlovák főügyészhelyettest is meg akarták ölni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]