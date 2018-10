Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33866eb4-4256-48cc-8d8a-f951af85c740","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Általános sztrájkolnak hirdettek a közlekedésiek, sok repülőjáratot is törölhetnek.","shortLead":"Általános sztrájkolnak hirdettek a közlekedésiek, sok repülőjáratot is törölhetnek.","id":"20181008_Franciaorszag_holnap_megbenul_igy_elheti_tul_ha_arra_jar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33866eb4-4256-48cc-8d8a-f951af85c740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"830c6047-44a2-4482-870b-c19d073e8cad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181008_Franciaorszag_holnap_megbenul_igy_elheti_tul_ha_arra_jar","timestamp":"2018. október. 08. 14:07","title":"Franciaország holnap megbénul, így élheti túl, ha arra jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Diplomaszerzésre leginkább a budapesti fiatalokat buzdítják a szüleik, míg Heves megyében ez az arány mindössze 22 százalék.","shortLead":"Diplomaszerzésre leginkább a budapesti fiatalokat buzdítják a szüleik, míg Heves megyében ez az arány mindössze 22...","id":"20181008_Kiderult_milyen_munkarol_almodnak_a_magyar_hetedikesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a3f7f4f-900b-41e4-bb8f-3bd51bd96919","keywords":null,"link":"/elet/20181008_Kiderult_milyen_munkarol_almodnak_a_magyar_hetedikesek","timestamp":"2018. október. 08. 12:10","title":"Kiderült, milyen munkáról álmodnak a magyar hetedikesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdf6b161-c089-4caa-a4a2-84c0aa523b39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Molnár Csaba és Niedermüller Péter azért jelentette fel magát hazaárulásért, mert megszavazták a Sargentini-jelentést.","shortLead":"Molnár Csaba és Niedermüller Péter azért jelentette fel magát hazaárulásért, mert megszavazták a Sargentini-jelentést.","id":"20181008_Nem_nyomoznak_a_ket_DKs_kepviselo_ellen_akik_feljelentettek_magukat_hazaarulasert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdf6b161-c089-4caa-a4a2-84c0aa523b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa628fd5-fb60-4fd5-ab08-29218eeb23ad","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_Nem_nyomoznak_a_ket_DKs_kepviselo_ellen_akik_feljelentettek_magukat_hazaarulasert","timestamp":"2018. október. 08. 13:14","title":"Nem nyomoznak a két DK-s képviselő ellen, aki feljelentette magát hazaárulásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cccd7fc-8865-4355-a551-8c36ea18abeb","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Új épületben kezdték a tanévet a pilisborosjenői gyerekek, csak éppen nincs közvilágítás a külterületre költöztetett iskolánál, így pedig nem engedélyezik még egy zebra felfestését sem. Ezért a diákoknak az egyre korábbi sötétedésben gyalogátkelő nélkül kell átkelniük a forgalmas úton, ami az aggódó szülők szerint életveszélyes. A biztonságos megoldáshoz ugyanis több hatóság többféle engedélye kellene, ezért legutóbb is négy évbe telt, mire összehoztak egy zebrát.","shortLead":"Új épületben kezdték a tanévet a pilisborosjenői gyerekek, csak éppen nincs közvilágítás a külterületre költöztetett...","id":"20181008_zebra_kozvilagitas_pilisborosjeno_iskola_kozlekedes_kozoktatas_lampa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cccd7fc-8865-4355-a551-8c36ea18abeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc2824e5-a59e-4e7f-98c1-a3f870b3c7c5","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_zebra_kozvilagitas_pilisborosjeno_iskola_kozlekedes_kozoktatas_lampa","timestamp":"2018. október. 08. 15:00","title":"\"És ha megint 4 évig készül a zebra?\" – sötétben botorkálnak a pilisborosjenői gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6dfc0e1-e428-4922-bf8c-bef45c7e607b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A középkorban a szerzetesek sört főztek, sajtot készítettek és sok tekintetben megteremtették a modern konyhaművészet alapjait. De a mai bonyolult üzleti világban is eligazodnak a sok évszázados hagyományokkal rendelkező szerzetes- vagy apácarendek. ","shortLead":"A középkorban a szerzetesek sört főztek, sajtot készítettek és sok tekintetben megteremtették a modern konyhaművészet...","id":"20181008_Az_apacak_jo_uzletasszonyok_egy_kis_vilagi_segitseggel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6dfc0e1-e428-4922-bf8c-bef45c7e607b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bd88ac1-3dcd-4aee-9509-9763f29ab2da","keywords":null,"link":"/kkv/20181008_Az_apacak_jo_uzletasszonyok_egy_kis_vilagi_segitseggel","timestamp":"2018. október. 08. 06:45","title":"Az apácák jó üzletasszonyok, egy kis világi segítséggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"204c03be-6951-454b-84e2-2887779e4ebf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés hétfői ülésén egy Jobbik-képviselő megkérdezte a legfőbb ügyészt, indul-e nyomozás az ügyészségen a kormányfő ellen, amiért Garancsi István magángépén repült.","shortLead":"Az Országgyűlés hétfői ülésén egy Jobbik-képviselő megkérdezte a legfőbb ügyészt, indul-e nyomozás az ügyészségen...","id":"20181008_Polt_Peter_meg_nem_dontotte_el_vizsgaljake_Orban_luxusrepuleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=204c03be-6951-454b-84e2-2887779e4ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"209c600a-4cd2-42e3-862d-e04ece24c059","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_Polt_Peter_meg_nem_dontotte_el_vizsgaljake_Orban_luxusrepuleset","timestamp":"2018. október. 08. 18:04","title":"Polt Péter még nem döntötte el, vizsgálják-e Orbán luxusrepülését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4fe459c-5970-4fbf-bee2-ab7abdfcee10","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bentzik Réka október 1-jéig volt vezető tisztségviselő az állami vállalatnál, ő volt az, aki korábban egy interjúban elszólta magát a CÖF támogatásával kapcsolatban.","shortLead":"Bentzik Réka október 1-jéig volt vezető tisztségviselő az állami vállalatnál, ő volt az, aki korábban egy interjúban...","id":"20181008_Tavozott_az_MVM_kommunikacios_igazgatoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4fe459c-5970-4fbf-bee2-ab7abdfcee10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49bacc56-e196-425e-b338-fb68213777d1","keywords":null,"link":"/kkv/20181008_Tavozott_az_MVM_kommunikacios_igazgatoja","timestamp":"2018. október. 08. 15:48","title":"Kikotyogta, hogy 500 millió ment a CÖF-nek, távozott az MVM kommunikációs igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90fe8661-b686-49cf-9ffd-38ed0fd6c3b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ahogyan az várható volt, hatalmas siker a Lamborghini első szabadidő-autója bizonyos piacokon. Ott, ahol eddig esély sem volt az utak minősége miatt Lambózni, végre vásárolhatnak az olasz márkától.","shortLead":"Ahogyan az várható volt, hatalmas siker a Lamborghini első szabadidő-autója bizonyos piacokon. Ott, ahol eddig esély...","id":"20181007_topcar_orosz_tuning_lamborghini_urus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90fe8661-b686-49cf-9ffd-38ed0fd6c3b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a33a08d-59f5-4d55-8c01-c4480525c71d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181007_topcar_orosz_tuning_lamborghini_urus","timestamp":"2018. október. 07. 09:07","title":"Ideje volt, hogy megkapja az első orosz tuningot a Lamborghini Urus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]