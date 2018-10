Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Egy új kormányrendelet szerint már három kategóriába sorolhatjuk a radioaktív hulladékokat, a szennyezett munkaruha például csak nagyon kis aktivitásúnak minősül, így könnyebben és olcsóbban tárolható.","shortLead":"Egy új kormányrendelet szerint már három kategóriába sorolhatjuk a radioaktív hulladékokat, a szennyezett munkaruha...","id":"20181008_Lassan_mar_ugy_tarolhatjuk_a_radioaktiv_hulladekot_mint_a_haztartasi_szemetet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04a93965-e07e-4870-b604-0b067478eac0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181008_Lassan_mar_ugy_tarolhatjuk_a_radioaktiv_hulladekot_mint_a_haztartasi_szemetet","timestamp":"2018. október. 08. 11:33","title":"Lassan már úgy tárolhatjuk a radioaktív hulladékot, mint a háztartási szemetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0f09772-9f24-46fc-9efc-793b185007e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség az új gyülekezési törvényre hivatkozik.","shortLead":"A rendőrség az új gyülekezési törvényre hivatkozik.","id":"20181007_Nem_lehet_tuntetni_az_Akademianal_Orban_es_Erdogan_talalkozik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0f09772-9f24-46fc-9efc-793b185007e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e718ea68-16de-4ca4-a993-18473e048fb6","keywords":null,"link":"/itthon/20181007_Nem_lehet_tuntetni_az_Akademianal_Orban_es_Erdogan_talalkozik","timestamp":"2018. október. 07. 14:00","title":"Nem lehet tüntetni az Akadémiánál, Orbán és Erdogan találkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d50f5d2c-01c2-4bf8-a980-cedb30a8b160","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy felmérésből az derült ki, hogy a kkv-k közel harmada vagy nem hallott a GDPR-ról, vagy nem tudja, hogy az rá is vonatkozik.","shortLead":"Egy felmérésből az derült ki, hogy a kkv-k közel harmada vagy nem hallott a GDPR-ról, vagy nem tudja, hogy az rá is...","id":"20181008_A_magyar_kkvk_egy_resze_meg_csak_nem_is_hallott_a_GDPRrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d50f5d2c-01c2-4bf8-a980-cedb30a8b160&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87027315-7e96-4982-b8d2-dd3769639762","keywords":null,"link":"/kkv/20181008_A_magyar_kkvk_egy_resze_meg_csak_nem_is_hallott_a_GDPRrol","timestamp":"2018. október. 08. 13:08","title":"A magyar kkv-k egy része még csak nem is hallott a GDPR-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c26f74f-384c-41ca-89e0-85b32fc93cc2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester közösségi oldalán azt írta, oszlassa fel magát a hódmezővásárhelyi testület és válasszanak új képviselőket, valamint polgármestert is. “Elismerem, győzött Lázár János” – írta.","shortLead":"A polgármester közösségi oldalán azt írta, oszlassa fel magát a hódmezővásárhelyi testület és válasszanak új...","id":"20181007_MarkiZay_uj_valasztast_akar_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c26f74f-384c-41ca-89e0-85b32fc93cc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c170987b-1799-426b-bf67-09d66348de3f","keywords":null,"link":"/itthon/20181007_MarkiZay_uj_valasztast_akar_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2018. október. 07. 11:37","title":"Márki-Zay új választást akar Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba6b597-01f1-42db-bba7-3cc273598f8f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Új megközelítésben méri a sebességet mostantól a rendőrség, az archívumból előkerült egy vicces magyar rendszám, kreativitással pedig bárkinek lehet nagy felnije az autón. 