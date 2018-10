Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e48152b5-ca5f-46ff-bd1d-1f186b2d0377","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amerika történetének második legnagyobb támadása volt, amikor tavaly egy férfi a hotelszobája ablakából 23 különböző fegyverrel lőtt bele a több ezres tömegbe. 58 embert ölt meg.","shortLead":"Amerika történetének második legnagyobb támadása volt, amikor tavaly egy férfi a hotelszobája ablakából 23 különböző...","id":"20181006_Tomegmeszarlas_magyar_orvos_es_tulelok_emlekeznek_a_Las_Vegasi_tragediara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e48152b5-ca5f-46ff-bd1d-1f186b2d0377&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62c6cb89-bf08-417d-a3dc-5a56cdf1ff61","keywords":null,"link":"/vilag/20181006_Tomegmeszarlas_magyar_orvos_es_tulelok_emlekeznek_a_Las_Vegasi_tragediara","timestamp":"2018. október. 06. 20:02","title":"Tömegmészárlás: magyar orvos és túlélők emlékeznek a Las Vegas-i tragédiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ce23001-ce91-4ab7-92bc-4a190190a179","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az építtetővel is csak másodszorra sikerült szerződni.","shortLead":"Az építtetővel is csak másodszorra sikerült szerződni.","id":"20181008_100_ezer_euroval_dragult_a_galantai_kerekparut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ce23001-ce91-4ab7-92bc-4a190190a179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e272c85-32b2-46ae-bfd4-cad3f07ac525","keywords":null,"link":"/kkv/20181008_100_ezer_euroval_dragult_a_galantai_kerekparut","timestamp":"2018. október. 08. 09:19","title":"100 ezer euróval drágult a galántai kerékpárút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f934b2f-2671-4fd3-93b7-fd601b6af4be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az innovációs miniszter elég baljós beszédet mondott szombaton Pécsett, a HOÖK országos közgyűlésén.\r

\r

","shortLead":"Az innovációs miniszter elég baljós beszédet mondott szombaton Pécsett, a HOÖK országos közgyűlésén.\r

\r

","id":"20181006_Palkovics_az_egesz_felsooktatasra_kiterjesztene_a_kormany_a_Corvinusmodellt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f934b2f-2671-4fd3-93b7-fd601b6af4be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73d7a5c0-81c8-4cf8-a211-1e57a73529df","keywords":null,"link":"/itthon/20181006_Palkovics_az_egesz_felsooktatasra_kiterjesztene_a_kormany_a_Corvinusmodellt","timestamp":"2018. október. 06. 13:43","title":"Palkovics: az egész felsőoktatásra kiterjesztené a kormány a Corvinus-modellt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08d0fd2a-9585-49f7-807c-2a1078013a94","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jó hír: az elveszett kedvencek sem maradnak ki.","shortLead":"Jó hír: az elveszett kedvencek sem maradnak ki.","id":"20181006_Megaldjak_kisallatat_a_Ferencvarosban_vasarnap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08d0fd2a-9585-49f7-807c-2a1078013a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4ad2e15-2dbb-4f3b-b122-7854bd2d4f5a","keywords":null,"link":"/elet/20181006_Megaldjak_kisallatat_a_Ferencvarosban_vasarnap","timestamp":"2018. október. 06. 11:34","title":"Megáldják kisállatát a Ferencvárosban vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78637875-2fff-453b-92f5-6abe34ac561a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szeptemberi IFA-n mutatta be a Samsung kereskedelmi forgalomba szánt 8K felbontású tévéit. A 85”-es változat árát akkor még sűrű homály fedte, mostantól viszont már előrendelhető a készülék.","shortLead":"A szeptemberi IFA-n mutatta be a Samsung kereskedelmi forgalomba szánt 8K felbontású tévéit. A 85”-es változat árát...","id":"20181006_samsung_85_colos_8k_televizio_tv_qled","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78637875-2fff-453b-92f5-6abe34ac561a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"121c0694-7f90-4049-9fc4-4a21ec74de66","keywords":null,"link":"/tudomany/20181006_samsung_85_colos_8k_televizio_tv_qled","timestamp":"2018. október. 06. 13:03","title":"Megjelent a Samsung új TV-je: 35 millió képpont felbontású, 85”-os","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2c3c18c-65d2-43bc-8831-97a4ce2fa929","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Mike Pompeo közvetlenül phenjani látogatása előtt kereste fel Tokiót.","shortLead":"Mike Pompeo közvetlenül phenjani látogatása előtt kereste fel Tokiót.","id":"20181006_EszakKorea_atommentesiteseert_kampanyolt_az_amerikai_kulugyminiszter_Tokioban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2c3c18c-65d2-43bc-8831-97a4ce2fa929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41b57286-7a41-40fa-8da7-815ced043f98","keywords":null,"link":"/vilag/20181006_EszakKorea_atommentesiteseert_kampanyolt_az_amerikai_kulugyminiszter_Tokioban","timestamp":"2018. október. 06. 12:46","title":"Atommentes Észak-Koreáért kampányolt az amerikai külügyminiszter Tokióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ea64659-00ad-4bec-ab49-579aa7a8101c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Fulham egy félidőn át tudta tartani Unai Emery együttesét, aztán beindult a henger.","shortLead":"A Fulham egy félidőn át tudta tartani Unai Emery együttesét, aztán beindult a henger.","id":"20181007_arsenal_fulham_premier_league","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ea64659-00ad-4bec-ab49-579aa7a8101c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b79ca09d-a8a9-4df7-affc-7bab7cb1640f","keywords":null,"link":"/sport/20181007_arsenal_fulham_premier_league","timestamp":"2018. október. 07. 16:25","title":"Csodagólt lőtt, gálázott az Arsenal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f272312-16e2-484f-83d9-1a8a8812aded","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egyre csökken a fogyasztás, és vele együtt a termelés is. ","shortLead":"Egyre csökken a fogyasztás, és vele együtt a termelés is. ","id":"20181008_Egyre_kevesebb_kaposztat_esznek_a_magyarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f272312-16e2-484f-83d9-1a8a8812aded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eea5ac96-6f75-48a3-96ec-a765644ab23b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181008_Egyre_kevesebb_kaposztat_esznek_a_magyarok","timestamp":"2018. október. 08. 05:55","title":"Egyre kevesebb káposztát esznek a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]