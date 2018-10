Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Fürdőszobák helyett valami egészen mást adott a bányatelepieknek a mélyszegénységben felnőtt építész
Az egykor virágzó, ma szegregátumként működő bányatelepen, a Bagoly-lyukon nem kézenfekvő módon számolnák fel a szegénységet.

Német munkaügyi miniszter: külföldi munkavállalók nélkül bajban lennénk
Hubertus Heil munkaügyi miniszter a Frankfurter Allgemeine Sonntagzeitungnak nyilatkozott egy friss jelentés kapcsán, melyből kiderül: az új munkahelyek több mint a felét külföldiek töltik be Németországban.

Súlyos balesetet okozott, majd a helyszínen megszült egy bolgár nő
Záróvonalnál kezdett előzni, nem számolt a szemből érkező kamionnal. Érdektelenség a román népszavazás első napján
Alacsony választói részvétel jellemezte a kétnapos romániai alkotmánymódosító népszavazás első napját, amelyen a férfi és nő házasságán alapuló család fogalmának alaptörvénybe iktatásáról dönthet Románia csaknem 19 millió választópolgára, rendellenességekről csak elvétve érkeztek jelentések. A központi választási bizottság (BEC) becslése szerint szombaton délután négy óráig országszerte kevesebb mint 700 ezer választópolgár, a választói névjegyzékben szereplők 3,78 százaléka adta le voksát. Újabb oknyomozó újságírót gyilkoltak meg
Ezúttal Bulgáriában. Ő is az európai uniós támogatások szabálytalan felhasználása miatt nyomozott. Jeszenszky: Orbán Viktor és a kormány lényegében azonos
Jeszenszky Géza történész, az Antall-kormány volt külügyminisztere interjút adott a hétfői Népszavának. Ebben egyebek mellett azt mondta, Orbánéknak a sikeres Magyarország nem a cél, hanem csupán egy eszköz fő céljuk megvalósítására, arra, hogy Orbán még jó sokáig Magyarország miniszterelnöke maradhasson. Életet mentett, majd lefutotta a maratont egy orvos
Több orvos is részt vett a hétvégi Spar Maratonon, egyikük, egy gyermekgyógyász szakorvosjelölt a táv negyedénél életet mentett, majd szintidőn belül lefutotta a távot.

Soroksári gyilkosság: a rendőrpalotába vezette a nyomozókat a nyomkereső kutya
Annál az irodánál jelezett, ahol a lopással kapcsolatos ügyeket vizsgálják, ez is azt bizonyíthatja, hogy valóban R. Szilveszter az elkövető.