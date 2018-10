Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e1771f36-2a26-4357-9397-3acbba7d01c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Változóan felhős-napos időben lesz ma részünk. ","shortLead":"Változóan felhős-napos időben lesz ma részünk. ","id":"20181008_2025_fok_lesz_ma_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1771f36-2a26-4357-9397-3acbba7d01c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5b81b4b-d124-410d-a111-2b404192ad8e","keywords":null,"link":"/idojaras/20181008_2025_fok_lesz_ma_is","timestamp":"2018. október. 08. 05:45","title":"20-25 fok lesz ma is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4502e06-7bd2-497e-9381-ed008cbbe6fa","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Csupán két hónapja edz személyre szabottan Hosszú Katinka, ezért is örült neki annyira, hogy a budapesti úszó világkupa zárónapján 200 háton az idei legjobbját úszta. A háromszoros olimpiai bajnok egyéniben négy arany- és két bronzéremmel zárta a fordulót, és a 4x50-es vegyes gyorsváltóval is harmadik lett.","shortLead":"Csupán két hónapja edz személyre szabottan Hosszú Katinka, ezért is örült neki annyira, hogy a budapesti úszó világkupa...","id":"20181007_hosszu_katinka_uszo_vilagkupa_edzovaltas_petrov_arpad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4502e06-7bd2-497e-9381-ed008cbbe6fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"241e4dfb-7053-4116-8396-a62c444454c1","keywords":null,"link":"/sport/20181007_hosszu_katinka_uszo_vilagkupa_edzovaltas_petrov_arpad","timestamp":"2018. október. 07. 15:12","title":"Hosszú Katinka: Aláírtam volna előre a négy győzelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"decd5303-22b2-4913-8db4-a692e85fbe5b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kinevezését heves vita előzte meg.","shortLead":"Kinevezését heves vita előzte meg.","id":"20181007_USA","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=decd5303-22b2-4913-8db4-a692e85fbe5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d18bd66d-04cc-4701-b077-1863b45f716a","keywords":null,"link":"/vilag/20181007_USA","timestamp":"2018. október. 07. 08:34","title":"Már esküt is tett Brett Kavanaugh, ő lett az USA 114. alkotmánybírája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec375164-32a9-4100-846a-6f76ff09902d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181007_Kemeny_posztot_tolt_Fluor_Tomi_Erdoganrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec375164-32a9-4100-846a-6f76ff09902d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e2debfb-24f3-4914-b3e1-a3ae576ed4c4","keywords":null,"link":"/elet/20181007_Kemeny_posztot_tolt_Fluor_Tomi_Erdoganrol","timestamp":"2018. október. 07. 09:17","title":"Elég fura posztot tolt Fluor Tomi Erdoganról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af5ec42e-8458-4b85-afff-f4fef5107460","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ma 169 éve végezték ki Batthyany Lajost és tizenhárom honvédtábornokot. Ez a kezdet volt, a bosszúhullám csak 1850 júliusától mérséklődött, amikor az általános európai felháborodás miatt a bécsi udvar nyugdíjazta a \"hatáskörét túllépő\" Haynaut. \r

","shortLead":"Ma 169 éve végezték ki Batthyany Lajost és tizenhárom honvédtábornokot. Ez a kezdet volt, a bosszúhullám csak 1850...","id":"20181006_Aradi_vertanuk_Batthyany_Haynau_szabadsagharc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af5ec42e-8458-4b85-afff-f4fef5107460&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8486ec1f-b086-4b52-b359-9cbcf71112e7","keywords":null,"link":"/elet/20181006_Aradi_vertanuk_Batthyany_Haynau_szabadsagharc","timestamp":"2018. október. 06. 09:58","title":"Így kapott Batthyány utolsó tettétől idegrohamot Haynau ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a59fb70-029d-4c74-b6c6-185f0ca177d8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Milorad Krstic animációs akció-thrillere a bukaresti nemzetközi animációs filmfesztiválról hozta el a fődíjat.\r

\r

","shortLead":"Milorad Krstic animációs akció-thrillere a bukaresti nemzetközi animációs filmfesztiválról hozta el a fődíjat.\r

\r

","id":"20181007_Tovabb_menetel_az_uj_Macskafogo_ujabb_dijat_nyert_a_Ruben_Brandt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a59fb70-029d-4c74-b6c6-185f0ca177d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6516335b-d967-47b0-ae4d-1e20d4a8f737","keywords":null,"link":"/kultura/20181007_Tovabb_menetel_az_uj_Macskafogo_ujabb_dijat_nyert_a_Ruben_Brandt","timestamp":"2018. október. 07. 08:54","title":"Tovább menetel az „új Macskafogó”: újabb díjat nyert a Ruben Brandt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d319734c-b73b-437f-b159-3008ecbd833a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A juhtenyésztők nem boldogok: a medvék elpusztításával fenyegetőznek.","shortLead":"A juhtenyésztők nem boldogok: a medvék elpusztításával fenyegetőznek.","id":"20181006_Titokban_bekoltoztettek_egy_masodik_medvelanyt_is_a_Pireneusokba__a_pasztorok_fenyegetoznek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d319734c-b73b-437f-b159-3008ecbd833a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b15fc71-f845-4fbd-a09d-cfed747c7cd0","keywords":null,"link":"/elet/20181006_Titokban_bekoltoztettek_egy_masodik_medvelanyt_is_a_Pireneusokba__a_pasztorok_fenyegetoznek","timestamp":"2018. október. 06. 16:10","title":"Filmbe illő akcióval sikerült becsempészni két medvelányt a Pireneusokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc7685e3-1977-41bc-bccd-be7b3273319a","c_author":"Hont András","category":"itthon","description":"A lázadók, akik mögött a hatalom áll. Az ellentmondásokkal zsúfolt forradalom mellékterméke a végletekig lezüllött közbeszéd.","shortLead":"A lázadók, akik mögött a hatalom áll. Az ellentmondásokkal zsúfolt forradalom mellékterméke a végletekig lezüllött...","id":"201831__magyar_altright__kulturharc__ellensegkep__annak_is_kell_latszani","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc7685e3-1977-41bc-bccd-be7b3273319a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cc027d4-9afe-4fc2-a876-222a0e7f3c16","keywords":null,"link":"/itthon/201831__magyar_altright__kulturharc__ellensegkep__annak_is_kell_latszani","timestamp":"2018. október. 07. 14:00","title":"A Fidesz-kormány érzületi hátországa, az alt-right: az köti össze őket, amit gyűlölnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]