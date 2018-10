Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d9b751d-b36f-4a14-ae15-8547d9348eab","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Sokat, de nem eleget. Tíz évvel a globális krízis után a nemzetközi pénzügyi rendszer biztonságosabb ugyan, de a politikai következmények nem sok jót ígérnek.","shortLead":"Sokat, de nem eleget. Tíz évvel a globális krízis után a nemzetközi pénzügyi rendszer biztonságosabb ugyan, de...","id":"20181008_A_valsag_tiz_eve_mit_tanultunk_a_nagy_magyar_osszeomlas_ota","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d9b751d-b36f-4a14-ae15-8547d9348eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5cb758c-b9d2-4aca-ac28-1ac9dcd4626b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181008_A_valsag_tiz_eve_mit_tanultunk_a_nagy_magyar_osszeomlas_ota","timestamp":"2018. október. 08. 12:45","title":"A válság tíz éve: mit tanultunk a nagy magyar összeomlás óta?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d69cb3-4e21-4503-bbbb-4ab2148acc49","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Továbbra sem nagyon tolonganak a család fogalmát a magyar alaptörvényhez hasonlóan meghatározni kívánó népszavazáson. A magyar többségű megyék a sereghajtók a részvételben.","shortLead":"Továbbra sem nagyon tolonganak a család fogalmát a magyar alaptörvényhez hasonlóan meghatározni kívánó népszavazáson...","id":"20181007_Ha_igy_folytatjak_legalis_lesz_a_meleghazassag_Romaniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4d69cb3-4e21-4503-bbbb-4ab2148acc49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad625d93-7fae-47f0-b14a-e803bc1025ac","keywords":null,"link":"/vilag/20181007_Ha_igy_folytatjak_legalis_lesz_a_meleghazassag_Romaniaban","timestamp":"2018. október. 07. 14:47","title":"Ha így folytatják, legális lehet a melegházasság Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde519d1-c02a-4fde-ae2f-d10336c5f9d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181006_Jegtomb_szakitotta_be_az_idos_par_hazanak_tetejet__egy_repulo_lehet_a_ludas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bde519d1-c02a-4fde-ae2f-d10336c5f9d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39e1b7d7-4186-4bad-a905-cdfb394937ca","keywords":null,"link":"/elet/20181006_Jegtomb_szakitotta_be_az_idos_par_hazanak_tetejet__egy_repulo_lehet_a_ludas","timestamp":"2018. október. 06. 15:32","title":"Jégtömb szakította be az idős pár házának tetejét - egy repülő lehet a ludas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az októberi tapasztalatok alapján nem csökkent a kereslet sem a lakáspiacon, sem a hozzá kapcsolódó jelzáloghitel-piacon. Az összezavarodott, segítséget kérő ügyfelekkel a pénzügyi közvetítők biztosan jól járnak majd.","shortLead":"Az októberi tapasztalatok alapján nem csökkent a kereslet sem a lakáspiacon, sem a hozzá kapcsolódó...","id":"20181008_Hiaba_szigoritottak_az_adossagfeket_porog_a_jelzaloghitelpiac_a_kozvetitok_pedig_nagyon_jol_jarnak_ezzel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a1ff962-d55e-4f38-a485-2b077416a486","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181008_Hiaba_szigoritottak_az_adossagfeket_porog_a_jelzaloghitelpiac_a_kozvetitok_pedig_nagyon_jol_jarnak_ezzel","timestamp":"2018. október. 08. 11:40","title":"Hiába szigorították az adósságféket, pörög a jelzáloghitel-piac, a közvetítők pedig nagyon jól járnak ezzel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0f09772-9f24-46fc-9efc-793b185007e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség az új gyülekezési törvényre hivatkozik.","shortLead":"A rendőrség az új gyülekezési törvényre hivatkozik.","id":"20181007_Nem_lehet_tuntetni_az_Akademianal_Orban_es_Erdogan_talalkozik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0f09772-9f24-46fc-9efc-793b185007e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e718ea68-16de-4ca4-a993-18473e048fb6","keywords":null,"link":"/itthon/20181007_Nem_lehet_tuntetni_az_Akademianal_Orban_es_Erdogan_talalkozik","timestamp":"2018. október. 07. 14:00","title":"Nem lehet tüntetni az Akadémiánál, Orbán és Erdogan találkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cffa3555-24a9-4904-bb5e-5411acc3be92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség vizsgálódik az ügyben.","shortLead":"A rendőrség vizsgálódik az ügyben.","id":"20181007_Kiszakadt_egy_korhinta_kabinja_a_baji_bucsuban_ketten_serultek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cffa3555-24a9-4904-bb5e-5411acc3be92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c581f466-ab12-490a-aeed-e04d1f67f645","keywords":null,"link":"/itthon/20181007_Kiszakadt_egy_korhinta_kabinja_a_baji_bucsuban_ketten_serultek","timestamp":"2018. október. 07. 10:10","title":"Kiszakadt egy körhinta kabinja a baji búcsúban, ketten sérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4acb3934-718e-46a5-8875-cb0e556cbf65","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Japán Nagydíjat is csont nélkül behúzta.\r

\r

","shortLead":"A Japán Nagydíjat is csont nélkül behúzta.\r

\r

","id":"20181007_Hamilton_rajtcel_gyozelemmel_nyert__karnyujtasnyira_van_a_vbcimtol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4acb3934-718e-46a5-8875-cb0e556cbf65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b63f65-e3ed-4240-a813-e698b59463c0","keywords":null,"link":"/sport/20181007_Hamilton_rajtcel_gyozelemmel_nyert__karnyujtasnyira_van_a_vbcimtol","timestamp":"2018. október. 07. 10:29","title":"Hamilton rajt-cél győzelemmel nyert - karnyújtásnyira van a vb-címtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47048cb9-fb62-48b7-9510-bf66b69c58fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az államtól kapott támogatást adnák oda önkénteseknek.","shortLead":"Az államtól kapott támogatást adnák oda önkénteseknek.","id":"20181008_Indul_a_Ketfarku_masodik_kozpenztekozlo_palyazata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47048cb9-fb62-48b7-9510-bf66b69c58fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a0fd702-200d-4868-aae5-f069d8cd6835","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181008_Indul_a_Ketfarku_masodik_kozpenztekozlo_palyazata","timestamp":"2018. október. 08. 14:18","title":"Indul a Kétfarkú második közpénztékozló pályázata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]