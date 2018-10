Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d7030a8-650c-4b9c-a766-e38eaa07a9b4","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Dodonai választ kaptunk a kérdésre, amellyel az ÁSZ-hoz fordultunk, azt tudakolva, tervezi-e vizsgálni a Transparency International szerint 30 milliárdos kárt okozó letelepedésikötvény-bizniszt. A közpénzek elköltésének őre annyit elismert, a téma hozzá tartozik.","shortLead":"Dodonai választ kaptunk a kérdésre, amellyel az ÁSZ-hoz fordultunk, azt tudakolva, tervezi-e vizsgálni a Transparency...","id":"20181008_ASZ_talan_vizsgaljak_a_letelepedesi_kotvenyeket_talan_nem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d7030a8-650c-4b9c-a766-e38eaa07a9b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40002739-9f2c-4962-a418-ba13cf931265","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_ASZ_talan_vizsgaljak_a_letelepedesi_kotvenyeket_talan_nem","timestamp":"2018. október. 08. 15:55","title":"ÁSZ: Talán vizsgáljuk a letelepedési kötvényeket, talán nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6b70284-4a7d-4f81-84e1-6fcf07db7c00","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ezeken lévő épület hasznosítására pedig újabb jegybanki alapítványi cég jött létre. ","shortLead":"Az ezeken lévő épület hasznosítására pedig újabb jegybanki alapítványi cég jött létre. ","id":"20181008_Buvohelyet_trezort_es_barlangrendszert_vett_a_jegybank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6b70284-4a7d-4f81-84e1-6fcf07db7c00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f23be60-9837-4e62-923e-b595bdf31486","keywords":null,"link":"/kkv/20181008_Buvohelyet_trezort_es_barlangrendszert_vett_a_jegybank","timestamp":"2018. október. 08. 09:54","title":"Búvóhelyet, trezort és barlangrendszert vett a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a94aeb64-2efe-4d33-a53f-e150818cf801","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az új árukat külföldön is piacra dobja.","shortLead":"Az új árukat külföldön is piacra dobja.","id":"20181007_Egeszseges_egytaletelekkel_es_etteremhalozattal_rukkol_elo_a_Fornetti_alapitoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a94aeb64-2efe-4d33-a53f-e150818cf801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"519cdedb-73dd-4ea5-90d4-c121e7fabbb8","keywords":null,"link":"/kkv/20181007_Egeszseges_egytaletelekkel_es_etteremhalozattal_rukkol_elo_a_Fornetti_alapitoja","timestamp":"2018. október. 07. 16:02","title":"Egészséges egytálételekkel és étteremhálózattal rukkol elő a Fornetti alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e879a3d-fc51-401d-a9dd-de98fac11b43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Villányból Pécsre tartó éjszakai vonaton nem volt elég hely. ","shortLead":"A Villányból Pécsre tartó éjszakai vonaton nem volt elég hely. ","id":"20181007_Nem_fertek_fel_a_vonatra_kutyas_rendorok_szedtek_le_oket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e879a3d-fc51-401d-a9dd-de98fac11b43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05401bc9-b339-4d4a-9cf8-20fbdff52722","keywords":null,"link":"/itthon/20181007_Nem_fertek_fel_a_vonatra_kutyas_rendorok_szedtek_le_oket","timestamp":"2018. október. 07. 09:59","title":"Nem fértek fel a vonatra, kutyás rendőrök szedték le őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"734d38e3-8541-4f62-8775-d23a7f14630b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tűzben 18 tűzoltó sérült meg.","shortLead":"A tűzben 18 tűzoltó sérült meg.","id":"20181007_Bozottuz_miatt_kiuritettek_egy_kempinget_Portugaliaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=734d38e3-8541-4f62-8775-d23a7f14630b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a61cc8a-20ba-4656-ac5f-2712694c4ace","keywords":null,"link":"/vilag/20181007_Bozottuz_miatt_kiuritettek_egy_kempinget_Portugaliaban","timestamp":"2018. október. 07. 15:33","title":"Bozóttűz miatt kiürítettek egy kempinget Portugáliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac460b8c-c0c5-45a6-a6eb-7c5f1587151c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Novák Katalin mindhárom gyereke és a férje is szerepel a főleg az államtitkárról szóló videóban. ","shortLead":"Novák Katalin mindhárom gyereke és a férje is szerepel a főleg az államtitkárról szóló videóban. ","id":"20181008_Novak_Katalin_sajat_csaladjaval_nepszerusiti_a_csaladokat_az_Emmi_oldalan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac460b8c-c0c5-45a6-a6eb-7c5f1587151c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a588dcf1-011b-4f5b-bdf8-9645ce3fe397","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_Novak_Katalin_sajat_csaladjaval_nepszerusiti_a_csaladokat_az_Emmi_oldalan","timestamp":"2018. október. 08. 06:48","title":"Novák Katalin saját családjával népszerűsíti a családokat az Emmi oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f17c3e2-6e57-4f10-935b-10006a795e1a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Élelmiszeripari és húsfeldolgozó üzemekről van szó.","shortLead":"Élelmiszeripari és húsfeldolgozó üzemekről van szó.","id":"20181007_Hat_magyar_gyar_epul_Ghanaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f17c3e2-6e57-4f10-935b-10006a795e1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56621ff3-5baa-4e10-a98f-dab89d43f4ef","keywords":null,"link":"/kkv/20181007_Hat_magyar_gyar_epul_Ghanaban","timestamp":"2018. október. 07. 12:07","title":"Hat magyar gyár épül Ghánában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az októberi tapasztalatok alapján nem csökkent a kereslet sem a lakáspiacon, sem a hozzá kapcsolódó jelzáloghitel-piacon. Az összezavarodott, segítséget kérő ügyfelekkel a pénzügyi közvetítők biztosan jól járnak majd.","shortLead":"Az októberi tapasztalatok alapján nem csökkent a kereslet sem a lakáspiacon, sem a hozzá kapcsolódó...","id":"20181008_Hiaba_szigoritottak_az_adossagfeket_porog_a_jelzaloghitelpiac_a_kozvetitok_pedig_nagyon_jol_jarnak_ezzel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a1ff962-d55e-4f38-a485-2b077416a486","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181008_Hiaba_szigoritottak_az_adossagfeket_porog_a_jelzaloghitelpiac_a_kozvetitok_pedig_nagyon_jol_jarnak_ezzel","timestamp":"2018. október. 08. 11:40","title":"Hiába szigorították az adósságféket, pörög a jelzáloghitel-piac, a közvetítők pedig nagyon jól járnak ezzel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]