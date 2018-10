Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"674229bf-3d09-476c-965b-04fc8153ecf9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hódmezővásárhelyi polgármester nem visszavonul, csak egy ajánlattal állt elő. A Fidesz elszámoltatását ígéri, a Jobbik elnökét pedig harcostársának nevezte.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi polgármester nem visszavonul, csak egy ajánlattal állt elő. A Fidesz elszámoltatását ígéri...","id":"20181008_MarkiZay_Soha_nem_fogom_feladni_kuzdok_mindhalalig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=674229bf-3d09-476c-965b-04fc8153ecf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26d645cc-df51-4609-9ad9-78f429c3129b","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_MarkiZay_Soha_nem_fogom_feladni_kuzdok_mindhalalig","timestamp":"2018. október. 08. 10:49","title":"Márki-Zay: Soha nem fogom feladni, küzdök mindhalálig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf838e53-4ded-49ad-a2f0-c6a47321d9b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A forgalommal szemben közlekedett egy autós az M6-os autópályán még csütörtök éjjel. Az RTL Klub egyik nézője videóra vette a kocsit, ami kilométereken át a belső sávban haladt, jelzett is a sofőrnek, de hiába.","shortLead":"A forgalommal szemben közlekedett egy autós az M6-os autópályán még csütörtök éjjel. Az RTL Klub egyik nézője videóra...","id":"20181006_Video_a_forgalommal_szembe_halado_autorol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf838e53-4ded-49ad-a2f0-c6a47321d9b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a516f64-67e1-4bb8-bb16-c25c0a441862","keywords":null,"link":"/elet/20181006_Video_a_forgalommal_szembe_halado_autorol","timestamp":"2018. október. 06. 17:12","title":"Videó a forgalommal szembe haladó autóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7bd22a2-4d64-4d45-98a5-c69bcab9558d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Izraeli kutatók szerint az érzéstelenítésre használt ketamin szájon át bevéve gyorsan, hatékonyan és biztonságosan csökkenti a depressziós tüneteket. A depresszió gyors enyhítése új és fejlődő területe a betegség kezelésének, mivel a jelenlegi eljárásokkal legalább három hétig tart a jelentős javulás elérése.","shortLead":"Izraeli kutatók szerint az érzéstelenítésre használt ketamin szájon át bevéve gyorsan, hatékonyan és biztonságosan...","id":"20181007_depresszio_kezelese_ketamin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7bd22a2-4d64-4d45-98a5-c69bcab9558d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3c9e869-808c-437b-8ccb-2947b7cff0f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181007_depresszio_kezelese_ketamin","timestamp":"2018. október. 07. 09:03","title":"Megvan a csodaszer a depresszió ellen? Elég durván hangzik: a lónyugtató ketamin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"870181d7-5a6d-4b60-b34b-f2ee1ef3f9b5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szándékos emberölésben találták bűnösnek.","shortLead":"Szándékos emberölésben találták bűnösnek.","id":"20181006_Eliteltek_chicagoi_rendort_aki_16_lovessel_vegzett_egy_fekete_kamasszal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=870181d7-5a6d-4b60-b34b-f2ee1ef3f9b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4719061-e09f-4988-9e96-8384ed1bcdea","keywords":null,"link":"/vilag/20181006_Eliteltek_chicagoi_rendort_aki_16_lovessel_vegzett_egy_fekete_kamasszal","timestamp":"2018. október. 06. 12:10","title":"Elítélték chicagói rendőrt, aki 16 lövéssel végzett egy fekete kamasszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a22f044-3252-4502-83da-5f5692f67696","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Kevesen festették le jobban, művészibb módon azt a lelkiállapotot, amiben az ezredforduló körül és óta élünk. Kikerülhetetlen. Megosztó. Dalszerző géniusz. Ma lép a hatodik ikszbe a Radiohead énekese.","shortLead":"Kevesen festették le jobban, művészibb módon azt a lelkiállapotot, amiben az ezredforduló körül és óta élünk...","id":"20181007_OK_Kontener__ma_50_eves_Thom_Yorke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a22f044-3252-4502-83da-5f5692f67696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0acdabb-564e-4c7b-ae0a-5323ea1fef41","keywords":null,"link":"/kultura/20181007_OK_Kontener__ma_50_eves_Thom_Yorke","timestamp":"2018. október. 07. 18:28","title":"OK Konténer - ma 50 éves Thom Yorke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7f1d98e-6d7e-471d-bffb-c3dc1a5cef40","c_author":"Seres László","category":"itthon","description":"Nincs központi ideológiája és irányítása, gyűlölködő körök és blogok laza hálózata, amelyeket az köt össze, hogy elutasítják például a politikai korrektséget, a kisebbségi jogokat, a kulturális baloldalt, a feminizmust, a gazdasági liberalizmust. Az amerikai alt-rightosok nem használják ugyan a faji kategóriát, de ellenzik a bevándorlást, mondván, az a „fehér”, nyugati, keresztény civilizáció alapjait fenyegeti. Azért vannak köztük nácik is, például a \"fehér nacionalisták\".","shortLead":"Nincs központi ideológiája és irányítása, gyűlölködő körök és blogok laza hálózata, amelyeket az köt össze...","id":"201831_bekaperspektiva_mi_azaz_altright","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7f1d98e-6d7e-471d-bffb-c3dc1a5cef40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2684529-1207-4003-be25-7376177474f6","keywords":null,"link":"/itthon/201831_bekaperspektiva_mi_azaz_altright","timestamp":"2018. október. 07. 14:01","title":"Békaperspektíva: az amerikai alt-right","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fef49024-e0ee-4a41-974e-02277f92176d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az áldozatok száma átlépte az 1900-at, de a hatóságok még mindig eltűntek után kutatnak, így ez a szám tovább emelkedhet.","shortLead":"Az áldozatok száma átlépte az 1900-at, de a hatóságok még mindig eltűntek után kutatnak, így ez a szám tovább...","id":"20181008_Mar_csaknem_ketezer_halottja_van_az_indonez_foldrengesnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fef49024-e0ee-4a41-974e-02277f92176d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6879f88f-234e-43be-8a84-fcddf6fc162b","keywords":null,"link":"/vilag/20181008_Mar_csaknem_ketezer_halottja_van_az_indonez_foldrengesnek","timestamp":"2018. október. 08. 08:52","title":"Már csaknem kétezer halottja van az indonéz földrengésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78637875-2fff-453b-92f5-6abe34ac561a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szeptemberi IFA-n mutatta be a Samsung kereskedelmi forgalomba szánt 8K felbontású tévéit. A 85”-es változat árát akkor még sűrű homály fedte, mostantól viszont már előrendelhető a készülék.","shortLead":"A szeptemberi IFA-n mutatta be a Samsung kereskedelmi forgalomba szánt 8K felbontású tévéit. A 85”-es változat árát...","id":"20181006_samsung_85_colos_8k_televizio_tv_qled","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78637875-2fff-453b-92f5-6abe34ac561a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"121c0694-7f90-4049-9fc4-4a21ec74de66","keywords":null,"link":"/tudomany/20181006_samsung_85_colos_8k_televizio_tv_qled","timestamp":"2018. október. 06. 13:03","title":"Megjelent a Samsung új TV-je: 35 millió képpont felbontású, 85”-os","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]