Új épületben kezdték a tanévet a pilisborosjenői gyerekek, csak éppen nincs közvilágítás a külterületre költöztetett iskolánál, így pedig nem engedélyezik még egy zebra felfestését sem. Ezért a diákoknak az egyre korábbi sötétedésben gyalogátkelő nélkül kell átkelniük a forgalmas úton, ami az aggódó szülők szerint életveszélyes. A biztonságos megoldáshoz ugyanis több hatóság többféle engedélye kellene, ezért legutóbb is négy évbe telt, mire összehoztak egy zebrát.

„A gyerekeink nincsenek biztonságban, egyre korábban sötétedik és így még felnőttként is félelmetes az átkelés” – egy mondat arról az internetre kikerült videóból, amelyben szülők állnak ki, hogy felhívják a figyelmet a pilisborosjenői általános iskola lehetetlen helyzetére. A megnövekedett gyerekszám miatt az idei tanévtől az általános iskola egy nagyobb, megfelelőbb, zöld udvaros épületbe költözött, csakhogy a külterületen található új helyen nincs se közvilágítás, se zebra. A gyerekeknek ezek nélkül kell átkelniük a forgalmas úton, ahol a nemrég kihelyezett sebességkorlátozó tábla ellenére van, hogy 80-90 km/órával húznak el a kocsik. A szülők szándékosan ugyanúgy sötétben rögzítették a felvételt, hogy érzékeltessék, hogyan kellene a gyerekeiknek a korai sötétedés miatt hazaevickélniük. A videón így jobb híján azt kérik a helyiektől: szóljanak a környezetükben mindenkinek, „hogy lassítson az iskolánál”.

A lassítás és fokozott odafigyelés sokat segíthet, de önmagában még nem oldja meg, hogy a diákok biztonságban hazajussanak a külterületre került intézményből a település nagyjából egy kilométerre található központja felé. Másrészt adódik a kérdés: hogyan lehetséges, hogy az iskola több száz gyerek életét érintő áthelyezésével párhuzamosan nem sikerült gondoskodni a megfelelő gyalogátkelő és világítás kiépítéséről, miközben a költözés már tavaly ősszel eldőlt, az pedig nyilván kiszámítható volt, mikortól indul a tanév.

Ennek ellenére eddig mindössze a külterületi iskolához vezető járda készült el az úttest egyik oldalán, de a szülők szerint még ez sem megfelelően. Ugyanis szerintük a térkőből készült gyalogút balesetveszélyes, nem felel meg az előírt műszaki követelményeknek és vízelvezetés híján könnyen használhatatlanná válhat – hangzott el azon a demonstráción, amelyet a szülők szerveztek a pilisborosjenői önkormányzat képviselő-testületi ülésének idejére. Ahogy az RTL Híradójának tudósítása alapján megírtuk, itt ígéretet kaptak arra, hogy a település vezetése mielőbb lépéseket tesz a helyzet rendezéséért.

© bkk.hu

„Mi, aggódó szülők a 2018 tavaszi tájékoztatókon a polgármesteri hivataltól még azt a tájékoztatást kaptuk, hogy szeptemberre el fog készülni minden, ami a gyerekek biztonságos közlekedéséhez szükséges, de a tanévkezdéskor nyoma sem volt a várt megoldásoknak” – mondta Medveczki György. A szülők ez után szabályosan nyomozni kezdtek, hívogatták az illetékes hatóságokat, és végül az derült ki, hogy „nagyjából nullán áll a történet”: a közvilágítás engedélyeztetése még el sem kezdődött, márpedig ez előfeltétele a gyalogátkelőhely engedélyezésének.

Az édesapa külön kiemelte: maguk a szülők sem tétlenek, felajánlották a segítségüket a mielőbbi megoldás érdekében, így többek közt beszerveztek egy közlekedési szakértőt, aki segítene a tervezésben, kivitelezésben. A képviselő-testületi ülésre szervezett demonstráción papírzebrákkal felvonuló tüntető szülők végül annyiban célt értek, hogy a polgármester elfogadta, hogy a szülők által is delegált tagokból munkacsoportot állítsanak fel a kérdés megoldására. „Azt ígérték, hogy már pénteken megkapjuk a különféle dokumentumokat és az engedélyeztetésre, megvalósításra vonatkozó ütemtervet, de ez végül nem érkezett meg” – tette hozzá.

© MTI / Marjai János

Addig gondolkodtak a napelemes világításon, míg elindult a tanév

A szülők azért aggódnak, mert állításuk szerint informálisan az is elhangzott, hogy a településen „legutóbb is több mint 4 év volt egy zebra kialakítása”, így valószínűleg még hónapokig minden így marad. Ahogy egy másik szülő, Szabó Alexandra a demonstráción mondta, az nem megoldás, hogy mindenki autóval próbálja hozni-vinni minden nap a gyereket, ahogy hosszú távon az sem, ha rendőrök segítenek az átkelésben. „Úgy tudjuk, hogy már márciusban született egy szakvélemény arról, hogy a tervezett napelemes rendszer telepítése ide nem jó, hosszú távon csakis az Elműre kötött rendszer a megoldás. Májusban mégis az előbbit jelentette be a polgármester,ezt kergette fél évig” – magyarázta.

A helyzetet tovább rontja, hogy más biztonsági berendezések, így az út menti korlátok is hiányoznak az iskolánál, és mivel járda csak az egyik oldalon van, mindenképpen át kell menniük a diákoknak az úttesten.

Mindez sajátos partizánakciókat szül, valaki például felszerelt egy neonszínű Michelin-babás figyelmeztető táblát az iskolához, de ezt a közútkezelő leszerelte, hiszen nem volt rá engedély. A szülők mindenesetre most láthatósági mellényeket osztanának az iskolánál, és folyamatosan próbálják napirenden tartani a kérdést.

Nem tudni, mikorra lesz végleges megoldás

„Nem egy személyben az önkormányzat a felelős, hiszen például az érintett útszakaszt a közútkezelő kezeli, míg a közvilágítás kialakításához az Elmű is szükséges” – válaszolta a jegyző, Szabó József Zoltán arra a kérdésre, hogy miért nem oldódott meg a helyzet tanévkezdésre, mikor az iskola átköltöztetésének előkészítése már tavaly ősszel elkezdődött. Folyamatosan dolgozunk a kérdés megoldásán – tette hozzá, kiemelve, hogy nem a szülői demonstráció hatására cselekednek, anélkül is a helyzet végleges rendezésére törekedtek.

„A buszöböl kialakítását és iskolához vezető járdát is az önkormányzat oldotta meg. Ahogy a múlt heti képviselő-testületi ülésen eldőlt, összeül az ezzel foglalkozó munkacsoport, amelynek az is feladata lesz, hogy az átkelőhely és világítás megvalósulásáig átmeneti megoldásokat találjunk. El kell fogadni, hogy rövid időn belül nem lehet véglegesen rendezni a helyzetet, de az önkormányzat mindenre nyitott a gyerekek biztonsága érdekében” – mondta, hozzátéve, hogy elfogadják a szülők, illetve az általuk bevont szakemberek segítségét is.

Közterületesek, rendőrök, szülők segítenek

A szülők szerint az új járda sem jól épült meg, nincs vízelvezetés és nem csatlakozik az iskolánál © Facebook

Bár hivatalos értesítést még nem kaptak, úgy tudják, hogy sikeres volt a pályázatuk egy intelligens zebra kialakítására, csakhogy ennek megvalósításához fel kellene újítani az úttestet. Ilyen ideiglenes megoldásként gondolkodnak azon, hogyan lehetne oldalról megvilágítani az útszakaszt a közvilágítás kiépítéséig úgy, hogy az autós forgalmat azzal ne zavarják. A közterület-felügyelet és a helyi rendőrség is bevonható, hogy a gyerekek biztonságos átkelését biztosítsák, amibe egymást váltva szülők is besegíthetnek társadalmi munkában. Napelemes kandeláberek kihelyezése is felmerült, az illegálisan felszerelt, majd eltávolított Michelin-babás figyelmeztető tábla mielőbbi engedélyezése érdekében szintén lépéséket tesznek a közútkezelőnél, az Elművel pedig együttműködési megállapodást kötnek, amitől az eljárás felgyorsítását remélik.

A jegyző megerősítette, hogy a településen valóban van egy olyan zebra a 10-es út mentén, amelynek az engedélyezése négy évig tartott, de azt nem tudta megmondani, hogy az iskolánál várhatóan mennyi időbe telik majd a biztonságos átkelés kialakítása. Ahogy fogalmazott, jósolni nem szeretne, "ellentmondóak az információik, van olyan szakember, aki szerint pár hónap, más ennél többet mond”".