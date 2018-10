Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02804ab5-74e8-4e6f-8903-da8eadfcce21","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Legalábbis ami a törzskönyvezett kutyákat illeti, a magyar vizsla, a német juhász és az angol bulldog is népszerű volt.","shortLead":"Legalábbis ami a törzskönyvezett kutyákat illeti, a magyar vizsla, a német juhász és az angol bulldog is népszerű volt.","id":"20181008_A_francia_bulldog_volt_a_legnepszerubb_kutyafajta_tavaly_itthon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02804ab5-74e8-4e6f-8903-da8eadfcce21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e36b09b-f5bc-42db-bd6d-00b0c0c76013","keywords":null,"link":"/elet/20181008_A_francia_bulldog_volt_a_legnepszerubb_kutyafajta_tavaly_itthon","timestamp":"2018. október. 08. 08:06","title":"A francia bulldog volt a legnépszerűbb kutyafajta tavaly itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0737e64-9f7d-4b35-8eb1-446be4245474","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kihúzzák a dugót: a Google megszünteti a Chrome mobilos változatának támogatását az Android operációs rendszer korábbi verzióin.","shortLead":"Kihúzzák a dugót: a Google megszünteti a Chrome mobilos változatának támogatását az Android operációs rendszer korábbi...","id":"20181009_google_chrome_bongeszo_frissites_update_android_4_jelly_bean","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0737e64-9f7d-4b35-8eb1-446be4245474&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1322cd2b-7cf8-479c-8ab6-3e5a04286c1a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181009_google_chrome_bongeszo_frissites_update_android_4_jelly_bean","timestamp":"2018. október. 09. 11:03","title":"Régi androidosok, figyelem: fontos változás jön a Chrome-ban, tízmilliókat érint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac460b8c-c0c5-45a6-a6eb-7c5f1587151c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Novák Katalin mindhárom gyereke és a férje is szerepel a főleg az államtitkárról szóló videóban. ","shortLead":"Novák Katalin mindhárom gyereke és a férje is szerepel a főleg az államtitkárról szóló videóban. ","id":"20181008_Novak_Katalin_sajat_csaladjaval_nepszerusiti_a_csaladokat_az_Emmi_oldalan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac460b8c-c0c5-45a6-a6eb-7c5f1587151c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a588dcf1-011b-4f5b-bdf8-9645ce3fe397","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_Novak_Katalin_sajat_csaladjaval_nepszerusiti_a_csaladokat_az_Emmi_oldalan","timestamp":"2018. október. 08. 06:48","title":"Novák Katalin saját családjával népszerűsíti a családokat az Emmi oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6f908c-7867-4fb5-9575-c100d197f6e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181008_Ahol_jo_bringazni_ott_jo_elni__film_keszult_a_bringas_felvonulasrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a6f908c-7867-4fb5-9575-c100d197f6e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df78f2be-3930-4f18-b2ab-841f269e86fa","keywords":null,"link":"/elet/20181008_Ahol_jo_bringazni_ott_jo_elni__film_keszult_a_bringas_felvonulasrol","timestamp":"2018. október. 08. 09:18","title":"Ahol jó bringázni, ott jó élni – film készült a bringás felvonulásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9995273a-6b00-4c48-989b-ce3015c4b671","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig hat tíz év alatti gyereket kellett kórházba vinni.","shortLead":"Eddig hat tíz év alatti gyereket kellett kórházba vinni.","id":"20181009_Benulassal_jaro_neurologiai_betegsegtol_feltik_gyermekeiket_a_minnesotai_szulok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9995273a-6b00-4c48-989b-ce3015c4b671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cf3217b-0e3d-4916-bd8f-4733735a5a2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181009_Benulassal_jaro_neurologiai_betegsegtol_feltik_gyermekeiket_a_minnesotai_szulok","timestamp":"2018. október. 09. 12:34","title":"Bénulással járó neurológiai betegségtől féltik gyermekeiket a minnesotai szülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4becf94-c774-449c-95d3-aaabdc4cbdc8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség arra hivatkozva hessegette el a DK-t, hogy a területen védett személy tartózkodik. Miközben pár méterrel arrébb meg gyűltek a törökök. ","shortLead":"A rendőrség arra hivatkozva hessegette el a DK-t, hogy a területen védett személy tartózkodik. Miközben pár méterrel...","id":"20181009_Gyurcsanyeknak_megtiltottak_hogy_Erdogan_ellen_tuntessenek_a_torok_szimpatizansok_viszont_nyugodtan_gyulekezhettek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4becf94-c774-449c-95d3-aaabdc4cbdc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad3c0e1e-f592-4a13-a289-3f0964c52f53","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Gyurcsanyeknak_megtiltottak_hogy_Erdogan_ellen_tuntessenek_a_torok_szimpatizansok_viszont_nyugodtan_gyulekezhettek","timestamp":"2018. október. 09. 08:58","title":"Gyurcsányéknak megtiltották, hogy Erdogan ellen tüntessenek, a török szimpatizánsok viszont nyugodtan gyülekezhettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4013cf5e-b6ac-4cef-a4de-7aca6a7fb11c","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Megválasztható jelöltek hiánya miatt eredménytelen volt az Országos Bírói Tanács póttagválasztása – értesült a hvg.hu.","shortLead":"Megválasztható jelöltek hiánya miatt eredménytelen volt az Országos Bírói Tanács póttagválasztása – értesült a hvg.hu.","id":"20181009_Botranyba_fulladt_az_OBT_pottagvalasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4013cf5e-b6ac-4cef-a4de-7aca6a7fb11c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27394804-6261-4ea8-b728-d2656742266f","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Botranyba_fulladt_az_OBT_pottagvalasztas","timestamp":"2018. október. 09. 13:18","title":"Botrányba fulladt az Országos Bírói Tanács póttagválasztása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c877e66c-818f-4d6c-86c5-a12355546dd2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A posztra a spanyol David Davist nevezték ki egy héttel azután, hogy elődjét, Ljubomir Vranjest felmentették a munkavégzés alól. ","shortLead":"A posztra a spanyol David Davist nevezték ki egy héttel azután, hogy elődjét, Ljubomir Vranjest felmentették...","id":"20181009_david_davis_a_telekom_veszprem_kezilabdacsapat_uj_edzoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c877e66c-818f-4d6c-86c5-a12355546dd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c059d93-bde1-448c-b60b-6b2a41ffd74f","keywords":null,"link":"/sport/20181009_david_davis_a_telekom_veszprem_kezilabdacsapat_uj_edzoje","timestamp":"2018. október. 09. 13:23","title":"Megvan a Veszprém új edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]