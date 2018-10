Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b055e5cc-814a-4ccc-82c7-28e431a29234","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem könnyű lányként felnőni.","shortLead":"Nem könnyű lányként felnőni.","id":"20181008_Az_egyenruha_sem_vedi_meg_az_iskolas_lanyokat_a_zaklatastol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b055e5cc-814a-4ccc-82c7-28e431a29234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c884f24d-840b-4622-b93e-dbebe1bd85f1","keywords":null,"link":"/elet/20181008_Az_egyenruha_sem_vedi_meg_az_iskolas_lanyokat_a_zaklatastol","timestamp":"2018. október. 08. 11:13","title":"Az egyenruha sem védi meg az iskolás lányokat a zaklatástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Az új Puskás-stadion és a Duna Aréna után a harmadik legdrágább magyar sportberuházás kezdődik el.","shortLead":"Az új Puskás-stadion és a Duna Aréna után a harmadik legdrágább magyar sportberuházás kezdődik el.","id":"20181009_Garancsi_Istvan_Market_Szekesfehervar_sportcsarnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bec329c-947a-4cd4-a7b2-1812b092efb4","keywords":null,"link":"/kkv/20181009_Garancsi_Istvan_Market_Szekesfehervar_sportcsarnok","timestamp":"2018. október. 09. 13:54","title":"25 milliárd forintból építhet sportcsarnokot Garancsi István cége Székesfehérváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb314b06-dc93-4279-bc9e-7021196defa5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Sajtóértesülések szerint megállapodás született a Formula–1-es világbajnokságot irányító Liberty Media képviselői és Vietnam között arról, hogy 2020-ban Hanoiban is rendeznek majd versenyhétvégét.","shortLead":"Sajtóértesülések szerint megállapodás született a Formula–1-es világbajnokságot irányító Liberty Media képviselői és...","id":"20181008_f1_azsiai_futam_liberty_media","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb314b06-dc93-4279-bc9e-7021196defa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"966a69c3-ffae-4af7-9d9f-f26c5d6c23e6","keywords":null,"link":"/sport/20181008_f1_azsiai_futam_liberty_media","timestamp":"2018. október. 08. 15:07","title":"Jöhet az újabb ázsiai F1-es futam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac460b8c-c0c5-45a6-a6eb-7c5f1587151c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Novák Katalin mindhárom gyereke és a férje is szerepel a főleg az államtitkárról szóló videóban. ","shortLead":"Novák Katalin mindhárom gyereke és a férje is szerepel a főleg az államtitkárról szóló videóban. ","id":"20181008_Novak_Katalin_sajat_csaladjaval_nepszerusiti_a_csaladokat_az_Emmi_oldalan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac460b8c-c0c5-45a6-a6eb-7c5f1587151c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a588dcf1-011b-4f5b-bdf8-9645ce3fe397","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_Novak_Katalin_sajat_csaladjaval_nepszerusiti_a_csaladokat_az_Emmi_oldalan","timestamp":"2018. október. 08. 06:48","title":"Novák Katalin saját családjával népszerűsíti a családokat az Emmi oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16d0b0bc-b64a-4c6d-9f19-3c0b737b9b8a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerintük a Petőfi Irodalmi Múzeum intézményi és szellemi integritása került veszélybe.","shortLead":"Szerintük a Petőfi Irodalmi Múzeum intézményi és szellemi integritása került veszélybe.","id":"20181009_A_Szepirok_Tarsasaga_levelben_aggodik_Prohle_Gergely_menesztese_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16d0b0bc-b64a-4c6d-9f19-3c0b737b9b8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1e6e83c-5c80-47c7-b694-79250d089dae","keywords":null,"link":"/kultura/20181009_A_Szepirok_Tarsasaga_levelben_aggodik_Prohle_Gergely_menesztese_miatt","timestamp":"2018. október. 09. 09:49","title":"A Szépírók Társasága levélben aggódik Prőhle Gergely menesztése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9995273a-6b00-4c48-989b-ce3015c4b671","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig hat tíz év alatti gyereket kellett kórházba vinni.","shortLead":"Eddig hat tíz év alatti gyereket kellett kórházba vinni.","id":"20181009_Benulassal_jaro_neurologiai_betegsegtol_feltik_gyermekeiket_a_minnesotai_szulok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9995273a-6b00-4c48-989b-ce3015c4b671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cf3217b-0e3d-4916-bd8f-4733735a5a2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181009_Benulassal_jaro_neurologiai_betegsegtol_feltik_gyermekeiket_a_minnesotai_szulok","timestamp":"2018. október. 09. 12:34","title":"Bénulással járó neurológiai betegségtől féltik gyermekeiket a minnesotai szülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d759296-38c0-4d8d-b5b8-e2a17dcf9b75","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Jövő ősszel indulhat a nagy felújítás, 2021-ben lehet majd újra közlekedni a Lánchídon és az Alagútban.","shortLead":"Jövő ősszel indulhat a nagy felújítás, 2021-ben lehet majd újra közlekedni a Lánchídon és az Alagútban.","id":"20181009_Csak_masfel_evre_zarhatnak_le_a_Lanchidat_de_a_gyalogosokat_ket_evre_letiltjak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d759296-38c0-4d8d-b5b8-e2a17dcf9b75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"169899e3-fdab-4dd5-be6b-1ae154c285c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181009_Csak_masfel_evre_zarhatnak_le_a_Lanchidat_de_a_gyalogosokat_ket_evre_letiltjak","timestamp":"2018. október. 09. 18:03","title":"Csak másfél évre zárhatnák le a Lánchidat, de a gyalogosokat két évre letiltják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3332478d-8350-47b0-a762-88e27a2c9224","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem ez volt az első és az utolsó önkéntes akciójuk.","shortLead":"Nem ez volt az első és az utolsó önkéntes akciójuk.","id":"20181009_Sajat_gyumolcsadagjukat_adtak_az_ormansagi_gyerekeknek_egy_cementgyar_munkasai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3332478d-8350-47b0-a762-88e27a2c9224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00be5274-99fb-4984-b6f3-be102dc8d036","keywords":null,"link":"/kkv/20181009_Sajat_gyumolcsadagjukat_adtak_az_ormansagi_gyerekeknek_egy_cementgyar_munkasai","timestamp":"2018. október. 09. 07:10","title":"Saját gyümölcsadagjukat adták az ormánsági gyerekeknek egy cementgyár munkásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]