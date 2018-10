Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"846f3b2a-fc43-4eb4-8319-2d24f97b9b0e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy szerencséjük volt a Szojuz orosz űrhajó utasainak, hiszen valószínűleg pontosan tudták, milyen kockázatokkal jár az űrutazás. Volt miből okulni, hiszen több száz elődjük áldozta életét azért, hogy az emberiség aránylag nyugodtan taxizhasson egy 300 kilométerrel a Föld körül keringő, focipálya méretű űrállomásra és vissza. Emlékezzünk meg róluk is.","shortLead":"Nagy szerencséjük volt a Szojuz orosz űrhajó utasainak, hiszen valószínűleg pontosan tudták, milyen kockázatokkal jár...","id":"20181011_urkatasztrofak_kronologia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=846f3b2a-fc43-4eb4-8319-2d24f97b9b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3110fc02-2521-46e1-92b6-f543fa12e5bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20181011_urkatasztrofak_kronologia","timestamp":"2018. október. 11. 13:30","title":"Nagy mázlija volt a Szojuz űrhajósainak, sokkal rosszabbul is végződhetett volna a baleset - kronológia, videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b5c8269-0e93-4082-bb6b-59d96ac4daf0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Virgin Galactic alapítója Elon Muskkal és Jeff Bezossal versenyez azért, hogy ő lehessen az első, aki űrutazásra jegyet váltó turistákat utaztat. Először azonban ő maga megy fel.","shortLead":"A Virgin Galactic alapítója Elon Muskkal és Jeff Bezossal versenyez azért, hogy ő lehessen az első, aki űrutazásra...","id":"20181010_Az_urbe_megy_Sir_Richard_Branson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b5c8269-0e93-4082-bb6b-59d96ac4daf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7ad2e27-4d59-478f-9587-f748fe1c9f4c","keywords":null,"link":"/kkv/20181010_Az_urbe_megy_Sir_Richard_Branson","timestamp":"2018. október. 10. 09:18","title":"Hónapokon belül az űrbe megy Sir Richard Branson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edcdb2a4-c08c-4a85-8e3f-36e2cf51ecad","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A főügyész szerint az ellenzéki politikus egy tizedik emeleti mosdó ablakán ugrott ki. Pártja szerint nem így történt.","shortLead":"A főügyész szerint az ellenzéki politikus egy tizedik emeleti mosdó ablakán ugrott ki. Pártja szerint nem így történt.","id":"20181009_Partja_szerint_meggyilkoltak_a_venezuelai_politikust_aki_kizuhant_egy_tizedik_emeleti_WCbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=edcdb2a4-c08c-4a85-8e3f-36e2cf51ecad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14aa53ec-b65f-4620-abf3-02bea645a520","keywords":null,"link":"/vilag/20181009_Partja_szerint_meggyilkoltak_a_venezuelai_politikust_aki_kizuhant_egy_tizedik_emeleti_WCbol","timestamp":"2018. október. 09. 21:11","title":"Pártja szerint meggyilkolták a venezuelai politikust, aki kizuhant egy tizedik emeleti WC-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61d0db74-0616-410a-9733-e0fbcd2c9eca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sony végre megoldja, hogy a PlayStation Networkön használt becenevek utólag is cserélhetők legyenek. Van azonban egy kis bibi. ","shortLead":"A Sony végre megoldja, hogy a PlayStation Networkön használt becenevek utólag is cserélhetők legyenek. Van azonban...","id":"20181010_sony_playstation_network_id_modositasa_nicknev_becenev_playstation_preview_program","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61d0db74-0616-410a-9733-e0fbcd2c9eca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9b41d0d-0a03-49a1-9191-56442bcb78de","keywords":null,"link":"/tudomany/20181010_sony_playstation_network_id_modositasa_nicknev_becenev_playstation_preview_program","timestamp":"2018. október. 10. 21:03","title":"Ezért a funkcióért összeteszik a két kezüket a PlayStation-rajongók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78e4f375-8b9d-47c8-a2c2-3cf18e1e6450","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Őrizetbe vették az alföldi kisvárosban a Mini Hungary Parkot, félmilliárd forint uniós pénzből felépítő cégekben érdekelt vállalkozót. Az ügyben már letartóztatták a beruházás gesztorát, és az akkor az uniós pályázatoknál eljáró ügynökség munkatársát is.","shortLead":"Őrizetbe vették az alföldi kisvárosban a Mini Hungary Parkot, félmilliárd forint uniós pénzből felépítő cégekben...","id":"20181011_A_cegvezer_bananheja_egy_videki_kisvaros_makettja_lehet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78e4f375-8b9d-47c8-a2c2-3cf18e1e6450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb7bd6e6-2121-4689-94d5-1080a2343faf","keywords":null,"link":"/kkv/20181011_A_cegvezer_bananheja_egy_videki_kisvaros_makettja_lehet","timestamp":"2018. október. 11. 13:46","title":"A cégvezér banánhéja egy vidéki kisváros makettja lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3122ed17-b27d-4fe1-9d69-450c80832a6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság emberölés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást M. Árpáddal szemben. Most letartóztatták.","shortLead":"A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság emberölés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást...","id":"20181011_Letartoztattak_a_ferfit_aki_tobb_kesszurassal_megolte_feleseget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3122ed17-b27d-4fe1-9d69-450c80832a6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ceed66-16ab-4ead-a704-2518775a49ec","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_Letartoztattak_a_ferfit_aki_tobb_kesszurassal_megolte_feleseget","timestamp":"2018. október. 11. 10:27","title":"Letartóztatták a férfit, aki több késszúrással megölte feleségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61dfb818-b739-4d16-9986-6703610c868b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érthető, ha számolják a napokat a Fortnite mobiljáték fejlesztői, hiszen minden 24 órában nagyjából másfél millió dollárt termel iOS-es mobiljátékuk egymagában. És akkor a többi platformról még nem is beszéltünk.","shortLead":"Érthető, ha számolják a napokat a Fortnite mobiljáték fejlesztői, hiszen minden 24 órában nagyjából másfél millió...","id":"20181010_fortnite_bevetelek_ios_android_pubg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61dfb818-b739-4d16-9986-6703610c868b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d1707a1-4426-4b4e-95b6-9941465652d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181010_fortnite_bevetelek_ios_android_pubg","timestamp":"2018. október. 10. 15:03","title":"Nem rossz: ingyen letölthető, mégis napi több százmillió forintot hoz a Fortnite","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a79bf255-04b1-4465-860a-7eebcb74e35e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iparági trendeknek megfelelően a kamerák számára, illetve ezzel összefüggésben a fotózási képességekre helyezte ki új telefonját a Samsung. 