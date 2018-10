Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A terminálokhoz közeli nagy parkolót építkezés miatt két évig nem használhatják az utasok, a közeli Holiday-ban pedig 3000 forint helyett 12 ezerre emelkedett a napidíj. Közben viszont rekordokat dönt a reptéri forgalom.","shortLead":"A terminálokhoz közeli nagy parkolót építkezés miatt két évig nem használhatják az utasok, a közeli Holiday-ban pedig...","id":"20181010_Repteri_parkolasi_kaosz_az_egyik_parkolo_bezart_emiatt_egy_masikban_negyszeresere_emelkedett_a_dij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40be090d-7133-4532-b728-ec683139d562","keywords":null,"link":"/kkv/20181010_Repteri_parkolasi_kaosz_az_egyik_parkolo_bezart_emiatt_egy_masikban_negyszeresere_emelkedett_a_dij","timestamp":"2018. október. 10. 10:33","title":"Ferihegyi káosz: az egyik parkoló bezárt, a másikban négyszeresére emelkedett a díj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebcbad30-6c07-485b-87de-0142894c79c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszavazta az Országgyűlés az NMHH és az MTVA költségvetési tervezetét, de a letelepedési kötvényeket még csak napirendre sem vették.","shortLead":"Megszavazta az Országgyűlés az NMHH és az MTVA költségvetési tervezetét, de a letelepedési kötvényeket még csak...","id":"20181009_Minden_eddiginel_tobb_penzbol_gazdalkodhat_jovore_a_kozmedia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebcbad30-6c07-485b-87de-0142894c79c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9383be05-4d4e-43cb-86df-1dc93a97ca53","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Minden_eddiginel_tobb_penzbol_gazdalkodhat_jovore_a_kozmedia","timestamp":"2018. október. 09. 13:31","title":"Minden eddiginél több pénzből gazdálkodhat jövőre a közmédia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd201523-495b-44d1-b5de-873b75b796e2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Állatkínzás és természetkárosítás miatt, ismeretlen tettes ellen tett feljelentést a kormányhivatal a Tiszaföldváron, miután lezárta vizsgálatát, amely akkor indult, amikor nyilvánosságra kerültek azok a horrorisztikus a felvételek, amelyek egy sertéstelepen készültek. ","shortLead":"Állatkínzás és természetkárosítás miatt, ismeretlen tettes ellen tett feljelentést a kormányhivatal a Tiszaföldváron...","id":"20181010_Tiszafoldvari_sertes_horror_Allatkinzas_es_termeszetkarositas_miatt_tett_feljelentest_a_kormanyhivatal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd201523-495b-44d1-b5de-873b75b796e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e554b3b-4c19-4fe6-9217-19a95256d8e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181010_Tiszafoldvari_sertes_horror_Allatkinzas_es_termeszetkarositas_miatt_tett_feljelentest_a_kormanyhivatal","timestamp":"2018. október. 10. 10:44","title":"Tiszaföldvári sertéshorror: Megúszhatják a börtönt a vétkesek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae82b2bc-e56b-4e23-ae71-a0fc2b1c6465","c_author":"Szent-Iványi István","category":"velemeny","description":"A magyar miniszterelnök folyamatosan ajnározza, valósággal dicsőíti a török elnököt, ugyanakkor nincs nyoma annak, hogy fenntartásait a török elnyomó rendszerrel kapcsolatban akár csak diplomatikusan szóba hozná. Vélemény.","shortLead":"A magyar miniszterelnök folyamatosan ajnározza, valósággal dicsőíti a török elnököt, ugyanakkor nincs nyoma annak...","id":"20181011_Mit_keresett_Erdogan_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae82b2bc-e56b-4e23-ae71-a0fc2b1c6465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"330d9b37-ee05-4a41-a1fd-eea5e848a310","keywords":null,"link":"/velemeny/20181011_Mit_keresett_Erdogan_Budapesten","timestamp":"2018. október. 11. 13:00","title":"Mit keresett Erdogan Budapesten?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d77d11f3-9d82-4a15-ba5a-a1f7c59ee267","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ismeretlenek által elhelyezett szórólapokon azt írják, minden Amerika-ellenes, fehérellenes esemény hátterében zsidók állnak. A lapokon Soros György, és több amerikai politikus arcképe is szerepel, Dávid-csillaggal a homlokukon.","shortLead":"Az ismeretlenek által elhelyezett szórólapokon azt írják, minden Amerika-ellenes, fehérellenes esemény hátterében...","id":"20181009_Kavanaught_vedo_zsidozo_szorolapok_jelentek_meg_amerikai_egyetemeken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d77d11f3-9d82-4a15-ba5a-a1f7c59ee267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7528c80f-9da7-4372-83c4-44a7e0c795dc","keywords":null,"link":"/vilag/20181009_Kavanaught_vedo_zsidozo_szorolapok_jelentek_meg_amerikai_egyetemeken","timestamp":"2018. október. 09. 20:27","title":"Kavanaugh-t védő, zsidózó szórólapok jelentek meg amerikai egyetemeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51487e9e-0872-4c56-9923-47b99e464670","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legújabb Pixelek mellett okoshangszórójának kijelzős változatát is bemutatta a Google New Yorkban. Ismerkedjenek meg a Google Home Hubbal.","shortLead":"A legújabb Pixelek mellett okoshangszórójának kijelzős változatát is bemutatta a Google New Yorkban. Ismerkedjenek meg...","id":"20181009_google_home_hub_kepernyos_okoshangszoro_bejelentes_digitalis_asszisztens","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51487e9e-0872-4c56-9923-47b99e464670&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c2bbe0d-e963-47c4-a6f4-77fd712d862b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181009_google_home_hub_kepernyos_okoshangszoro_bejelentes_digitalis_asszisztens","timestamp":"2018. október. 09. 21:03","title":"Bejelentették: itt a Google otthoni okosközpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa810826-b3f4-4a9a-9b70-24f29d22cda3","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Ha nincs térerő, akkor komoly gond van, főleg, ha mindez valós vészhelyzettel párosul. Szerencsére van megoldás, ami konkrétan egy mobiladótorony-hátizsák.","shortLead":"Ha nincs térerő, akkor komoly gond van, főleg, ha mindez valós vészhelyzettel párosul. Szerencsére van megoldás, ami...","id":"20181010_nokia_ultra_compact_network_4g_mobilhalozat_hatizsak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa810826-b3f4-4a9a-9b70-24f29d22cda3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aa03813-7939-42b5-aadb-36ccdd4582a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181010_nokia_ultra_compact_network_4g_mobilhalozat_hatizsak","timestamp":"2018. október. 10. 10:03","title":"Van olyan hátizsák, mellyel bárhol gyorsan létrehozható egy mobilhálózat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5821550-c8ea-4fa1-a294-6f2928b0272a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Blikk szerint a kocsit Dunakeszinénél találták meg.","shortLead":"A Blikk szerint a kocsit Dunakeszinénél találták meg.","id":"20181011_Emberi_csontok_voltak_egy_Dunabol_kiemelt_autoroncsban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5821550-c8ea-4fa1-a294-6f2928b0272a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3129a10-e184-4caf-96c2-cf322cf3c1aa","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_Emberi_csontok_voltak_egy_Dunabol_kiemelt_autoroncsban","timestamp":"2018. október. 11. 06:33","title":"Emberi csontok voltak egy Dunából kiemelt autóroncsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]