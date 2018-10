Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db133a28-817e-4913-8cb1-845bf36b3aef","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"A Salzburgi Ünnepi Játékok alatt, augusztus 11. és 19. között rendezték meg a barokk hercegérseki palota körbezárt szabad terén, klimatizált óriásponyva alatt a húsvéti fesztivál „sűrített” nyári kiadását. A tavaszi változat már négy évtizedes, a törzsgárdája 40 osztrák, német és svájci galériásból áll, míg a nyári „kistestvér” idén lett négyéves, és az élvonalból csupán tucatnyi műkereskedő fért be az eladói keretbe. A kínálat viszont a megszokott széles skálán szóródott térben, időben és árban egyaránt.","shortLead":"A Salzburgi Ünnepi Játékok alatt, augusztus 11. és 19. között rendezték meg a barokk hercegérseki palota körbezárt...","id":"20181010_Nyari_regisegvasar_udvari_satorban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db133a28-817e-4913-8cb1-845bf36b3aef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8d2faae-7998-4cb2-8dd5-5000058f7501","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20181010_Nyari_regisegvasar_udvari_satorban","timestamp":"2018. október. 10. 17:56","title":"Nyári régiségvásár udvari sátorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57346f00-e7d3-4a2e-a0e8-8dc4bad885d5","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Hiába változik jövőre radikálisan a cafeteriarendszer, a munkáltatók nem engedhetik meg maguknak, hogy ne adjanak továbbra is béren kívüli juttatásokat. Ennek oka: a munkaerő-hiány.","shortLead":"Hiába változik jövőre radikálisan a cafeteriarendszer, a munkáltatók nem engedhetik meg maguknak, hogy ne adjanak...","id":"20181010_cafeteria_rendszer_valtozasok_2019_beren_kivuli_juttatasok_adozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57346f00-e7d3-4a2e-a0e8-8dc4bad885d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25ca47a0-1d46-4d2c-bd71-03ddae59e202","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181010_cafeteria_rendszer_valtozasok_2019_beren_kivuli_juttatasok_adozas","timestamp":"2018. október. 10. 14:00","title":"Kisajtolják a dolgozók a főnökből a pluszpénzt az egészségükre és a nyugdíjukra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azután, hogy a Market Zrt. tulajdonosa reptette a miniszterelnököt a Vidi bulgáriai meccsére.\r

","shortLead":"Azután, hogy a Market Zrt. tulajdonosa reptette a miniszterelnököt a Vidi bulgáriai meccsére.\r

","id":"20181012_garancsi_istvan_orban_viktor_luxusrepulozes_market_vidi_figyelo_top200_ev_vallalkozasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b356eb28-bd7f-486d-bcf7-7735cf46f4f7","keywords":null,"link":"/kkv/20181012_garancsi_istvan_orban_viktor_luxusrepulozes_market_vidi_figyelo_top200_ev_vallalkozasa","timestamp":"2018. október. 12. 05:46","title":"Garancsié az év vállalata, Orbántól vehette át a díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6118d410-1048-427d-affd-2a2a44f83006","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szigorít vonatkozó szabályain a Google, így a jövőben egyértelműbben kérdez rá a rendszer, hogy hozzáférést adunk-e külsősöknek a fiókunkhoz.","shortLead":"Szigorít vonatkozó szabályain a Google, így a jövőben egyértelműbben kérdez rá a rendszer, hogy hozzáférést adunk-e...","id":"20181012_google_gmail_email_alkalmazasfejlesztes_szemelyes_adat_adatbiztonsag_google_plusz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6118d410-1048-427d-affd-2a2a44f83006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"618405b2-f1bc-40c7-b09c-a2c9a3ab68b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181012_google_gmail_email_alkalmazasfejlesztes_szemelyes_adat_adatbiztonsag_google_plusz","timestamp":"2018. október. 12. 11:03","title":"Figyeljen, mire nyom rá, ha ezt feldobja a Google – a válaszától függ, hogy beleláthat-e más a Gmailjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56ce50d4-3271-4b62-ab53-ae60edb75768","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizenöten meghaltak, legalább tizenhárman megsebesültek a kora reggeli támadásban.","shortLead":"Tizenöten meghaltak, legalább tizenhárman megsebesültek a kora reggeli támadásban.","id":"20181011_Ujabb_brutalis_talib_tamadas_Afganisztanban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56ce50d4-3271-4b62-ab53-ae60edb75768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8eacb16-0642-40b2-a0f9-23daefe5c95d","keywords":null,"link":"/vilag/20181011_Ujabb_brutalis_talib_tamadas_Afganisztanban","timestamp":"2018. október. 11. 11:07","title":"Újabb brutális tálib támadás Afganisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc5658f-779f-477e-af00-2e42c4e9bd61","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A luxuscikkekben utazó orosz Caviar különleges készülékei az új iPhone-ok bolti áránál is lényegesen nagyobb árcédulát kaptak. ","shortLead":"A luxuscikkekben utazó orosz Caviar különleges készülékei az új iPhone-ok bolti áránál is lényegesen nagyobb árcédulát...","id":"20181010_apple_iphone_xs_max_arany_hatlap_caviar_luxustelefon_mobilkiegeszito","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9dc5658f-779f-477e-af00-2e42c4e9bd61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76a53887-53a3-414e-912d-8907d20554cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181010_apple_iphone_xs_max_arany_hatlap_caviar_luxustelefon_mobilkiegeszito","timestamp":"2018. október. 10. 17:03","title":"Sokallja az új iPhone-ok árát? Van már olyan is, amelyik 4 millió forintba kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d3115d6-20b1-436c-9c4c-74135e4568a1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egy azerbajdzsáni exbankár Londonban élő felesége ellen indult az első eljárás a kétes eredetű külföldi vagyonok nagy-britanniai befektetése ellen hozott brit kormányrendelet alapján.","shortLead":"Egy azerbajdzsáni exbankár Londonban élő felesége ellen indult az első eljárás a kétes eredetű külföldi vagyonok...","id":"20181010_zamira_hadzsijeva_london_bankarfeleseg_harrods_penzmosas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d3115d6-20b1-436c-9c4c-74135e4568a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51b3f99e-49ff-4921-8d34-9cd80e8df494","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181010_zamira_hadzsijeva_london_bankarfeleseg_harrods_penzmosas","timestamp":"2018. október. 10. 19:46","title":"Gyanús lett a nő, aki 6 milliárd forintot költött a Harrodsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"657150d9-539a-479c-af60-69f4b1031d45","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A kortárs francia irodalom egyik legismertebb és legellentmondásosabb alakja egyelőre csak annyit árult el, hogy regényről van szó.","shortLead":"A kortárs francia irodalom egyik legismertebb és legellentmondásosabb alakja egyelőre csak annyit árult el...","id":"20181011_Ujabb_konyvet_ir_a_Goncourtdijas_Michel_Houellebecq","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=657150d9-539a-479c-af60-69f4b1031d45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9333edf6-96c5-4a9f-a439-dff9bf214a04","keywords":null,"link":"/kultura/20181011_Ujabb_konyvet_ir_a_Goncourtdijas_Michel_Houellebecq","timestamp":"2018. október. 11. 18:23","title":"Újabb könyvet ír a Goncourt-díjas Michel Houellebecq","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]