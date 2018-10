Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ac179ba-d169-4646-97e0-8f6031c8156d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 33 éves Dustin Burns egy életre megjegyezte, hogy nem kell mindent kitenni a Facebookra. Mert a felvétel a rendőrökhöz is eljuthat.","shortLead":"A 33 éves Dustin Burns egy életre megjegyezte, hogy nem kell mindent kitenni a Facebookra. Mert a felvétel...","id":"20181012_elektronikus_megfigyelo_eszkoz_rendorsegi_nyomkoveto_labbilincs_facebook_video_dustin_burns","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ac179ba-d169-4646-97e0-8f6031c8156d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"109699e6-535a-4a8f-99a1-ccaf12ebd8ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20181012_elektronikus_megfigyelo_eszkoz_rendorsegi_nyomkoveto_labbilincs_facebook_video_dustin_burns","timestamp":"2018. október. 12. 09:03","title":"Lecsukták a férfit, aki Facebook-videóban mutatja be, hogy kell leszerelni a nyomkövetőt egy házi őrizetes lábáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae392e3-72ff-4775-b6fc-feb2d356d0b7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekesnő nyíltan beszélt a mentális problémáiról, most segítséget is kért az egészsége érdekében.","shortLead":"Az énekesnő nyíltan beszélt a mentális problémáiról, most segítséget is kért az egészsége érdekében.","id":"20181012_Idegosszeomlassal_kerult_korhazba_Selena_Gomez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ae392e3-72ff-4775-b6fc-feb2d356d0b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4a74538-892e-4012-9a7c-8f0e55529e6c","keywords":null,"link":"/kultura/20181012_Idegosszeomlassal_kerult_korhazba_Selena_Gomez","timestamp":"2018. október. 12. 09:10","title":"Idegösszeomlással került kórházba Selena Gomez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b2ef1d-0b9d-43d9-8c5c-40ab7ccbdfd2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A vidéki nagyvárosokban, megyeszékhelyeken jelenthet szintlépést a csok, itt ugyanis akár egy félszobával is megnövelheti az alapterületet az igényelhető állami támogatás. ","shortLead":"A vidéki nagyvárosokban, megyeszékhelyeken jelenthet szintlépést a csok, itt ugyanis akár egy félszobával is...","id":"20181012_Hany_negyzetmeterre_eleg_a_csok_a_lakasvasarlasnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73b2ef1d-0b9d-43d9-8c5c-40ab7ccbdfd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"530647b5-121f-4285-b15d-1f5a32a0b940","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181012_Hany_negyzetmeterre_eleg_a_csok_a_lakasvasarlasnal","timestamp":"2018. október. 12. 08:12","title":"Hány négyzetméterre elég a csok a lakásvásárlásnál?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az élelmiszerárak emelkedését vetíti előre, hogy augusztusban 6 százalékkal nőttek a mezőgazdasági termelői árak éves összehasonlításban.","shortLead":"Az élelmiszerárak emelkedését vetíti előre, hogy augusztusban 6 százalékkal nőttek a mezőgazdasági termelői árak éves...","id":"20181013_elelmiszerek_dragulas_aremelkedes_mezogazdasag_termelok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42f042dd-d937-4a0a-b665-cd2ab2ce73f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181013_elelmiszerek_dragulas_aremelkedes_mezogazdasag_termelok","timestamp":"2018. október. 13. 07:40","title":"Nincs megállás: még tovább drágulnak az élelmiszerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6493e33e-6de8-429b-af63-7eebe7b4036e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyar háztartások kétharmadában van olyan berendezés, amelyből a lakótérbe szivároghat a szén-monoxid. Ennek ellenére csak minden második háztartásban ellenőrzik évről-évre az érintett berendezéseket, míg szén-monoxid-érzékelő 10 lakásból alig kettőben van.","shortLead":"A magyar háztartások kétharmadában van olyan berendezés, amelyből a lakótérbe szivároghat a szén-monoxid. Ennek...","id":"20181012_Eletet_menthet_on_is_megnezheti_a_szenmonoxid_erzekelok_pozitiv_es_negativ_listajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6493e33e-6de8-429b-af63-7eebe7b4036e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef4a0611-eedc-47ea-8a9d-e05f3a6ec926","keywords":null,"link":"/kkv/20181012_Eletet_menthet_on_is_megnezheti_a_szenmonoxid_erzekelok_pozitiv_es_negativ_listajat","timestamp":"2018. október. 12. 13:43","title":"Életet menthet, itt a szén-monoxid érzékelők pozitív és negatív listája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7daecbbe-0eb5-4635-9af2-2eca118656c3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Demeter Márta az egyedüli jelölt a Szél Bernadett távozásával megüresedő LMP-társelnök posztra, személyéről az október 20-ai részleges tisztújító kongresszuson dönt a párt.","shortLead":"Demeter Márta az egyedüli jelölt a Szél Bernadett távozásával megüresedő LMP-társelnök posztra, személyéről az október...","id":"20181012_demeter_marta_indul_az_lmp_tarselnoki_posztjaert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7daecbbe-0eb5-4635-9af2-2eca118656c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e6ac936-b7ec-4c97-ad7b-91a0097f3660","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_demeter_marta_indul_az_lmp_tarselnoki_posztjaert","timestamp":"2018. október. 12. 12:27","title":"Demeter Márta indul az LMP társelnöki posztjáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77764f80-f62c-4641-b4f3-0fa166ba11f8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eddig is kritikus volt az amerikai elnökkel szemben.","shortLead":"Eddig is kritikus volt az amerikai elnökkel szemben.","id":"20181013_Robert_Redford_nem_talalja_a_helyet_Trump_Amerikajaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77764f80-f62c-4641-b4f3-0fa166ba11f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a9edeb4-b6e0-4d59-897d-25ccbf8f782d","keywords":null,"link":"/kultura/20181013_Robert_Redford_nem_talalja_a_helyet_Trump_Amerikajaban","timestamp":"2018. október. 13. 11:47","title":"Robert Redford nem találja a helyét Trump Amerikájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9efac19a-308a-4b88-900c-602666f5daff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A San-Diegó-i szafariparkban szeptemberben született elefántkölykök most mehettek ki először a szabadba a csordával, és igyekeztek tartani a lépést a nagyokkal, bár ez időnként a burleszk határát súrolta. ","shortLead":"A San-Diegó-i szafariparkban szeptemberben született elefántkölykök most mehettek ki először a szabadba a csordával, és...","id":"20181012_Meg_alig_tudnak_jarni_az_elefantbebik_nem_maradnanak_le_a_csordatol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9efac19a-308a-4b88-900c-602666f5daff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e640192-9952-45fd-9344-a0aa04509e72","keywords":null,"link":"/elet/20181012_Meg_alig_tudnak_jarni_az_elefantbebik_nem_maradnanak_le_a_csordatol","timestamp":"2018. október. 12. 16:58","title":"Még alig tudnak járni az elefántbébik, de nem maradnának le a csordától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]