[{"available":true,"c_guid":"797a242d-95a9-47d3-a9b3-b3e4beb39864","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem Puzsér Róbert, nem közös baloldali induló, a Liberálisok saját utat járnak.","shortLead":"Nem Puzsér Róbert, nem közös baloldali induló, a Liberálisok saját utat járnak.","id":"20181011_A_Liberalisok_sajat_jeloltet_allitanak_fopolgarmesternek_aki_legalizalna_a_marihuanat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=797a242d-95a9-47d3-a9b3-b3e4beb39864&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fe2ec9c-4495-40eb-b8a9-4d869f904f47","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_A_Liberalisok_sajat_jeloltet_allitanak_fopolgarmesternek_aki_legalizalna_a_marihuanat","timestamp":"2018. október. 11. 15:18","title":"A Liberálisok saját jelöltet állítanak főpolgármesternek, aki legalizálná a marihuánát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec12d3bd-eaaa-43da-824a-45c7b0251ffc","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Bár a Távol-Keleten és Európában is nagy sikere volt a 80-as években, világsztár nem lett a Neoton Família, pedig Erdős Péter belengette ezt a lehetőséget és mindent meg is tett érte. A zenekar a „popcézár” vezetésével tudatosan vált a Varsói Szerződés ABBA-jává, és az őszinte kemény rock alternatívájává. Szombaton az Arénában koncerteznek – belestünk egy próbájukra, és beszélgettünk Csepregi Évával.



","shortLead":"Bár a Távol-Keleten és Európában is nagy sikere volt a 80-as években, világsztár nem lett a Neoton Família, pedig Erdős...","id":"20181012_Csepregi_Eva_Mindig_felmerul_hogy_konnyu_volt_nekunk_az_Erdos_miatt_neoton_familia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec12d3bd-eaaa-43da-824a-45c7b0251ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8bf41da-8174-4400-b2dd-c4b44f606ca1","keywords":null,"link":"/kultura/20181012_Csepregi_Eva_Mindig_felmerul_hogy_konnyu_volt_nekunk_az_Erdos_miatt_neoton_familia","timestamp":"2018. október. 12. 13:30","title":"Csepregi Éva: „Mindig felmerül, hogy könnyű volt nekünk az Erdős miatt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a29e3a-3b93-477f-8914-b2e2e2612e19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szeretnék, hogy részt vegyen az előválasztáson.","shortLead":"Szeretnék, hogy részt vegyen az előválasztáson.","id":"20181012_Az_MSZP_udvozli_a_ringben_Puzser_Robertet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2a29e3a-3b93-477f-8914-b2e2e2612e19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dae93a1-7c17-4660-ab77-8e5b0f4c80aa","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_Az_MSZP_udvozli_a_ringben_Puzser_Robertet","timestamp":"2018. október. 12. 11:15","title":"Az MSZP \"üdvözli a ringben\" Puzsér Róbertet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c055876-cf22-4b03-ad71-755e9a5af792","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"David Cornstein, az Amerikai Egyesült Államok nyáron kinevezett magyarországi nagykövete pénteken látogat Szegedre.","shortLead":"David Cornstein, az Amerikai Egyesült Államok nyáron kinevezett magyarországi nagykövete pénteken látogat Szegedre.","id":"20181011_Botkaval_talalkozik_az_Orbant_kritizalo_amerikai_nagykovet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c055876-cf22-4b03-ad71-755e9a5af792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8992d0bf-5ac4-44a5-8465-ef1d99f837ce","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_Botkaval_talalkozik_az_Orbant_kritizalo_amerikai_nagykovet","timestamp":"2018. október. 11. 14:11","title":"Botkával találkozik az Orbánt kritizáló amerikai nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3576010-89eb-4bc5-aabb-ab0bdd8c4659","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már most drágulásról beszélnek, pedig csak augusztusban kezdődött az építkezés. ","shortLead":"Már most drágulásról beszélnek, pedig csak augusztusban kezdődött az építkezés. ","id":"20181012_Dragul_Meszaros_Lorinc_eszeki_csapatanak_stadionja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3576010-89eb-4bc5-aabb-ab0bdd8c4659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10705bea-76dc-449c-8823-6cf30b2007bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181012_Dragul_Meszaros_Lorinc_eszeki_csapatanak_stadionja","timestamp":"2018. október. 12. 10:14","title":"Drágul Mészáros Lőrinc eszéki csapatának stadionja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b6b82ea-bb58-4f4b-b540-3dd36dbb419f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A brit adórendszer már csak ilyen.","shortLead":"A brit adórendszer már csak ilyen.","id":"20181012_Tizedannyit_keresett_megis_tobb_adot_fizetett_Ed_Sheeran_mint_az_Amazon_vagy_a_Starbucks","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b6b82ea-bb58-4f4b-b540-3dd36dbb419f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae026a57-fa14-43bc-aebd-358c055a455d","keywords":null,"link":"/kkv/20181012_Tizedannyit_keresett_megis_tobb_adot_fizetett_Ed_Sheeran_mint_az_Amazon_vagy_a_Starbucks","timestamp":"2018. október. 12. 16:16","title":"Tizedannyit keresett, mégis több adót fizetett Ed Sheeran, mint az Amazon vagy a Starbucks","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Szaúd-Arábia körül kezd elfogyni a levegő.","shortLead":"Szaúd-Arábia körül kezd elfogyni a levegő.","id":"20181012_Egyre_tobb_medium_mond_le_egy_rijadi_konferenciat_az_eltunt_szaudi_ujsagiro_ugye_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dabb99e-1013-4447-b2d2-c361f9d90983","keywords":null,"link":"/kkv/20181012_Egyre_tobb_medium_mond_le_egy_rijadi_konferenciat_az_eltunt_szaudi_ujsagiro_ugye_miatt","timestamp":"2018. október. 12. 20:40","title":"Egyre több médium mond le egy rijádi konferenciát az eltűnt szaúdi újságíró ügye miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"546dd6c4-77b1-468d-ad0f-e183ad31b516","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az EU-jogot is megsértheti, ahogy átírták a Ryanair üzletszabályzatát.","shortLead":"Az EU-jogot is megsértheti, ahogy átírták a Ryanair üzletszabályzatát.","id":"20181012_Irorszagba_kuldi_a_reklamalokat_a_Ryanair","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=546dd6c4-77b1-468d-ad0f-e183ad31b516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38681cf0-e7a4-4238-8929-c19badc9c253","keywords":null,"link":"/kkv/20181012_Irorszagba_kuldi_a_reklamalokat_a_Ryanair","timestamp":"2018. október. 12. 15:52","title":"Írországba küldi a reklamálókat a Ryanair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]