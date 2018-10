Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3790b68e-aa26-4313-9bfd-ec8fd68752fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi lakásán további 12 millió forintot és egymillió forintnak megfelelő külföldi valutát is találtak.","shortLead":"A férfi lakásán további 12 millió forintot és egymillió forintnak megfelelő külföldi valutát is találtak.","id":"20181013_Tizmillio_forintnyi_fuvet_cipelt_eppen_a_drogdiler_amikor_igazoltattak_a_rendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3790b68e-aa26-4313-9bfd-ec8fd68752fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9f4ec77-c31b-4ecd-8b97-373f258568c8","keywords":null,"link":"/itthon/20181013_Tizmillio_forintnyi_fuvet_cipelt_eppen_a_drogdiler_amikor_igazoltattak_a_rendorok","timestamp":"2018. október. 13. 10:59","title":"Tízmillió forintnyi füvet cipelt éppen a drogdíler, amikor igazoltatták a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"223ca950-fbdb-4a9c-a830-16083e1b5c1d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy új tanulmány szerint az extrém hőhullám is szedett áldozatokat, nemcsak a hamu és a láva.","shortLead":"Egy új tanulmány szerint az extrém hőhullám is szedett áldozatokat, nemcsak a hamu és a láva.","id":"20181013_A_kitoro_Vezuv_felforralta_az_emberek_veret_es_szetrobbantotta_a_koponyajukat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=223ca950-fbdb-4a9c-a830-16083e1b5c1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fe751ba-982e-4647-b388-a6a44ff53997","keywords":null,"link":"/kultura/20181013_A_kitoro_Vezuv_felforralta_az_emberek_veret_es_szetrobbantotta_a_koponyajukat","timestamp":"2018. október. 13. 09:21","title":"A kitörő Vezúv felforralta az emberek vérét és szétrobbantotta a koponyájukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c667aeca-14ad-429b-b59c-d749da026314","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Szebbnél szebb múzeumok épülnek a világban, a HVG által összeállított listára az új Néprajzi Múzeum ugyanúgy felfért, mint az ugyancsak magyar érdekeltségű Bauhaus Museum, vagy George Lucas futurisztikus központja.","shortLead":"Szebbnél szebb múzeumok épülnek a világban, a HVG által összeállított listára az új Néprajzi Múzeum ugyanúgy felfért...","id":"201835_epulo_muzeumok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c667aeca-14ad-429b-b59c-d749da026314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eeba7ca-cbbc-4a8d-aa75-23468d2862e2","keywords":null,"link":"/kultura/201835_epulo_muzeumok","timestamp":"2018. október. 14. 08:00","title":"George Lucas és a Néprajzi - ilyenek lesznek a közeljövő legszebb múzeumai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb73651-4669-4379-88eb-7dc54057c571","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Negyven dalt gyűjtöttek egybe, hogy megkönnyítsék a szívmasszázst.","shortLead":"Negyven dalt gyűjtöttek egybe, hogy megkönnyítsék a szívmasszázst.","id":"20181013_Dalok_ujraeleszteshez_itt_a_Spotifylista_amely_eletet_menthet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5eb73651-4669-4379-88eb-7dc54057c571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eb4eed8-ee22-4343-903f-fb1c4c34a3e7","keywords":null,"link":"/kultura/20181013_Dalok_ujraeleszteshez_itt_a_Spotifylista_amely_eletet_menthet","timestamp":"2018. október. 13. 10:33","title":"Dalok újraélesztéshez: itt a Spotify-lista, amely életet menthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66d7fa06-2139-478b-89fd-d10a64fd8c3c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szlovák Kolonica vezetője csak az unokája megszületését ünnepelte.\r

\r

","shortLead":"A szlovák Kolonica vezetője csak az unokája megszületését ünnepelte.\r

\r

","id":"20181013_Beugrott_a_kocsmaba_aztan_ittasan_vezetett_polgarmester","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66d7fa06-2139-478b-89fd-d10a64fd8c3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acffb094-a1d4-401f-acea-540150d70409","keywords":null,"link":"/elet/20181013_Beugrott_a_kocsmaba_aztan_ittasan_vezetett_polgarmester","timestamp":"2018. október. 13. 09:35","title":"Beugrott a kocsmába unokát ünnepelni, aztán ittasan hajtott el a polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50716479-de90-4f3f-821c-8292ace0c357","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy Los Angeles-i esemény teljes közönségét vette le ezzel a lábáról George Clooney. ","shortLead":"Egy Los Angeles-i esemény teljes közönségét vette le ezzel a lábáról George Clooney. ","id":"20181013_Nagyon_ferfias_gesztust_tett_George_Clooney_a_felesege_fele_Amal_ferjekent_mutatkozott_be","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50716479-de90-4f3f-821c-8292ace0c357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a9146ea-954c-404b-9beb-ed1ac41a7d89","keywords":null,"link":"/kultura/20181013_Nagyon_ferfias_gesztust_tett_George_Clooney_a_felesege_fele_Amal_ferjekent_mutatkozott_be","timestamp":"2018. október. 13. 13:48","title":"Férfias gesztust tett George Clooney a felesége felé: Amal férjeként mutatkozott be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8cdb57c-c2da-4ef7-a436-fe3bb9184dfc","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Nem teljesítette a második negyedévben a hozamvárakozásokat a világ legnagyobb szuverén alapja, a norvég Állami Nyugdíjalap. Jó hír viszont, hogy az olajárak emelkedésének köszönhetően Oslo már nem csapolja meg a felhalmozott vagyont.","shortLead":"Nem teljesítette a második negyedévben a hozamvárakozásokat a világ legnagyobb szuverén alapja, a norvég Állami...","id":"201835__norveg_olajalap__vita_abefektetesekrol__acsapolas_vege__ha_tul_sok_apenz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8cdb57c-c2da-4ef7-a436-fe3bb9184dfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f94c1bb-2041-4d6b-a620-bc93c5895d09","keywords":null,"link":"/gazdasag/201835__norveg_olajalap__vita_abefektetesekrol__acsapolas_vege__ha_tul_sok_apenz","timestamp":"2018. október. 14. 14:15","title":"Milliárdokat tart magyar cégekben a szupergazdag norvég olajalap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b88d5caa-e93d-462e-92d0-71627ca5b67e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy időre lezárták a teljes 2-es metró vonalát.","shortLead":"Egy időre lezárták a teljes 2-es metró vonalát.","id":"20181014_metro_lezaras_2es","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b88d5caa-e93d-462e-92d0-71627ca5b67e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48167c99-7943-4544-b75d-bc71a3148d92","keywords":null,"link":"/itthon/20181014_metro_lezaras_2es","timestamp":"2018. október. 14. 10:06","title":"A metrósínekre futott egy ember az Astoriánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]