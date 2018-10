Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b62d7c50-5a52-4ece-afd6-51043468c7df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az odáig rendben van, hogy ma van a nemzetközi melltartó nélküli nap, de mi ennek az értelme?","shortLead":"Az odáig rendben van, hogy ma van a nemzetközi melltartó nélküli nap, de mi ennek az értelme?","id":"20181013_Nemcsak_munkanap_ez_a_szombat_de_melltartomentes_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b62d7c50-5a52-4ece-afd6-51043468c7df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd4ab7d-0126-48e1-99e1-c49ca6f97ce5","keywords":null,"link":"/elet/20181013_Nemcsak_munkanap_ez_a_szombat_de_melltartomentes_is","timestamp":"2018. október. 13. 15:37","title":"Nemcsak munkanap ez a szombat, hanem melltartómentes is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"859ae2cb-6248-4402-9fcd-d783572c337b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyikük egy 17 éves fiút zaklatott még évekkel korábban.","shortLead":"Egyikük egy 17 éves fiút zaklatott még évekkel korábban.","id":"20181013_Pedofilbotrany_ket_chilei_biborost_zart_ki_a_papi_rendbol_Ferenc_papa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=859ae2cb-6248-4402-9fcd-d783572c337b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b2074d6-7dcf-4893-ad7d-adfc6e273816","keywords":null,"link":"/vilag/20181013_Pedofilbotrany_ket_chilei_biborost_zart_ki_a_papi_rendbol_Ferenc_papa","timestamp":"2018. október. 13. 15:18","title":"Pedofilbotrány: két chilei bíborost zárt ki a papi rendből Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baf6d929-7dc5-42c5-975a-13972683f252","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem telefonos átverésről, hanem annál sokkal többről van szó egy új típusú csalásban, melynek során létező cégek próbálnak pénzt lehúzni kkv-kól.","shortLead":"Nem telefonos átverésről, hanem annál sokkal többről van szó egy új típusú csalásban, melynek során létező cégek...","id":"20181013_Telefonon_felemlitik_meg_a_kkvket_szazereket_kovetelnek_rajtuk_az_uj_tipusu_csalasban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=baf6d929-7dc5-42c5-975a-13972683f252&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d81e928c-6312-4e05-ad6a-bc2b20db87e6","keywords":null,"link":"/kkv/20181013_Telefonon_felemlitik_meg_a_kkvket_szazereket_kovetelnek_rajtuk_az_uj_tipusu_csalasban","timestamp":"2018. október. 13. 11:20","title":"Telefonon félemlítik meg a kkv-ket, százezreket követelnek rajtuk az új típusú csalásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7aef02c-ebe3-4540-80b7-35ff74b19bc4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha fegyvert adnának a kezébe, tisztára Terminator lenne.","shortLead":"Ha fegyvert adnának a kezébe, tisztára Terminator lenne.","id":"20181013_boston_dynamics_emberszabasu_robot_akadaly_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7aef02c-ebe3-4540-80b7-35ff74b19bc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25a545ff-0a56-4fb0-8e53-ed680d3917c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181013_boston_dynamics_emberszabasu_robot_akadaly_video","timestamp":"2018. október. 13. 09:03","title":"Videó: Leesik az álla, ha megnézi, hogy ugrik át az akadályon ez az emberszabású robot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e2511df-85ef-4630-a0d3-48ce0b710c7a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cigándi, a miskolci, a sárospataki, a tokaji, a szerencsi, a tiszaújvárosi, a gönci és a szikszói járás települései érintettek. Még a házi disznóvágást is be kell jelenteni.","shortLead":"A cigándi, a miskolci, a sárospataki, a tokaji, a szerencsi, a tiszaújvárosi, a gönci és a szikszói járás települései...","id":"20181013_Pusztit_a_sertespestis_Borsodban_otven_telepules_gazdai_aggodnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e2511df-85ef-4630-a0d3-48ce0b710c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fa88bed-257c-4c45-b6f2-8571eade259c","keywords":null,"link":"/kkv/20181013_Pusztit_a_sertespestis_Borsodban_otven_telepules_gazdai_aggodnak","timestamp":"2018. október. 13. 11:58","title":"Pusztít a sertéspestis Borsodban, ötven település gazdái aggódnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb73651-4669-4379-88eb-7dc54057c571","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Negyven dalt gyűjtöttek egybe, hogy megkönnyítsék a szívmasszázst.","shortLead":"Negyven dalt gyűjtöttek egybe, hogy megkönnyítsék a szívmasszázst.","id":"20181013_Dalok_ujraeleszteshez_itt_a_Spotifylista_amely_eletet_menthet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5eb73651-4669-4379-88eb-7dc54057c571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eb4eed8-ee22-4343-903f-fb1c4c34a3e7","keywords":null,"link":"/kultura/20181013_Dalok_ujraeleszteshez_itt_a_Spotifylista_amely_eletet_menthet","timestamp":"2018. október. 13. 10:33","title":"Dalok újraélesztéshez: itt a Spotify-lista, amely életet menthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bc3ab33-3d7a-4e81-9391-ad09c113b3ff","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Tropicana jól járt a költözéssel.","shortLead":"A Tropicana jól járt a költözéssel.","id":"20181013_Egy_Tiborcz_Istvanhoz_kotheto_epuletben_lelt_uj_otthonra_Andy_Vajna_egyik_kaszinoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bc3ab33-3d7a-4e81-9391-ad09c113b3ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ee63d19-c91a-457b-902c-1559561cac9d","keywords":null,"link":"/kkv/20181013_Egy_Tiborcz_Istvanhoz_kotheto_epuletben_lelt_uj_otthonra_Andy_Vajna_egyik_kaszinoja","timestamp":"2018. október. 13. 11:47","title":"Egy Tiborcz Istvánhoz köthető épületben lelt új otthonra Andy Vajna egyik kaszinója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"120498c8-8d04-4c27-8496-d378f8d4cfce","c_author":"RTL Hírek","category":"elet","description":"Soha nem volt még olyan alacsony a Duna vízszintje, mint most. Komáromnál dőlt meg a rekord, sőt a vízügy szerint a következő napokban további apadás várható. A kirándulók most olyan helyekre is besétálhatnak, ahol máskor víz hömpölyög. Azt RTL Klub híradójának riportja.","shortLead":"Soha nem volt még olyan alacsony a Duna vízszintje, mint most. Komáromnál dőlt meg a rekord, sőt a vízügy szerint...","id":"20181014_Rekordalacsony_a_Duna_vizszintje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=120498c8-8d04-4c27-8496-d378f8d4cfce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fb151fa-4b91-439e-b162-6026c84ec6a3","keywords":null,"link":"/elet/20181014_Rekordalacsony_a_Duna_vizszintje","timestamp":"2018. október. 14. 19:56","title":"Rekordalacsony a Duna vízszintje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]