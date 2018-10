Ungár szerint az elmúlt hetekben, annyi beadvány született ellene különféle kifogásokkal, hogy a Facebook oldalán bejelentette, hogy létrehozza az "etikai bizottság" termékcsaládot, mivel - úgy fogalmazott - "mostmár egyértelmű, hogy az én pártomból jelenleg az etikai bizottság rendelkezik a legnagyobb brandértékkel".

Ahogy mi is megírtuk, néhány hete Mészáros Lőrinc beszállt Schmidt Mária üzletébe, a BIF Zrt.-be, amelyben nem csak Schmidt Mária, hanem a fia, az LMP-s Ungár Péter is tulajdonos. A politikus az Indexnek is nyilatkozott, nekik is azt mondta, hogy a belső vizsgálat ugyanannak az ellene folyó kampánynak a része, ami miatt korábban az etikai bizottság 3 évre eltiltotta a párttisztségekért indulástól, és ami a szövetségi politika képviseletéről szól.