[{"available":true,"c_guid":"1ec8f06b-c95c-4707-b168-1cb352339a9f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyre több a gyanúsított a fideszes politikushoz is köthető cégek ügyében, de közben Simonka köre jóval áron alul vásárolja fel a felszámolás alatt álló Magyar Termés Tész Kft. földvagyonát.","shortLead":"Egyre több a gyanúsított a fideszes politikushoz is köthető cégek ügyében, de közben Simonka köre jóval áron alul...","id":"20181015_Ceguk_felszamolasan_is_nyertek_Simonkaek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ec8f06b-c95c-4707-b168-1cb352339a9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84a6ffb6-64d1-4670-92a7-3d6f4585e69d","keywords":null,"link":"/kkv/20181015_Ceguk_felszamolasan_is_nyertek_Simonkaek","timestamp":"2018. október. 15. 07:26","title":"Cégük felszámolásán is nyertek Simonkáék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Összesen 8 óra 43 perc alatt tette meg a hajnalban induló Intercity a 297 kilométeres távot.","shortLead":"Összesen 8 óra 43 perc alatt tette meg a hajnalban induló Intercity a 297 kilométeres távot.","id":"20181013_Ot_orat_kesett_egy_vonat_Szentgotthard_es_Budapest_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bb54cab-e1ea-4945-aa18-eb817afa584e","keywords":null,"link":"/kkv/20181013_Ot_orat_kesett_egy_vonat_Szentgotthard_es_Budapest_kozott","timestamp":"2018. október. 13. 17:19","title":"Öt órát késett egy vonat Szentgotthárd és Budapest között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa28e8e2-6a55-4967-9793-1dc00969505e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás német gyártó legnagyobb szedánja kívül-belül némi finomhangoláson esett át. A dízelmotorja például 44 lóerővel erősebb lett.","shortLead":"A négykarikás német gyártó legnagyobb szedánja kívül-belül némi finomhangoláson esett át. A dízelmotorja például 44...","id":"20181014_sportosra_hangoltak_a_legujabb_audi_a8ast_tdi_abt_dizelmotor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa28e8e2-6a55-4967-9793-1dc00969505e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f040af6-fb48-4093-bbb1-23170ffbd8dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20181014_sportosra_hangoltak_a_legujabb_audi_a8ast_tdi_abt_dizelmotor","timestamp":"2018. október. 14. 08:21","title":"Sportosra hangolták a legújabb Audi A8-ast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1edf648-c0da-41bd-97bd-4c1d417138ae","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Négy esküvő és egy temetés írója pont így gondolta.","shortLead":"A Négy esküvő és egy temetés írója pont így gondolta.","id":"20181015_El_tudja_kepzelni_hogy_Alan_Rickman_legyen_a_hosszerelmes_Hugh_Grant_helyett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1edf648-c0da-41bd-97bd-4c1d417138ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e82af3f6-fe8b-494e-ab49-dd213def6a24","keywords":null,"link":"/kultura/20181015_El_tudja_kepzelni_hogy_Alan_Rickman_legyen_a_hosszerelmes_Hugh_Grant_helyett","timestamp":"2018. október. 15. 11:14","title":"El tudja képzelni, hogy Alan Rickman legyen a hősszerelmes Hugh Grant helyett?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szaúd-Arábia kemény válaszcsapással fenyeget arra az esetre, ha büntetőintézkedéseket hoznak ellene Dzsamál Hasogdzsi ellenzéki újságíró eltűnése miatt - jelentette vasárnap a közel-keleti ország hivatalos hírügynöksége.","shortLead":"Szaúd-Arábia kemény válaszcsapással fenyeget arra az esetre, ha büntetőintézkedéseket hoznak ellene Dzsamál Hasogdzsi...","id":"20181014_SzaudArabia_makacs_es_valaszcsapast_iger","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d530ede-d9e2-4817-89e2-363cd496f344","keywords":null,"link":"/vilag/20181014_SzaudArabia_makacs_es_valaszcsapast_iger","timestamp":"2018. október. 14. 16:50","title":"Szaúd-Arábia makacs és válaszcsapást ígér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8cdb57c-c2da-4ef7-a436-fe3bb9184dfc","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Nem teljesítette a második negyedévben a hozamvárakozásokat a világ legnagyobb szuverén alapja, a norvég Állami Nyugdíjalap. Jó hír viszont, hogy az olajárak emelkedésének köszönhetően Oslo már nem csapolja meg a felhalmozott vagyont.","shortLead":"Nem teljesítette a második negyedévben a hozamvárakozásokat a világ legnagyobb szuverén alapja, a norvég Állami...","id":"201835__norveg_olajalap__vita_abefektetesekrol__acsapolas_vege__ha_tul_sok_apenz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8cdb57c-c2da-4ef7-a436-fe3bb9184dfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f94c1bb-2041-4d6b-a620-bc93c5895d09","keywords":null,"link":"/gazdasag/201835__norveg_olajalap__vita_abefektetesekrol__acsapolas_vege__ha_tul_sok_apenz","timestamp":"2018. október. 14. 14:15","title":"Milliárdokat tart magyar cégekben a szupergazdag norvég olajalap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeff4a12-2998-4a0e-8ab6-383ea0f02362","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség azt közölte, hogy túszejtésről van szó egy pályaudvari patikában. ","shortLead":"A rendőrség azt közölte, hogy túszejtésről van szó egy pályaudvari patikában. ","id":"20181015_Tuszejtes_miatt_kiuritettek_a_kolni_palyaudvart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aeff4a12-2998-4a0e-8ab6-383ea0f02362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dee6003a-8118-4ae8-b498-a18c6bc9c87e","keywords":null,"link":"/vilag/20181015_Tuszejtes_miatt_kiuritettek_a_kolni_palyaudvart","timestamp":"2018. október. 15. 13:55","title":"Túszejtés miatt kiürítették a kölni pályaudvart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Alaposan utánajárunk az ügynek. Ha kiderül, hogy Szaúd-Arábia rendelte el Dzsamal Hasogdzsi meggyilkolását, akkor súlyos büntetésre számíthat. Így fogadkozik Donald Trump a CBS televízió 60 perc című műsorában, melyet vasárnap este mutatnak be, de a CNN hírtelevízió kapott belőle egy rövid előzetest.","shortLead":"Alaposan utánajárunk az ügynek. Ha kiderül, hogy Szaúd-Arábia rendelte el Dzsamal Hasogdzsi meggyilkolását, akkor...","id":"20181014_Sokba_kerulhet_a_szaudi_reformhercegnek_az_ellenzeki_ujsagiro_eltunese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"678966d6-91e1-4a5e-b7fb-a84a69b44b97","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181014_Sokba_kerulhet_a_szaudi_reformhercegnek_az_ellenzeki_ujsagiro_eltunese","timestamp":"2018. október. 14. 13:19","title":"Sokba kerülhet a szaúdi „reformhercegnek” az ellenzéki újságíró eltűnése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]