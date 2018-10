Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e7e8cdf3-d223-4f2a-b1d8-4b18ddf52d0d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Keresztényszociális Unió (CSU) megkapta a felhatalmazást a bajor választóktól a kormányzás folytatására - jelentette ki Horst Seehofer pártelnök vasárnap Münchenben a bajorországi tartományi törvényhozási választás után.","shortLead":"A Keresztényszociális Unió (CSU) megkapta a felhatalmazást a bajor választóktól a kormányzás folytatására - jelentette...","id":"20181014_A_bajor_Seehofer_a_kevesnek_is_orul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7e8cdf3-d223-4f2a-b1d8-4b18ddf52d0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae1e554f-c583-4c1c-b90f-df344cb6a42d","keywords":null,"link":"/vilag/20181014_A_bajor_Seehofer_a_kevesnek_is_orul","timestamp":"2018. október. 14. 20:58","title":"A bajor Seehofer a kevésnek is örül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76f00180-c28e-422a-ace1-436f0eb8cf83","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"Lehet, hogy a nehezebbik utat választottam, de ezt tartom helyesnek - mondja életéről Oláh Ibolya, aki legutóbb Presser Gáborral közösen készített színházi estet és lemezt. Azt mondja, úgy érzi, akármit csinál, a dupláját kell teljesítenie és mindenért dupla árat fizet.","shortLead":"Lehet, hogy a nehezebbik utat választottam, de ezt tartom helyesnek - mondja életéről Oláh Ibolya, aki legutóbb Presser...","id":"201834_olah_ibolya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76f00180-c28e-422a-ace1-436f0eb8cf83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c495f249-3038-4326-8f86-ccf33d4a476c","keywords":null,"link":"/kultura/201834_olah_ibolya","timestamp":"2018. október. 13. 16:20","title":"Oláh Ibolya: Geszti Péter rosszul fogalmazott, mondtam is neki, nem alkothatsz rólam véleményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b88e818d-7560-4e27-8b13-e0a0178d3a4d","c_author":"Windisch Judit - Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Egy tollvonással oldotta meg a kormány a hajléktalanság problémáját: mától szabálysértés az utcán élni. A harmadik figyelmeztetés után a hajléktalant közmunkára vagy elzárásra ítélhetik. Sőt, a holmiját meg is semmisíthetik – a rendszer az utolsó pillanatban még embertelenebbé vált. ","shortLead":"Egy tollvonással oldotta meg a kormány a hajléktalanság problémáját: mától szabálysértés az utcán élni. A harmadik...","id":"20181015_hajlektalan_torveny_szabalysertes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b88e818d-7560-4e27-8b13-e0a0178d3a4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb457580-ccdf-4bb5-a16d-a00aeab2c70b","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_hajlektalan_torveny_szabalysertes","timestamp":"2018. október. 15. 06:30","title":"Már csak az a kérdés, mennyire lesz vad a rendőrség – mától bűn, ha valaki hajléktalan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d09b013e-aa17-4bfd-ae7a-3b9cba2b8886","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Hatalmas IQ-koncentráció lesz Budapesten.\r

