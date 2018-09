Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a6a9cbfd-14dd-4f64-bb85-9c8bb6a3f83c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"És valószínűleg meg sem érzi majd a techóriás.","shortLead":"És valószínűleg meg sem érzi majd a techóriás.","id":"20180919_Az_Apple_befizette_gigantikus_adotartozasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6a9cbfd-14dd-4f64-bb85-9c8bb6a3f83c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce80537-50cb-4fda-91e6-bb7809868c4b","keywords":null,"link":"/kkv/20180919_Az_Apple_befizette_gigantikus_adotartozasat","timestamp":"2018. szeptember. 19. 11:04","title":"Az Apple befizette gigantikus adótartozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eadc390-dcd3-4be2-9d6a-d46ee8d2abdb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A német politikus a Financial Timesnak azt mondta, a keresztényi értékek, amelyeket ő képvisel, közelebb állnak a Ferenc pápai felfogáshoz, mint az orbánihoz. ","shortLead":"A német politikus a Financial Timesnak azt mondta, a keresztényi értékek, amelyeket ő képvisel, közelebb állnak...","id":"20180918_manfred_weber_financial_times_orban_viktor_sargentini_jelentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4eadc390-dcd3-4be2-9d6a-d46ee8d2abdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff2de7e-ebb9-4c9d-9210-7648a7445a79","keywords":null,"link":"/vilag/20180918_manfred_weber_financial_times_orban_viktor_sargentini_jelentes","timestamp":"2018. szeptember. 18. 13:58","title":"Weber: Meg kell mutatnunk, hogy nyitottak vagyunk a migránsok felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b054395e-7f48-40b4-b010-1cd4551a32f3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagyot lökhet a magyar gazdaságok a BMW-beruházás, de erre még sokat kell várnunk. Egyre több adót fizetünk be, de az infláció nőni fog az MNB szerint.","shortLead":"Nagyot lökhet a magyar gazdaságok a BMW-beruházás, de erre még sokat kell várnunk. Egyre több adót fizetünk be, de...","id":"20180920_Fel_szazalekkal_dobhatja_meg_a_GDPt_a_BMWgyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b054395e-7f48-40b4-b010-1cd4551a32f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9be7ca2-8e0c-4c1a-873d-ccbcc71dd684","keywords":null,"link":"/kkv/20180920_Fel_szazalekkal_dobhatja_meg_a_GDPt_a_BMWgyar","timestamp":"2018. szeptember. 20. 11:25","title":"Fél százalékkal dobhatja meg a GDP-t a BMW-gyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02fafb8f-098b-4566-ab50-3b034dbc8a01","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Napjaink valós hírei szenzációs, kivételes, negatív és aktuális eseményeket mutatnak be, ezáltal pedig félrevezetik az embereket – vallja egy holland filozófus-újságíró, aki a helyzet orvoslására saját oldalt indított.","shortLead":"Napjaink valós hírei szenzációs, kivételes, negatív és aktuális eseményeket mutatnak be, ezáltal pedig félrevezetik...","id":"20180918_Ez_tenyleg_meg_a_kamuhireknel_is_nagyobb_problema","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02fafb8f-098b-4566-ab50-3b034dbc8a01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5e0c545-be77-4ebf-9733-ad3aad965ef2","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180918_Ez_tenyleg_meg_a_kamuhireknel_is_nagyobb_problema","timestamp":"2018. szeptember. 18. 20:06","title":"Ez tényleg még a kamuhíreknél is nagyobb probléma?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c10a51b-4641-4bb8-a257-3197cee91814","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Ezermilliárd forintos kerettel indítja el a jegybank a fix kamatozású növekedési hitelprogramot. A bankok 0 százalékos kamattal kapnak pénzt, 2,5 százalékos kamattal hitelezhetik a kkv-kat.","shortLead":"Ezermilliárd forintos kerettel indítja el a jegybank a fix kamatozású növekedési hitelprogramot. A bankok 0 százalékos...","id":"20180918_Ingyen_hitelt_ad_a_bankoknak_az_MNB_hogy_a_kis_cegeket_segitsek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c10a51b-4641-4bb8-a257-3197cee91814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d1df21e-eb05-4943-ad99-4c72afc7120f","keywords":null,"link":"/kkv/20180918_Ingyen_hitelt_ad_a_bankoknak_az_MNB_hogy_a_kis_cegeket_segitsek","timestamp":"2018. szeptember. 18. 15:25","title":"Ingyenhitelt ad a bankoknak az MNB, hogy a kis cégeket segítse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5af9b0a2-073e-42cb-88fb-932ed14fa0fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A salzburgi EU-csúcson került szóba a zöld politikus által készített jelentés, Orbán kamerák kereszttüzében mondta el véleményét. ","shortLead":"A salzburgi EU-csúcson került szóba a zöld politikus által készített jelentés, Orbán kamerák kereszttüzében mondta el...","id":"20180920_orban_viktor_sargentini_jelentes_salzburg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5af9b0a2-073e-42cb-88fb-932ed14fa0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc6c3204-8e0e-4845-a962-14099bb766ba","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_orban_viktor_sargentini_jelentes_salzburg","timestamp":"2018. szeptember. 20. 12:23","title":"Orbán: Sargentini-jelentés? Azon mindenki csak nevet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a75bab95-e85f-4792-83d6-1b8b49aa59a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A portált tulajdonló alapítvány vezetője, s egyben az Index jogásza a most lezajlott üzleti változások ellenére is úgy látja, a lap függetlensége a jövőben sem kérdéses. Bodolai szerint jóval nagyobb volt a veszély, amikor Nyerges Zsolthoz vándoroltak Simicska Lajos érdekeltségei.","shortLead":"A portált tulajdonló alapítvány vezetője, s egyben az Index jogásza a most lezajlott üzleti változások ellenére is...","id":"20180919_Bodolai_Nyerges_miatt_nagyobb_veszelyben_volt_az_Index_most_ezerszer_biztosabb_a_helyzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a75bab95-e85f-4792-83d6-1b8b49aa59a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7c8f6b7-515d-4711-ba9e-99e3a6994bca","keywords":null,"link":"/itthon/20180919_Bodolai_Nyerges_miatt_nagyobb_veszelyben_volt_az_Index_most_ezerszer_biztosabb_a_helyzet","timestamp":"2018. szeptember. 19. 11:35","title":"Bodolai: Nyerges miatt nagyobb veszélyben volt az Index, most ezerszer biztosabb a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11270e4d-18c1-4ef2-b1fe-c8d15a422e58","c_author":"Krémer Balázs","category":"tudomany","description":"Gátlástalan gazemberek kezében a nagyon erős eszközök életveszélyesek lehetnek, mindannyiunkra. Újabb reagálás Bojár Gábor vitaindítójára.","shortLead":"Gátlástalan gazemberek kezében a nagyon erős eszközök életveszélyesek lehetnek, mindannyiunkra. Újabb reagálás Bojár...","id":"20180920_Ne_az_informatikatol_az_ember_tulhatalmatol_feljunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11270e4d-18c1-4ef2-b1fe-c8d15a422e58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85986781-bec3-484c-8595-ea216131fb03","keywords":null,"link":"/tudomany/20180920_Ne_az_informatikatol_az_ember_tulhatalmatol_feljunk","timestamp":"2018. szeptember. 20. 12:22","title":"Ne az informatikától, az ember túlhatalmától féljünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]