Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a38ff376-8b32-4493-a21f-4ba9c3f7196f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pentagon alvállalkozóját ért hackertámadás miatt az amerikai védelmi minisztérium alkalmazottainak hitelkártya és más személyes adata is rossz kezekbe került. ","shortLead":"A Pentagon alvállalkozóját ért hackertámadás miatt az amerikai védelmi minisztérium alkalmazottainak hitelkártya és más...","id":"20181015_pentagon_amerikai_vedelmi_miniszterium_hackertamadas_szemelyes_adat_hitelkartya_adatok_adatlopas_adatvesztes_fegyverrendszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a38ff376-8b32-4493-a21f-4ba9c3f7196f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd05a598-63be-4a70-83e0-f9363651dd68","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_pentagon_amerikai_vedelmi_miniszterium_hackertamadas_szemelyes_adat_hitelkartya_adatok_adatlopas_adatvesztes_fegyverrendszer","timestamp":"2018. október. 15. 21:33","title":"Csak most vette észre a Pentagon, hogy hónapokkal ezelőtt ellopták 30 ezer katonájuk személyes adatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c831e9d-f1fc-4cb9-b3ce-781725d8b7b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszas várakozás után végre visszatért a 2000-es ével legendás mobilos márkája, a Palm, és rögtön be is mutatta első készülékét, a The Palmot. A mobillal az életünket akarja visszaadni a cég, miközben csökkenti a technológiai függőségünket.","shortLead":"Hosszas várakozás után végre visszatért a 2000-es ével legendás mobilos márkája, a Palm, és rögtön be is mutatta első...","id":"20181016_palm_markaju_okostelefon_androidos_mobil_tcl","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c831e9d-f1fc-4cb9-b3ce-781725d8b7b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efbf54ce-5e4a-42ae-8cc2-56e05dbe7af5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_palm_markaju_okostelefon_androidos_mobil_tcl","timestamp":"2018. október. 16. 10:03","title":"Visszatért a legendás mobilmárka: itt a Palm új okostelefonja, ami igen különlegesre sikerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4ff5ec7-3e33-484a-9457-03fcfca94a18","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Trükkös kikötések szerepelnek az iratokban. ","shortLead":"Trükkös kikötések szerepelnek az iratokban. ","id":"20181016_Per_Budapest_utazasi_iroda_szerzodes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4ff5ec7-3e33-484a-9457-03fcfca94a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16d6a20c-ad5a-4573-a337-a215e280c7c3","keywords":null,"link":"/kkv/20181016_Per_Budapest_utazasi_iroda_szerzodes","timestamp":"2018. október. 16. 10:19","title":"Per indul egy tisztességtelen szerződéseket kötő fővárosi utazási iroda ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35b4fa9d-9408-454a-a92d-419fa44409f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erre egy képviselői kérdésre adott parlamenti válaszból derült fény.","shortLead":"Erre egy képviselői kérdésre adott parlamenti válaszból derült fény.","id":"20181016_Kis_hijan_5_milliard_forinttal_tamogatta_meg_az_uldozott_keresztenyeket_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35b4fa9d-9408-454a-a92d-419fa44409f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce8d11ee-18c8-4ca9-a1cb-6167b3a54985","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Kis_hijan_5_milliard_forinttal_tamogatta_meg_az_uldozott_keresztenyeket_a_kormany","timestamp":"2018. október. 16. 22:02","title":"Kis híján 5 milliárd forinttal támogatta az üldözött keresztényeket a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8974e944-0944-49f6-8544-f6f1d0a74199","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az izraeli férfit emlékmű meggyalázása miatt mondták ki bűnösnek. ","shortLead":"Az izraeli férfit emlékmű meggyalázása miatt mondták ki bűnösnek. ","id":"20181016_Penzbirsagra_iteltek_egy_ferfit_aki_levizelte_az_auschwitzi_aldozatok_emlekmuvet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8974e944-0944-49f6-8544-f6f1d0a74199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce651bd6-f835-46e4-a84a-037385571d69","keywords":null,"link":"/elet/20181016_Penzbirsagra_iteltek_egy_ferfit_aki_levizelte_az_auschwitzi_aldozatok_emlekmuvet","timestamp":"2018. október. 16. 16:01","title":"Pénzbírságra ítéltek egy férfit, aki levizelte az auschwitzi áldozatok emlékművét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1320aaa7-2157-4c72-98ce-e383ef02bbee","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Meggyőzőek az érvek, hogy helyezzék át Ausztrália izraeli nagykövetségét Jeruzsálembe - mondta az ausztrál miniszterelnök. Az pedig majd kiderül, hogy ezt az időközi képviselőválasztás után is így gondolja-e.","shortLead":"Meggyőzőek az érvek, hogy helyezzék át Ausztrália izraeli nagykövetségét Jeruzsálembe - mondta az ausztrál...","id":"20181016_Ausztralia_is_elismerheti_Jeruzsalemet_Izrael_fovarosanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1320aaa7-2157-4c72-98ce-e383ef02bbee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"085e643c-a2c5-4e8e-9321-5c6eea146c06","keywords":null,"link":"/vilag/20181016_Ausztralia_is_elismerheti_Jeruzsalemet_Izrael_fovarosanak","timestamp":"2018. október. 16. 05:43","title":"Ausztrália is elismerheti Jeruzsálemet Izrael fővárosának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4fe459c-5970-4fbf-bee2-ab7abdfcee10","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lazarovits Márk az MVM Net élén még maradhatott, de nem tudni, meddig, mert a tervek között szerepel a két leányvállalat összevonása.","shortLead":"Lazarovits Márk az MVM Net élén még maradhatott, de nem tudni, meddig, mert a tervek között szerepel a két...","id":"20181015_Auditbotrany_tavozik_az_MVM_Informatika_vezetoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4fe459c-5970-4fbf-bee2-ab7abdfcee10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e3aa31f-aad5-4d26-a663-cd4d919219b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181015_Auditbotrany_tavozik_az_MVM_Informatika_vezetoje","timestamp":"2018. október. 15. 10:15","title":"Auditbotrány: távozik az MVM Informatika vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4660959-0768-4430-b355-2a255d7a6ef8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb döntés született, 89 millió forintot kell fizetni gyöngyöspatai diákoknak kártérítésként azért, mert a helyi önkormányzati iskola éveken át szegregáltan tanította őket. Volt olyan roma osztály, amelyiket nem engedtek fel az iskola második szintjére.","shortLead":"Újabb döntés született, 89 millió forintot kell fizetni gyöngyöspatai diákoknak kártérítésként azért, mert a helyi...","id":"20181016_Szegregacioper_mennyit_er_hogy_az_iskola_nem_tanit_meg_irniolvasni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4660959-0768-4430-b355-2a255d7a6ef8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b54e5a96-eb92-4046-8ed4-87aa9f1c65aa","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Szegregacioper_mennyit_er_hogy_az_iskola_nem_tanit_meg_irniolvasni","timestamp":"2018. október. 16. 15:29","title":"Szegregációper: mennyit ér, hogy az iskola nem tanít meg írni-olvasni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]