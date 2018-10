Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f3c4337-14c6-44da-bb8d-d3dc492bab5e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egyszer használatos műanyagok elleni harcban a cigarettaszűrőket is átalakítanák a politikusok. ","shortLead":"Az egyszer használatos műanyagok elleni harcban a cigarettaszűrőket is átalakítanák a politikusok. ","id":"20181015_A_dohanycegekkel_gyujtetne_csikket_az_EP","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f3c4337-14c6-44da-bb8d-d3dc492bab5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35d6ca48-c458-41df-8521-08084b0a8b03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181015_A_dohanycegekkel_gyujtetne_csikket_az_EP","timestamp":"2018. október. 15. 12:24","title":"A dohánycégekkel gyűjtetne csikket az EP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"defe29ef-3eaf-4eea-be4d-b1e3a5bff2b8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egyszerűbben, postai úton is pótolhatják hiányzó dokumentumaikat a pénzügyi és nem pénzügyi szolgáltatók ügyfelei az új jogszabály alapján a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni fellépés miatt szükséges adategyeztetéskor - közölte a Pénzügyminisztérium.","shortLead":"Egyszerűbben, postai úton is pótolhatják hiányzó dokumentumaikat a pénzügyi és nem pénzügyi szolgáltatók ügyfelei...","id":"20181014_Penzmosas_es_terrorizmus_postafordultaval_is_lehet_adatot_egyeztetni_a_szolgaltatokkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=defe29ef-3eaf-4eea-be4d-b1e3a5bff2b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4b94d85-d5a0-40fb-965a-dad37719bec6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181014_Penzmosas_es_terrorizmus_postafordultaval_is_lehet_adatot_egyeztetni_a_szolgaltatokkal","timestamp":"2018. október. 14. 11:44","title":"Pénzmosás és terrorizmus: postafordultával is lehet adatot egyeztetni a szolgáltatókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a33d9a6c-46f7-403a-a745-bea7f6cfebc7","c_author":"Z. B.","category":"itthon","description":"Az eddig igencsak autóspárti hírben álló jelenlegi főpolgármester több kormánypárti médiumnak adott interjúban is megemlítette, újraindulása esetén távlati tervei között szerepel a főváros autómentesítése. Éppen azután mondta ezt, hogy a városvezetői székért bejelentkezett Puzsér Róbert is, akinek az egyetlen programja az autómentes belváros megvalósítása lesz.","shortLead":"Az eddig igencsak autóspárti hírben álló jelenlegi főpolgármester több kormánypárti médiumnak adott interjúban is...","id":"20181015_tarlos_puzser_automentes_belvaros_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a33d9a6c-46f7-403a-a745-bea7f6cfebc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2041e6f2-a2d0-4170-a592-8a62a2466fbf","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_tarlos_puzser_automentes_belvaros_","timestamp":"2018. október. 15. 14:57","title":"A belváros autómentesítésében lehet nagy csata Tarlós és Puzsér között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b035131-e54a-44ad-aeed-85f63d6e7b96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vajna Tímea Instagram oldaláról tudjuk, hogy vasárnap este ott volt Lévai Anikó és Orbán Gáspár is.","shortLead":"Vajna Tímea Instagram oldaláról tudjuk, hogy vasárnap este ott volt Lévai Anikó és Orbán Gáspár is.","id":"20181015_Orban_Schwarzeneggerrel_es_Andy_Vajnaval_bulizott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b035131-e54a-44ad-aeed-85f63d6e7b96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"475ab5a3-4250-432d-b884-8c5cad1e4c26","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_Orban_Schwarzeneggerrel_es_Andy_Vajnaval_bulizott","timestamp":"2018. október. 15. 05:00","title":"Orbán Schwarzeneggerrel és Andy Vajnával bulizott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c8cba1e-df3e-4fe0-8955-00b7e6e0564b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A reggeli hűvös után napközben megint sütni fog a nap. ","shortLead":"A reggeli hűvös után napközben megint sütni fog a nap. ","id":"20181015_2025_fok_lesz_ma_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c8cba1e-df3e-4fe0-8955-00b7e6e0564b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bb7b706-c2d8-439c-8a5a-1e617c075c58","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_2025_fok_lesz_ma_is","timestamp":"2018. október. 15. 05:19","title":"20-25 fok lesz ma is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acc37730-8bf3-4b9a-a8ef-5a62aa42c698","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érkezhet egy meglepetés is a keddi, londoni Huawei-eseményre, és nem a cég okosórájára gondolunk (persze az is bemutatkozik), hanem egy harmadik, játékosoknak szánt, kifejezetten nagy teljesítményű telefonra.","shortLead":"Érkezhet egy meglepetés is a keddi, londoni Huawei-eseményre, és nem a cég okosórájára gondolunk (persze az is...","id":"20181015_huawei_mate20x_gamer_telefon_kiszivargott_kepek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acc37730-8bf3-4b9a-a8ef-5a62aa42c698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f41858f9-8903-4032-830a-bce649f6f225","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_huawei_mate20x_gamer_telefon_kiszivargott_kepek","timestamp":"2018. október. 14. 16:03","title":"Igazi fotókon csípték nyakon a Huawei titokzatos harmadik telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08be541-ea98-4b36-9eb4-9cb28e911f07","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mobiltelefont akkor is veszélyes a kormány mögött használni, ha a tempó csupán néhány km/h.","shortLead":"Mobiltelefont akkor is veszélyes a kormány mögött használni, ha a tempó csupán néhány km/h.","id":"20181016_tankoltak_a_kis_smartot_amikor_arrebb_lokte_egy_mobilozo_sofor_autoja__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b08be541-ea98-4b36-9eb4-9cb28e911f07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b665c87-8334-4683-a78e-e570d33163f2","keywords":null,"link":"/cegauto/20181016_tankoltak_a_kis_smartot_amikor_arrebb_lokte_egy_mobilozo_sofor_autoja__video","timestamp":"2018. október. 16. 06:41","title":"Tankolták a kis Smartot, amikor arrébb lökte egy mobilozó sofőr autója – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52654ffb-d9c4-4128-88ad-4e1b96ce4fe5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jogsértő tartalmakra mutató webhelyeket jelenleg nem tiltják a japán törvények, de van már ötlet, mivel zárnák be a sokak által kihasznált kiskaput. ","shortLead":"A jogsértő tartalmakra mutató webhelyeket jelenleg nem tiltják a japán törvények, de van már ötlet, mivel zárnák be...","id":"20181015_japan_kalozoldal_leech_oldal_kalozkodas_szerzoi_jog_bortonbuntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52654ffb-d9c4-4128-88ad-4e1b96ce4fe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e519ec22-5b81-45d2-9d64-0a84e1d14adf","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_japan_kalozoldal_leech_oldal_kalozkodas_szerzoi_jog_bortonbuntetes","timestamp":"2018. október. 15. 18:41","title":"Japánban 5 év börtönnel \"jutalmaznák\" azt, aki kalózoldalakkal seftel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]