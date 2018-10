Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9659667-9f6a-4810-abd3-fdd993f9fcf6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bűncselekmény hiányában még áprilisban elutasítottak egy feljelentést.","shortLead":"Bűncselekmény hiányában még áprilisban elutasítottak egy feljelentést.","id":"20181017_Nem_nyomoz_az_ugyeszseg_a_magyarorszagi_Microsoft_korrupciogyanus_ugyei_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9659667-9f6a-4810-abd3-fdd993f9fcf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7155898-d098-424d-b603-8333d91a250b","keywords":null,"link":"/kkv/20181017_Nem_nyomoz_az_ugyeszseg_a_magyarorszagi_Microsoft_korrupciogyanus_ugyei_miatt","timestamp":"2018. október. 17. 11:53","title":"Nem nyomoz az ügyészség a magyarországi Microsoft korrupciógyanús ügyei miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5d1e13-f394-4ef0-a4ba-433c3cfd12c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"50 km/óra helyett 145-tel hajtott, a testvére a helyszínen életét vesztette. ","shortLead":"50 km/óra helyett 145-tel hajtott, a testvére a helyszínen életét vesztette. ","id":"20181016_Vademeles_ittas_vezetes_sofor_testver_halal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec5d1e13-f394-4ef0-a4ba-433c3cfd12c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"377d2457-a233-41bc-8c0f-4915fdbbb815","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Vademeles_ittas_vezetes_sofor_testver_halal","timestamp":"2018. október. 16. 09:45","title":"Vádat emeltek az ittasan száguldozó sofőr ellen, aki testvére halálát okozta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e7ef43-191c-455a-a305-1b295ddb7898","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Válaszul az izraeli hadsereg légiereje nyolc célpontot támadott a palesztin övezetben.","shortLead":"Válaszul az izraeli hadsereg légiereje nyolc célpontot támadott a palesztin övezetben.","id":"20181017_Gazabol_megint_raketakkal_tamadnak_a_terroristak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5e7ef43-191c-455a-a305-1b295ddb7898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"340fa689-6d97-4325-bc95-9c4836836bb8","keywords":null,"link":"/vilag/20181017_Gazabol_megint_raketakkal_tamadnak_a_terroristak","timestamp":"2018. október. 17. 08:22","title":"Gázából megint rakétákkal támadnak a terroristák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f559619d-076a-42ea-83ed-e05b0754baab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfinak bombabiztos közpénzes megbízásokat ígértek, még a Képviselői Irodaházba is bevitték, hogy hitelesnek tűnjön a történet.","shortLead":"A férfinak bombabiztos közpénzes megbízásokat ígértek, még a Képviselői Irodaházba is bevitték, hogy hitelesnek tűnjön...","id":"20181016_Kamu_allamtitkarral_es_alpolgarmesterekkel_csaltak_ki_23_millio_forintot_egy_vallalkozotol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f559619d-076a-42ea-83ed-e05b0754baab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a5782c1-95cf-4dfc-a309-69fc861e32db","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Kamu_allamtitkarral_es_alpolgarmesterekkel_csaltak_ki_23_millio_forintot_egy_vallalkozotol","timestamp":"2018. október. 16. 14:54","title":"Kamu államtitkárral találkozott a Képviselői Irodaházban, így csaltak ki 23 millió forintot egy vállalkozótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"850abafa-da82-4a4a-91b0-8bf5f0ad1e44","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A cég kicsit későn kapott észbe, a Twitter-felhasználók már ítéletet mondtak.","shortLead":"A cég kicsit későn kapott észbe, a Twitter-felhasználók már ítéletet mondtak.","id":"20181016_A_Fendi_ezer_dollaros_saljat_nehez_nem_egy_vaginanak_latni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=850abafa-da82-4a4a-91b0-8bf5f0ad1e44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"204e316e-a099-45d4-a80d-8373ed21781e","keywords":null,"link":"/elet/20181016_A_Fendi_ezer_dollaros_saljat_nehez_nem_egy_vaginanak_latni","timestamp":"2018. október. 16. 11:49","title":"A Fendi ezerdolláros sálját nehéz nem egy vaginának látni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bd39d83-beab-4ad9-94db-65fb1c3642d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hajléktalanok a rendőri jelenlét miatt nem mernek lemenni az aluljárókba, de a szállásokra sem mennek el. ","shortLead":"A hajléktalanok a rendőri jelenlét miatt nem mernek lemenni az aluljárókba, de a szállásokra sem mennek el. ","id":"20181017_Latszatintezkedesnek_jo_csak_az_aluljarokbol_tiltottak_ki_a_hajlektalanokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bd39d83-beab-4ad9-94db-65fb1c3642d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96fe0c58-fb16-4283-aa18-3a7217f395bf","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Latszatintezkedesnek_jo_csak_az_aluljarokbol_tiltottak_ki_a_hajlektalanokat","timestamp":"2018. október. 17. 17:13","title":"Látszatintézkedésnek jó: a frekventált aluljárókból kiterelték a hajléktalanokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e9449e8-f36b-4232-8bab-ec00fbf40b74","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Nehezen találtunk nyilatkozni hajlandó fundamentás üzletkötőt. A legtöbben azzal hárították el érdeklődésünket, hogy információkért forduljunk a központhoz (megtettük, egyelőre eredménytelenül) mert ők nem mondhatnak semmit. Végül akadt egy nyilatkozó.","shortLead":"Nehezen találtunk nyilatkozni hajlandó fundamentás üzletkötőt. A legtöbben azzal hárították el érdeklődésünket...","id":"20181016_Fundamentaugynok_addig_csinaljuk_amig_tart_a_munka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e9449e8-f36b-4232-8bab-ec00fbf40b74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79fee98f-036a-4de9-aa0a-6ccac676f56d","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181016_Fundamentaugynok_addig_csinaljuk_amig_tart_a_munka","timestamp":"2018. október. 16. 11:08","title":"Fundamenta-ügynök: „addig csináljuk, amíg tart a munka”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31cacaee-7b97-4a1f-a2c3-fb94a0a16d46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberierőforrás-miniszter az ATV forrásai szerint fel is kérte a múzeum vezetésére az irodalomtörténészt, de ő nemet mondott.","shortLead":"Az emberierőforrás-miniszter az ATV forrásai szerint fel is kérte a múzeum vezetésére az irodalomtörténészt, de ő nemet...","id":"20181016_ATV_Kasler_Takarot_szerette_volna_a_PIM_elere_de_o_nem_akar_palyazni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31cacaee-7b97-4a1f-a2c3-fb94a0a16d46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a14d877c-8f2d-4984-8b59-9e2f6981c9a2","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_ATV_Kasler_Takarot_szerette_volna_a_PIM_elere_de_o_nem_akar_palyazni","timestamp":"2018. október. 16. 16:16","title":"ATV: Kásler Takarót szerette volna a PIM élére, de ő nem akar pályázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]